Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu rehber, ExpressVPN uygulamasını cihazınıza nasıl indireceğinizi ve kuracağınızı gösterir.

İndirme ve kurulum adımları farklı cihazlar için farklılık gösterir. Aşağıdaki cihazınıza karşılık gelen bölüme bakın.

ExpressVPN’i şuralarda kullanmak istiyorum:

Not: ExpressVPN’i kullanmak için aktif bir ExpressVPN aboneliğinizin olması gerekir.

ExpressVPN’i Windows, Mac veya Linux’a indirin ve kurun

1. Hesabınıza giriş yapın

ExpressVPN hesabı kontrol paneli‘ne gidin. İstenirse ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yapın‘ı tıklayın.

E-postanıza gönderilen doğrulama kodunu girin.

2. VPN uygulamasını indirin

İşletim sisteminiz için ExpressVPN uygulamasını edinmek için İndir düğmesini tıklayın.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Kurulum için aktivasyon koduna daha sonra ihtiyacınız olacak.

3. VPN uygulamasını kurun

ExpressVPN uygulamanız için uygun kurulum yönergesine bakın:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN’i Android’e indirin ve kurun

Aşağıdaki adımlar, Android mobil cihazlar ve Chromebook gibi Android tabanlı cihazlar için geçerlidir.

1. VPN uygulamasını indirin

Google Play Store, Galaxy Store veya Huawei Store’da ExpressVPN‘i arayın. Yükle‘ye dokunun.

Önemli: Android mobil cihazınızda Google Play Store, Galaxy Store veya Huawei Store’a erişemiyorsanız Android mobil cihazınızda Google Play Store, Galaxy Store veya Huawei Store’a erişemiyorsanız APK’yı doğrudan cihazınıza indirin

2. VPN uygulamasını kurun

Android için ExpressVPN kurulum yönergelerine bakın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN’i iOS’a indirin ve kurun

1. VPN uygulamasını indirin

App Store’da ExpressVPN‘i arayın. İNDİR‘e dokunun.

Önemli: App Store’da ExpressVPN’i göremiyorsanız ExpressVPN’in mevcut olduğu bir konum ile App Store’da ExpressVPN’i göremiyorsanız ExpressVPN’in mevcut olduğu bir konum ile App Store’unuzun konumunu değiştirmeniz gerekir.

2. VPN uygulamasını kurun

iOS için ExpressVPN kurulum yönergelerine bakın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN’i yönlendiricilere indirin ve kurun

Uyumlu bir yönlendirici modeliniz varsa buna ExpressVPN’i nasıl indirip kuracağınızı öğrenin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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