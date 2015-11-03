Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.
Из этого руководства вы узнаете, как загрузить и установить приложение ExpressVPN на свое устройство. Приложение ExpressVPN можно скачать бесплатно, но чтобы использовать функции VPN, вам потребуется подписка на ExpressVPN.
Для разных устройств шаги по загрузке и установке могут отличаться. Найдите инструкцию для своего устройства ниже.
Как загрузить и установить ExpressVPN на устройства Windows, Mac и Linux
1. Войдите в свою учетную запись
Откройте панель управления учетной записью ExpressVPN. Если необходимо, введите свои учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите проверочный код, отправленный на ваш адрес электронной почты.
2. Загрузите VPN-приложение
Нажмите кнопку Загрузить, чтобы скачать приложение ExpressVPN для своей операционной системы.
Оставьте это окно браузера открытым. В дальнейшем вам понадобится код активации.
3. Установите VPN-приложение
Вот инструкции по настройке приложения:
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как загрузить и установить ExpressVPN на устройства Android
Следующая инструкция применима как к мобильным устройствам Android, так и к другим устройствам на базе Android (например, Chromebook).
1. Загрузите VPN-приложение
В магазине Google Play, Galaxy Store или Huawei Store найдите ExpressVPN. Нажмите Установить.
2. Установите VPN-приложение
Здесь вы найдете инструкции по установке приложения ExpressVPN для Android.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как загрузить и установить ExpressVPN на устройства iOS
1. Загрузите VPN-приложение
В магазине App Store найдите ExpressVPN. Нажмите Загрузить.
2. Установите VPN-приложение
Здесь вы найдете инструкции по установке приложения ExpressVPN для iOS.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как загрузить и установить ExpressVPN на роутеры
Если ваш роутер совместим, узнайте, как загрузить и установить на него приложение ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.