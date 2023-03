For at bruge vores apps og konfigurationer skal du først tilmelde dig en ExpressVPN-konto.

Denne vejledning viser dig, hvordan du downloader og installerer ExpressVPN-appen på din enhed.

Download- og installationsvejledningerne varierer for de forskellige enheder. Se det afsnit, der passer til din enhed, nedenfor.

Jeg vil bruge ExpressVPN på:

Bemærk: For at bruge ExpressVPN skal du have et aktivt ExpressVPN-abonnement.

Download og installér ExpressVPN på Windows, Mac eller Linux

1. Log ind på din konto

Gå til ExpressVPN-kontokontrolpanelet. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive dine ExpressVPN-loginoplysninger og klikke på Log ind.

Angiv den bekræftelseskode, der sendes til din e-mail.

2. Download VPN-appen

Klik på knappen Download for at få ExpressVPN-appen til dit operativsystem.

Hold dette browservindue åbent. Du skal bruge aktiveringskoden til opsætningen senere.

3. Konfigurér VPN-appen

Se opsætningsvejledningen for:

Brug for hjælp? Kontakt ExpressVPN’s supportteam for øjeblikkelig assistance.

Download og installér ExpressVPN på Android

Følgende trin gælder for Android-mobilenheder og Android-baserede enheder såsom Chromebook.

1. Download VPN-appen

Søg efter ExpressVPN i Google Play Butik, Galaxy Store eller Huawei Store. Tryk på Installér.

Vigtigt: Hvis du ikke kan tilgå Google Play Butik, Galaxy Store eller Huawei Store på din Android-mobilenhed, skal du : Hvis du ikke kan tilgå Google Play Butik, Galaxy Store eller Huawei Store på din Android-mobilenhed, skal du downloade APK’en direkte til den

2. Konfigurér VPN-appen

Se opsætningsvejledningen til ExpressVPN til Android.

Download og installér ExpressVPN på iOS

1. Download VPN-appen

Søg efter ExpressVPN i App Store. Tryk på HENT.

Vigtigt: Hvis du ikke kan se ExpressVPN i din App Store, skal du : Hvis du ikke kan se ExpressVPN i din App Store, skal du ændre din App Store-placering til en, hvor ExpressVPN er tilgængelig.

2. Konfigurér VPN-appen

Se opsætningsvejledningen til ExpressVPN til iOS.

Download og installér ExpressVPN på routere

Vigtigt: ExpressVPN til : ExpressVPN til routere er kompatibel med særlige routere fra Asus Linksys og Netgear

Hvis du har en kompatibel routermodel, kan du lære, hvordan du downloader og installerer ExpressVPN på den.

