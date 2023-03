Du må registrere deg for en ExpressVPN-konto for å bruke appene og konfigurasjonene våre.

Denne veiledningen viser deg hvordan du laster ned og installerer ExpressVPN-appen på enheten din.

Nedlastings- og installasjonsstegene varierer for ulike enheter. Se avsnittet som tilsvarer enheten din nedenfor.

Jeg vil bruke ExpressVPN på:

Merk: For å bruke ExpressVPN, må du ha et aktivt ExpressVPN-abonnement.

Laste ned og installere ExpressVPN på Windows, Mac eller Linux

1. Logg på kontoen din

Gå til ExpressVPN-kontooversikt. Hvis du blir bedt om det, skriv inn ExpressVPN-legitimasjonen din og klikk logg på.

Skriv inn aktiviseringskoden som er sendt til e-posten din.

2. Last ned VPN-appen

Trykk på last ned-knappen for å få ExpressVPN-appen for operativsystemet ditt.

Hold dette nettleservinduet åpent. Du trenger aktiveringskoden for konfigurasjonen senere.

3. Konfigurer VPN-appen

Se konfigurasjonsinstruksjonene for:

Laste ned og installere ExpressVPN på Android

Følgende steg gjelder for Android-mobilenheter og Android-baserte enheter som Chromebook.

1. Last ned VPN-appen

Søk etter ExpressVPN i Google Play Butikk, Galaxy Store eller Huawei Store. Trykk på installer.

Viktig: Hvis du ikke får tilgang til Google Play Butikk, Galaxy Store eller Huawei Store på Android-mobilenheten din, Hvis du ikke får tilgang til Google Play Butikk, Galaxy Store eller Huawei Store på Android-mobilenheten din, last ned APK direkte på enheten.

2. Konfigurer VPN-appen

Se konfigurasjonsinstruksjonene for ExpressVPN for Android.

Laste ned og installere ExpressVPN på iOS

1. Last ned VPN-appen

Søk etter ExpressVPN i App Store. ExpressVPN. Trykk på GET.

Viktig: Hvis du ikke ser ExpressVPN i App Store, må du Hvis du ikke ser ExpressVPN i App Store, må du endre lokasjonen til App Store til en hvor ExpressVPN er tilgjengelig.

2. Konfigurer VPN-appen

Se konfigurasjonsinstruksjonene for ExpressVPN for iOS.

Last ned og installer ExpressVPN på rutere

Viktig: ExpressVPN for ExpressVPN for rutere er kompatibel med utvalgte rutere fra Asus Linksys og Netgear

Hvis du har en kompatibel rutermodell, les hvordan du laster ned og installerer ExpressVPN på den.

