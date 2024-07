Os iPhones não vêm com um serviço VPN integrado, mas suportam a funcionalidade VPN e oferecem o iCloud Private Relay para assinantes do iCloud, criptografando seu tráfego de navegação na web. Embora o iCloud Private Relay ofereça algumas funcionalidades semelhantes às da VPN, como mascarar seu endereço IP, ele não é uma solução VPN completa e criptografa apenas o tráfego no Safari, enquanto uma VPN criptografa todo o tráfego.

Você ainda pode configurar manualmente uma conexão VPN nas configurações do iPhone usando informações do seu serviço VPN ou do aplicativo de um provedor VPN da App Store para garantir proteção e funcionalidade abrangentes.