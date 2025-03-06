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Twitch, oyun ve müzik gibi çeşitli içerikler sunan bir canlı yayın platformudur. Twitch’e erişmek için bir VPN’e ihtiyacınız olmasa da, ExpressVPN uygulaması ile Twitch izlemek, internet servis sağlayıcınız tarafından yapılan bant genişliği daraltmasını aşarak ve gecikmeleri azaltarak izleme deneyiminizi geliştirebilir.

Başlamadan önce ihtiyacınız olacaklar:

ExpressVPN uygulaması ile Twitch izlemek istiyorum…

Windows, Mac, iOS veya Android
Linux
Akış medya cihazları veya akıllı TV’ler
Yönlendiriciler

Windows, Mac, iOS veya Android için ExpressVPN uygulaması ile Twitch izleyin

  1. ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun:
  2. Uygulamada, Daha fazla simgesi. simgesine tıklayın.
  3. Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
  4. IP adresinizi kontrol edin ve bir DNS sızıntı testi yapın ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulayın.
  5. Bir web tarayıcısında veya Twitch mobil uygulamasında Twitch izlemeye başlayın.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Linux için ExpressVPN uygulaması ile Twitch izleyin

  1. Linux için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
  2. Aşağıdaki komutu çalıştırarak bir VPN sunucusu konumuna bağlanın:
    expressvpn connect
  3. IP adresinizi kontrol edin ve bir DNS sızıntı testi yapın ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulayın.
  4. Bir web tarayıcısında Twitch izlemeye başlayın.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Akış medya cihazları veya akıllı TV’ler için ExpressVPN uygulaması ile Twitch izleyin

ExpressVPN uygulaması, Android TV ve Android TV kutuları, Amazon Fire TV ve Fire Stick ve Google TV’li Chromecast gibi çoğu akış medya cihazı için mevcuttur.

Akış medya cihazınız veya akıllı TV’niz yerleşik VPN’leri destekliyorsa:

  1. Cihazınızın uygulama mağazasında, ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
  2. Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
  3. IP adresinizi kontrol edin ve bir DNS sızıntı testi yapın ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulayın.
  4. Bir web tarayıcısında veya Twitch uygulamasında Twitch izlemeye başlayın.

Akış medya cihazınız veya akıllı TV’niz yerleşik VPN’leri desteklemiyorsa:

  1. Bir VPN bağlantısını şu şekilde kurabilirsiniz:
  2. Akış cihazınızı veya akıllı TV’nizi yönlendiriciye bağlayın.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması ile Twitch izleyin

Önemli: ExpressVPN yönlendirici uygulaması uyumlu bir Asus, Linksys veya Netgear yönlendirici gerektirir.
  1. Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun.
  2. Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
  3. IP adresinizi kontrol edin ve bir DNS sızıntı testi yapın ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulayın.
  4. Cihazınızı ExpressVPN yönlendiriciye bağlayın.
  5. Bir web tarayıcısında veya Twitch uygulamasında Twitch izlemeye başlayın.

Yardıma ihtiyacınız mı var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Examples: Android, Windows, Linksys router

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