Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var?Hemen ExpressVPN Edinin
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Twitch, oyun ve müzik gibi çeşitli içerikler sunan bir canlı yayın platformudur. Twitch’e erişmek için bir VPN’e ihtiyacınız olmasa da, ExpressVPN uygulaması ile Twitch izlemek, internet servis sağlayıcınız tarafından yapılan bant genişliği daraltmasını aşarak ve gecikmeleri azaltarak izleme deneyiminizi geliştirebilir.
Başlamadan önce ihtiyacınız olacaklar:
- Aktif bir ExpressVPN aboneliği
- Twitch uygulaması (mobil cihazda veya yayın konsolunda Twitch izliyorsanız ve uygulamayı kullanmayı tercih ediyorsanız)
ExpressVPN uygulaması ile Twitch izlemek istiyorum…
Windows, Mac, iOS veya Android
Linux
Akış medya cihazları veya akıllı TV’ler
Yönlendiriciler
Windows, Mac, iOS veya Android için ExpressVPN uygulaması ile Twitch izleyin
- ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun:
- Uygulamada, simgesine tıklayın.
- Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
- IP adresinizi kontrol edin ve bir DNS sızıntı testi yapın ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulayın.
- Bir web tarayıcısında veya Twitch mobil uygulamasında Twitch izlemeye başlayın.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Linux için ExpressVPN uygulaması ile Twitch izleyin
- Linux için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
- Aşağıdaki komutu çalıştırarak bir VPN sunucusu konumuna bağlanın:
expressvpn connect
- IP adresinizi kontrol edin ve bir DNS sızıntı testi yapın ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulayın.
- Bir web tarayıcısında Twitch izlemeye başlayın.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Akış medya cihazları veya akıllı TV’ler için ExpressVPN uygulaması ile Twitch izleyin
ExpressVPN uygulaması, Android TV ve Android TV kutuları, Amazon Fire TV ve Fire Stick ve Google TV’li Chromecast gibi çoğu akış medya cihazı için mevcuttur.
Akış medya cihazınız veya akıllı TV’niz yerleşik VPN’leri destekliyorsa:
- Cihazınızın uygulama mağazasında, ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
- Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
- IP adresinizi kontrol edin ve bir DNS sızıntı testi yapın ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulayın.
- Bir web tarayıcısında veya Twitch uygulamasında Twitch izlemeye başlayın.
Akış medya cihazınız veya akıllı TV’niz yerleşik VPN’leri desteklemiyorsa:
- Bir VPN bağlantısını şu şekilde kurabilirsiniz:
- Akış cihazınızı veya akıllı TV’nizi yönlendiriciye bağlayın.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması ile Twitch izleyin
- Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
- Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
- IP adresinizi kontrol edin ve bir DNS sızıntı testi yapın ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulayın.
- Cihazınızı ExpressVPN yönlendiriciye bağlayın.
- Bir web tarayıcısında veya Twitch uygulamasında Twitch izlemeye başlayın.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.