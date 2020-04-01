Последнее обновление:

Get ExpressVPN on Windows.
Вам нужен VPN для браузера Chrome?
Узнайте больше здесь
Важно! У ExpressVPN нет специального браузерного расширения для Microsoft Edge. Не загружайте никакие расширения из магазина Microsoft Edge, в описании которых сказано, что они от ExpressVPN. Пользователям следует посетить магазин Chrome Web Store в Microsoft Edge и установить расширение ExpressVPN для браузера Chrome.

Браузерное приложение ExpressVPN помогает подменить геоданные HTML5 и гарантирует, что вы используете зашифрованный протокол HTTPS при подключении к веб-сайтам, когда есть такая возможность. Оно также позволит вам удаленно управлять приложением ExpressVPN из браузеров Chrome, Firefox, Edge, Brave и Vivaldi.

Чтобы воспользоваться браузерным расширением ExpressVPN, вам необходимо загрузить и активировать одно из приложений ExpressVPN ниже:

  • Приложение ExpressVPN для Mac (версия 7.1 или более новая)
  • Приложение ExpressVPN для Windows (версия 6.9 или более новая)
  • Приложение ExpressVPN для Linux (версия 2.0 или более новая)

Содержание

Установка браузерного расширения ExpressVPN
Возможности браузерного расширения ExpressVPN
Поведение браузерного расширения ExpressVPN
Смена языка интерфейса браузерного расширения ExpressVPN
Темная тема (ночной режим) браузерного расширения ExpressVPN
Ошибки браузерного расширения ExpressVPN
Удаление браузерного расширения ExpressVPN

Как скачать

Windows и Mac

Зайдите на страницу установки приложений ExpressVPN. Если понадобится, введите свои учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите свои учетные данные ExpressVPN и нажмите "Войти".

Введите защитный код, который был отправлен вам на имейл.

Слева выберите Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Если вы используете Brave или Vivaldi, выберите Google Chrome.

Нажмите Установить расширение.

Нажмите кнопку "Установить расширение" под надписью "ExpressVPN для Chrome".

Linux

Чтобы загрузить расширение, воспользуйтесь одной из следующих команд:expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extensionw

Запустите команду, чтобы установить браузерное расширение ExpressVPN — Linux.

Браузеры, установленные через Центр приложений Ubuntu

Если вы установили браузер через Центр приложений Ubuntu, то, возможно, вы столкнетесь с тем, что браузерное расширение ExpressVPN не может установить контакт с приложением ExpressVPN для Linux. Эту проблему можно устранить следующим образом:

  1. Сохраните настройки и закладки вашего браузера
  2. Откройте Центр приложений Ubuntu и удалите ваш браузер
  3. Откройте Терминал
  4. Введите команду $ sudo apt update
  5. В зависимости от того, какой у вас браузер, введите $ sudo apt install chromium-browser или $ sudo apt install firefox
  6. Откройте браузер командой $ chromium-browser или $ firefox
  7. Установите браузерное расширение ExpressVPN с помощью команды expressvpn install-firefox-extension или expressvpn install-chrome-extension

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

Функции и их использование

Подключение и отключение от VPN-сервера

Таким образом вы сможете защитить интернет-трафик всех ваших приложений, а не только лишь браузера.

Смена локации VPN-сервера

Чтобы выбрать другую серверную локацию, нажмите More icon..

Нажмите на панель выбора локаций.

Чтобы подключиться к наиболее оптимальной для вас локации, воспользуйтесь функцией Автовыбор.
Нажмите "Автовыбор".

Во вкладке Рекомендуемые вы можете выбрать локацию через расширение.
Во вкладке "Рекомендуемые" вы можете выбрать локацию через расширение.

Нажмите Все локации, чтобы увидеть полный список доступных локаций VPN-серверов. Вы сможете найти какую-то конкретную локацию, ознакомиться со списком ваших недавних локаций, а также открыть список избранных локаций, добавленных в приложении ExpressVPN.Нажмите "Все локации", чтобы увидеть полный список доступных локаций VPN-серверов.

Статус подключения к VPN

Также вы сможете оценить статус VPN-подключения через специальную панель в браузере: оранжевый индикатор означает установку подключения, зеленый — установленное подключение, а малиновый указывает на различные ошибки.

Оценить статус VPN-подключения можно через специальную панель в браузере: оранжевый индикатор означает установку подключения, зеленый — установленное подключение, а малиновый указывает на различные ошибки.

