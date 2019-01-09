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Twitch — это платформа для прямых трансляций, которая специализируется на играх и музыке. Для доступа к Twitch не нужен VPN-сервис, но если при просмотре контента Twitch вы будете использовать приложение ExpressVPN, это улучшит ваше впечатление от платформы за счет уменьшения задержки и обхода регулирования пропускной способности со стороны вашего интернет-провайдера.
Прежде чем начать, вам понадобятся:
- активная подписка на ExpressVPN,
- приложение Twitch (если вы смотрите Twitch на мобильном устройстве или ТВ-приставке и предпочитаете использовать приложение).
Я хочу смотреть Twitch с ExpressVPN для:
Windows, Mac, iOS или Android,
Linux,
стриминговых устройств и телевизоров Smart TV,
роутеров.
Как смотреть Twitch с ExpressVPN для Windows, Mac, iOS или Android
- Загрузите и настройте приложение ExpressVPN для:
- Откройте приложение и нажмите .
- Подключитесь к серверной локации.
- Проверьте свой IP-адрес и запустите тест на утечку DNS, чтобы убедиться, что вы успешно подключились к VPN.
- Смотрите Twitch в браузере или с помощью мобильного приложения Twitch.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как смотреть Twitch с ExpressVPN для Linux
- Загрузите и настройте приложение ExpressVPN для Linux.
- Подключитесь к сервеной локации, выполнив команду:
expressvpn connect
- Проверьте свой IP-адрес и запустите тест на утечку DNS, чтобы убедиться, что вы успешно подключились к VPN.
- Начинайте смотреть Twitch в браузере.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как смотреть Twitch с ExpressVPN для стриминговых устройств или телевизоров Smart TV
Приложение ExpressVPN доступно для большинства потоковых мультимедийных устройств, таких как Android TV и приставок Android TV, Amazon Fire TV и Fire Stick и Chromecast for Google TV.
Если ваша ТВ-приставка или смарт-телевизор поддерживают встроенные VPN:
- Откройте магазин приложений на вашем устройстве, загрузите и установите приложение ExpressVPN.
- Подключитесь к серверной локации.
- Проверьте свой IP-адерс и запустите тест на утечку DNS, чтобы убедиться, что вы успешно подключились к VPN.
- Начинайте смотреть Twitch в браузере или в приложении Twitch.
Если ваша ТВ-приставка или смарт-телевизор не поддерживают встроенные VPN:
- Вы можете настроить VPN-подключение с помощью:
- Подключите свое стриминговое устройство или смарт-телевизор к роутеру.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как смотреть Twitch с ExpressVPN для роутеров
- Загрузите и установите приложение ExpressVPN для роутеров.
- Подключитесь к серверной локации.
- Проверьте свой IP-адрес и запустите тест на утечку DNS, чтобы убедиться, что вы успешно подключились к VPN.
- Подключите свое устройство к роутеру с приложением ExpressVPN.
- Начинайте смотреть Twitch в браузере или в приложении Twitch.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.