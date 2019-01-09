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Twitch — это платформа для прямых трансляций, которая специализируется на играх и музыке. Для доступа к Twitch не нужен VPN-сервис, но если при просмотре контента Twitch вы будете использовать приложение ExpressVPN, это улучшит ваше впечатление от платформы за счет уменьшения задержки и обхода регулирования пропускной способности со стороны вашего интернет-провайдера.

Прежде чем начать, вам понадобятся:

Я хочу смотреть Twitch с ExpressVPN для:

Windows, Mac, iOS или Android,
Linux,
стриминговых устройств и телевизоров Smart TV,
роутеров.

Как смотреть Twitch с ExpressVPN для Windows, Mac, iOS или Android

  1. Загрузите и настройте приложение ExpressVPN для:
  2. Откройте приложение и нажмите More icon..
  3. Подключитесь к серверной локации.
  4. Проверьте свой IP-адрес и запустите тест на утечку DNS, чтобы убедиться, что вы успешно подключились к VPN.
  5. Смотрите Twitch в браузере или с помощью мобильного приложения Twitch.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Как смотреть Twitch с ExpressVPN для Linux

  1. Загрузите и настройте приложение ExpressVPN для Linux.
  2. Подключитесь к сервеной локации, выполнив команду:
    expressvpn connect
  3. Проверьте свой IP-адрес и запустите тест на утечку DNS, чтобы убедиться, что вы успешно подключились к VPN.
  4. Начинайте смотреть Twitch в браузере.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Как смотреть Twitch с ExpressVPN для стриминговых устройств или телевизоров Smart TV

Приложение ExpressVPN доступно для большинства потоковых мультимедийных устройств, таких как Android TV и приставок Android TV, Amazon Fire TV и Fire Stick и Chromecast for Google TV.

Если ваша ТВ-приставка или смарт-телевизор поддерживают встроенные VPN:

  1. Откройте магазин приложений на вашем устройстве, загрузите и установите приложение ExpressVPN.
  2. Подключитесь к серверной локации.
  3. Проверьте свой IP-адерс и запустите тест на утечку DNS, чтобы убедиться, что вы успешно подключились к VPN.
  4. Начинайте смотреть Twitch в браузере или в приложении Twitch.

Если ваша ТВ-приставка или смарт-телевизор не поддерживают встроенные VPN:

  1. Вы можете настроить VPN-подключение с помощью:
  2. Подключите свое стриминговое устройство или смарт-телевизор к роутеру.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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Как смотреть Twitch с ExpressVPN для роутеров

Важно! Приложение ExpressVPN для роутеров поддерживается совместимыми роутерами Asus, Linksys или Netgear.
  1. Загрузите и установите приложение ExpressVPN для роутеров.
  2. Подключитесь к серверной локации.
  3. Проверьте свой IP-адрес и запустите тест на утечку DNS, чтобы убедиться, что вы успешно подключились к VPN.
  4. Подключите свое устройство к роутеру с приложением ExpressVPN.
  5. Начинайте смотреть Twitch в браузере или в приложении Twitch.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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