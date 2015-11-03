Чтобы использовать наши приложения и настройки, создайте учетную запись ExpressVPN.

Из этого руководства вы узнаете, как загрузить и установить приложение ExpressVPN на свое устройство. Приложение ExpressVPN можно скачать бесплатно, но чтобы использовать функции VPN, вам потребуется подписка на ExpressVPN.

Для разных устройств шаги по загрузке и установке могут отличаться. Найдите инструкцию для своего устройства ниже.

Как загрузить и установить ExpressVPN на устройства Windows, Mac и Linux

1. Войдите в свою учетную запись

Откройте панель управления учетной записью ExpressVPN. Если необходимо, введите свои учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, отправленный на ваш адрес электронной почты.

2. Загрузите VPN-приложение

Нажмите кнопку Загрузить, чтобы скачать приложение ExpressVPN для своей операционной системы.

Оставьте это окно браузера открытым. В дальнейшем вам понадобится код активации.

3. Установите VPN-приложение

Вот инструкции по настройке приложения:

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Как загрузить и установить ExpressVPN на устройства Android

Следующая инструкция применима как к мобильным устройствам Android, так и к другим устройствам на базе Android (например, Chromebook).

1. Загрузите VPN-приложение

В магазине Google Play, Galaxy Store или Huawei Store найдите ExpressVPN. Нажмите Установить.

Важно! Если вы не можете зайти в магазин Google Play, Galaxy Store или Huawei Store со своего мобильного устройства Android, Если вы не можете зайти в магазин Google Play, Galaxy Store или Huawei Store со своего мобильного устройства Android, загрузите APK-файл напрямую

2. Установите VPN-приложение

Здесь вы найдете инструкции по установке приложения ExpressVPN для Android.

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Как загрузить и установить ExpressVPN на устройства iOS

1. Загрузите VPN-приложение

В магазине App Store найдите ExpressVPN. Нажмите Загрузить.

Важно! Если вы не можете найти ExpressVPN в магазине App Store, то вам нужно Если вы не можете найти ExpressVPN в магазине App Store, то вам нужно изменить страну своего магазина App Store на ту, где сервис ExpressVPN доступен.

2. Установите VPN-приложение

Здесь вы найдете инструкции по установке приложения ExpressVPN для iOS.

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Как загрузить и установить ExpressVPN на роутеры

Важно! Прошивка ExpressVPN для роутеров совместима только с некоторыми моделями роутеров от Linksys и Netgear. Прошивка ExpressVPN для роутеров совместима только с некоторыми моделями роутеров от Asus

Если ваш роутер совместим, узнайте, как загрузить и установить на него приложение ExpressVPN.

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