Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.
Bu rehber, ExpressVPN uygulamasını cihazınıza nasıl indireceğinizi ve kuracağınızı gösterir.
İndirme ve kurulum adımları farklı cihazlar için farklılık gösterir. Aşağıdaki cihazınıza karşılık gelen bölüme bakın.
ExpressVPN’i şuralarda kullanmak istiyorum:
Not: ExpressVPN’i kullanmak için aktif bir ExpressVPN aboneliğinizin olması gerekir.
ExpressVPN’i Windows, Mac veya Linux’a indirin ve kurun
1. Hesabınıza giriş yapın
ExpressVPN hesabı kontrol paneli‘ne gidin. İstenirse ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yapın‘ı tıklayın.
E-postanıza gönderilen doğrulama kodunu girin.
2. VPN uygulamasını indirin
İşletim sisteminiz için ExpressVPN uygulamasını edinmek için İndir düğmesini tıklayın.
Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Kurulum için aktivasyon koduna daha sonra ihtiyacınız olacak.
3. VPN uygulamasını kurun
ExpressVPN uygulamanız için uygun kurulum yönergesine bakın:
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN’i Android’e indirin ve kurun
Aşağıdaki adımlar, Android mobil cihazlar ve Chromebook gibi Android tabanlı cihazlar için geçerlidir.
1. VPN uygulamasını indirin
Google Play Store, Galaxy Store veya Huawei Store’da ExpressVPN‘i arayın. Yükle‘ye dokunun.
2. VPN uygulamasını kurun
Android için ExpressVPN kurulum yönergelerine bakın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN’i iOS’a indirin ve kurun
1. VPN uygulamasını indirin
App Store’da ExpressVPN‘i arayın. İNDİR‘e dokunun.
2. VPN uygulamasını kurun
iOS için ExpressVPN kurulum yönergelerine bakın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN’i yönlendiricilere indirin ve kurun
Uyumlu bir yönlendirici modeliniz varsa buna ExpressVPN’i nasıl indirip kuracağınızı öğrenin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.