Подключение при запуске браузера

Вы сможете автоматически подключиться к последнему использованному VPN-серверу при запуске браузера. Чтобы активировать эту функцию, нажмите ExpressVPN logo.на панели инструментов, затем Menu icon., далее Настройки. Затем вам нужно будет перевести ползунок Подключаться при запуске браузера в активное положение.Чтобы автоматически подключаться к последнему использованному VPN-серверу при запуске браузера, нужно перевести ползунок "Подключаться при запуске браузера" в активное положение.

Маскировка местоположения (опционально)

Это позволит вам защититься от утечки гео-данных через HTML5 при подключении к ExpressVPN.

Блокировка WebRTC (опционально)

Это поможет вам защитить свой IP-адрес от утечек через WebRTC и гарантировать, что браузер будет использовать один и тот же путь сетевого трафика как для медиа-контента, так и для обычного сетевого трафика.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

Использование с приложениями ExpressVPN

Это обзор поведения браузерного расширения ExpressVPN в различных состояниях:

Отключение от приложения ExpressVPN или браузера

Если приложение ExpressVPN и браузер с установленным браузерным расширением ExpressVPN запущены, и вы видите, что подключены к VPN-сети, то отключение от VPN через приложение ExpressVPN или браузер приведет к полному отключению от VPN.

Закрытие приложения ExpressVPN

Если приложение ExpressVPN и браузер с установленным браузерным расширением ExpressVPN запущены, и вы видите, что подключены к VPN-сети, то закрытие приложения ExpressVPN приведет к отключению от VPN.

Если запущено только приложение ExpressVPN, то закрытие приложения ExpressVPN приведет к отключению от VPN.

Закрытие браузера

Если приложение ExpressVPN и браузер с установленным браузерным расширением ExpressVPN запущены, и вы видите, что подключены к VPN-сети, то закрытие браузера НЕ приведет к отключению от VPN.

Нужна помощь? Обратитесь в центр поддержки ExpressVPN.

Наверх

Как изменить язык

  1. Нажмите на ExpressVPN logo.в панели инструментов.
  2. Нажмите на Menu icon..Откройте меню приложения.
  3. Выберите Настройки.Выберите "Настройки".
  4. В меню Настройки отображения > Язык выберите нужный язык.
    Выберите нужный язык.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

Как включить темный режим

У браузерного расширения ExpressVPN для Chrome, Firefox и Edge теперь доступна темная тема оформления (ночной режим).

Чтобы использовать браузерное расширение ExpressVPN в темном режиме, включите эту настройку на своем устройстве. Темный режим в браузерном расширении включится автоматически.Вы используете темный режим ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в центр поддержки ExpressVPN.

Наверх

Ошибки и их исправление

В ходе работы браузерного расширения ExpressVPN вы можете столкнуться с рядом распространенных ошибок. Способы их решения описаны ниже:

Обрыв подключения

Вы не можете подключиться к выбранной локации VPN-серверов.

 

Решение: убедитесь, что ваш компьютер подключен к Интернету. Проверить это можно, отключившись от сети ExpressVPN и попытавшись открыть какой-нибудь веб-сайт.

Для работы браузерного расширения требуется приложения для Mac/Windows/Linux

Приложение ExpressVPN не установлено на вашем компьютере.

 

Решение: загрузите и установите последнюю версию приложения для Mac, Windows или Linux. Если приложение уже установлено, но вы все равно столкнулись с этой ошибкой, пожалуйста, обратитесь к специалистам центра поддержки.

Необходимо открыть приложение ExpressVPN

Приложение ExpressVPN не запущено на вашем компьютере.

 

Решение: откройте приложение ExpressVPN на вашем компьютере. Открыв приложение, вы сможете управлять им через браузерное расширение.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

Как удалить

Чтобы удалить браузерное расширение ExpressVPN, воспользуйтесь приведенными ниже инструкциями:

Chrome

  1. Нажмите наVertical ellipsis.> Дополнительные инструменты > Расширения.
  2. Найдите браузерное расширение ExpressVPN и нажмите Удалить > Удалить.

Firefox

  1. Нажмите на Menu icon. > Дополнения.
  2. На левой боковой панели выберите Расширения.
  3. Найдите браузерное расширение ExpressVPN и нажмите More icon. > Удалить > Удалить.

Edge

  1. Нажмите на More icon. > Расширения.
  2. Найдите браузерное расширение ExpressVPN и нажмите Удалить > Удалить.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

Эта статья помогла вам?

Нам очень жаль слышать это. Скажите, как мы могли бы это исправить?

Сотрудник службы поддержки скоро свяжется с вами по данному вопросу.