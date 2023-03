Ce guide vous montrera comment choisir la bonne localisation VPN en fonction de vos besoins. ExpressVPN possède des milliers de serveurs dans de nombreux pays. Voir la liste complète des localisations de serveurs VPN.

Accéder à des contenus tels que les séries et les films depuis un pays en particulier

Important : Pour des recommandations de serveurs VPN concernant un service de streaming spécifique,

Pour regarder des contenus qui ne sont disponibles que dans un certain pays, connectez-vous à un serveur VPN dans ce pays. S’il y a plus d’une localisation de serveur VPN disponible dans le même pays, choisissez celle qui est la plus proche de votre emplacement physique.

Pour se connecter à une localisation VPN :

Contourner la censure dans votre localisation actuelle

Si vous vous trouvez dans un pays où la censure est courante, utilisez la localisation automatique de l’application. Cette fonctionnalité recommande automatiquement la localisation la plus appropriée pour vous en fonction de données anonymes telles que la vitesse de téléchargement, la latence et la distance.

Découvrez comment vous connecter avec la localisation automatique.

Bénéficier d’une connexion sécurisée et privée

Si vous souhaitez simplement bénéficier d’une connexion sécurisée et privée, utilisez la fonctionnalité de localisation automatique dans l’appli, qui sélectionne la meilleure localisation pour vous en fonction de données anonymes tels que la vitesse de téléchargement, la latence et la distance.

Bénéficier des meilleures vitesses de téléchargement

Il existe plusieurs facteurs qui déterminent la vitesse de téléchargement. Pour trouver la localisation de serveur qui offrira les téléchargements les plus rapides, vous avez plusieurs options :

Sélectionnez une localisation de serveur qui est la plus proche de votre emplacement physique dans la liste des localisations recommandées .

. Utilisez la fonctionnalité de localisation automatique , qui recommande la localisation la plus appropriée pour vous.

, qui recommande la localisation la plus appropriée pour vous. Exécutez le test de vitesse dans l’application ExpressVPN pour Mac ou Windows. Connectez-vous à la localisation de serveur en haut de la liste des résultats.

Important : Si la localisation VPN à laquelle vous êtes connecté vous offre une vitesse de connexion réduite, consultez ce guide pour résoudre le problème

Résolution des problèmes liés à la localisation de serveur VPN actuelle

Si la localisation VPN à laquelle vous êtes connecté vous offre une vitesse de connexion réduite, consultez ce guide pour résoudre le problème.

Pour les autres problèmes, suivez les étapes de résolution des problèmes correspondant à votre cas particulier :

