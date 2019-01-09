Нужен VPN- или DNS-сервис для вашего устройства? Купить ExpressVPN сейчас

Одна учетная запись ExpressVPN. Все устройства. Установить приложения бесплатно

Twitch — это платформа для прямых трансляций, которая специализируется на играх и музыке. Для доступа к Twitch не нужен VPN-сервис, но если при просмотре контента Twitch вы будете использовать приложение ExpressVPN, это улучшит ваше впечатление от платформы за счет уменьшения задержки и обхода регулирования пропускной способности со стороны вашего интернет-провайдера.

Прежде чем начать, вам понадобятся:

активная подписка на ExpressVPN,

приложение Twitch (если вы смотрите Twitch на мобильном устройстве или ТВ-приставке и предпочитаете использовать приложение).

Как смотреть Twitch с ExpressVPN для Windows, Mac, iOS или Android

Нужна помощь?

Наверх

Как смотреть Twitch с ExpressVPN для Linux

Нужна помощь?

Наверх

Как смотреть Twitch с ExpressVPN для стриминговых устройств или телевизоров Smart TV

Приложение ExpressVPN доступно для большинства потоковых мультимедийных устройств, таких как Android TV и приставок Android TV, Amazon Fire TV и Fire Stick и Chromecast for Google TV.

Если ваша ТВ-приставка или смарт-телевизор поддерживают встроенные VPN:

Откройте магазин приложений на вашем устройстве, загрузите и установите приложение ExpressVPN. Подключитесь к серверной локации. Проверьте свой IP-адерс и запустите тест на утечку DNS, чтобы убедиться, что вы успешно подключились к VPN. Начинайте смотреть Twitch в браузере или в приложении Twitch.

Если ваша ТВ-приставка или смарт-телевизор не поддерживают встроенные VPN:

Нужна помощь?

Наверх

Как смотреть Twitch с ExpressVPN для роутеров

Важно! Приложение ExpressVPN для роутеров поддерживается совместимыми роутерами Asus, Linksys или Netgear.

Нужна помощь?

Наверх