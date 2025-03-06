Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda. Uygulamaları ücretsiz edinin

Twitch, oyun ve müzik gibi çeşitli içerikler sunan bir canlı yayın platformudur. Twitch’e erişmek için bir VPN’e ihtiyacınız olmasa da, ExpressVPN uygulaması ile Twitch izlemek, internet servis sağlayıcınız tarafından yapılan bant genişliği daraltmasını aşarak ve gecikmeleri azaltarak izleme deneyiminizi geliştirebilir.

Başlamadan önce ihtiyacınız olacaklar:

Aktif bir ExpressVPN aboneliği

Twitch uygulaması (mobil cihazda veya yayın konsolunda Twitch izliyorsanız ve uygulamayı kullanmayı tercih ediyorsanız)

Windows, Mac, iOS veya Android için ExpressVPN uygulaması ile Twitch izleyin

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

Linux için ExpressVPN uygulaması ile Twitch izleyin

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

Akış medya cihazları veya akıllı TV’ler için ExpressVPN uygulaması ile Twitch izleyin

ExpressVPN uygulaması, Android TV ve Android TV kutuları, Amazon Fire TV ve Fire Stick ve Google TV’li Chromecast gibi çoğu akış medya cihazı için mevcuttur.

Akış medya cihazınız veya akıllı TV’niz yerleşik VPN’leri destekliyorsa:

Cihazınızın uygulama mağazasında, ExpressVPN uygulamasını indirin ve kurun. Bir VPN sunucu konumuna bağlanın. IP adresinizi kontrol edin ve bir DNS sızıntı testi yapın ve VPN’e başarıyla bağlandığınızı doğrulayın. Bir web tarayıcısında veya Twitch uygulamasında Twitch izlemeye başlayın.

Akış medya cihazınız veya akıllı TV’niz yerleşik VPN’leri desteklemiyorsa:

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön

Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması ile Twitch izleyin

Önemli: ExpressVPN yönlendirici uygulaması uyumlu bir Asus, Linksys veya Netgear yönlendirici gerektirir.

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Başa dön