  1. ExpressVPN Home
  2. Refer A Friend

Получите в подарок 30 дней к подписке за каждого приглашенного друга

Чем больше друзей вы пригласите, тем больше бесплатных дней получите!

Пригласить друзей

У вас еще нет аккаунта? Купить ExpressVPN

Как получить 30 дней в подарок за 3 шага

Шаг 1

Шаг 1

Пригласите друзей через
свою учетную запись ExpressVPN

Шаг 2

Шаг 2

Ваши друзья оформляют подписку

Шаг 3

Шаг 3

Вы и ваши друзья получаете по 30 дней обслуживания в подарок!

Скорее приглашайте друзей!

Вы можете порекомендовать друзьям ExpressVPN, используя:

Примечание. Пользователи, которые оплачивают подписку как встроенную покупку через Apple App Store (iTunes), не могут участвовать в программе «Пригласи друга».
30-дневная гарантия возврата денег для вас и ваших друзей

30-дневная гарантия возврата денег для вас и ваших друзей

30-дневная гарантия возврата денег ExpressVPN распространяется на вас и всех ваших друзей. Не нравится качество сервиса? Мы вернем вам деньги, не задавая вопросы. Это действительно просто.

Пригласить друзей