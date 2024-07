Il est de plus en plus important de veiller à la confidentialité de vos activités en ligne sur votre iPhone. Un VPN, abréviation de Virtual Private Network (réseau privé virtuel), est un programme qui contribue à votre sécurité sur internet. Il vous protège de toute intrusion, des cyberattaques et de la surveillance de vos données personnelles.

Qu’est-ce qu’un VPN pour iPhone ?

Un VPN pour iPhone est un logiciel dont la fonctionnalité principale est de créer une connexion sécurisée et chiffrée via un autre réseau internet. Il masque votre adresse IP, ce qui rend vos activités en ligne pratiquement invisibles pour les autres. En utilisant un VPN, vous redirigez votre trafic internet vers un tunnel virtuel que personne d’autre ne peut voir ou auquel personne ne peut accéder. Ce que vous faites en ligne reste donc confidentiel.

Voici un aperçu du fonctionnement d’un programme VPN :

Un VPN crée une connexion sécurisée : le programme VPN crée un tunnel chiffré entre votre iPhone et le réseau internet. Les données que vous envoyez et recevez restent ainsi sécurisées et privées.

le programme VPN crée un tunnel chiffré entre votre iPhone et le réseau internet. Les données que vous envoyez et recevez restent ainsi sécurisées et privées. Un VPN masque votre adresse IP : en vous connectant à un serveur VPN, votre adresse IP publique est remplacée par celle du VPN. Votre localisation est ainsi masquée, ce qui rend votre activité en ligne difficile à suivre ou à surveiller.

Ai-je besoin d’un VPN pour iPhone ?

Oui, utiliser un VPN sur votre iPhone est une excellente idée, surtout si vous vous connectez souvent à des réseaux Wi-Fi publics dans les cafés, les hôtels ou les aéroports. Les réseaux publics ne sont pas vraiment sécurisés. Des hackers peuvent facilement intercepter vos données pendant votre connexion. Un VPN chiffre vos données, préservant ainsi la confidentialité de vos activités en ligne. Il vous permet également d’accéder à des sites web et à des services bloqués dans certains pays.

Un VPN est aussi utile lorsque vous voyagez, puisqu’il vous permet d’utiliser tous vos services préférés en ligne et vous donne l’impression d’être toujours dans votre pays d’origine. Vous pouvez accéder, par exemple, à certaines applications sécurisées, comme celles des banques, qui interdisent généralement l’accès à vos comptes si elles détectent des tentatives de connexion à partir d’une localisation inhabituelle.

Si vous accordez une grande importance à la protection de votre vie privée, pensez à télécharger un VPN sur tous vos appareils. Lisez la suite pour en savoir plus !

À quoi sert un VPN pour iPhone ?

Un VPN pour iPhone est utile pour plusieurs raisons, car il contribue à la protection de votre vie numérique de différentes manières. Voici quelques exemples :

Un VPN optimise votre sécurité : en chiffrant votre trafic internet, un programme VPN protège vos activités de navigation des éventuelles intrusions, notamment celles de votre fournisseur d’accès internet (FAI), des administrateurs Wi-Fi, des autorités et des hackers.

en chiffrant votre trafic internet, un programme VPN protège vos activités de navigation des éventuelles intrusions, notamment celles de votre fournisseur d’accès internet (FAI), des administrateurs Wi-Fi, des autorités et des hackers. Un VPN contribue à la lutte contre la censure : en vous connectant à un VPN, vous pouvez accéder à des contenus soumis à des restrictions dans votre pays ou dans votre région. Qu’il s’agisse d’un site web ou d’une application, un VPN vous donne accès à tout. Connectez-vous simplement à un serveur situé dans le pays où le contenu est disponible.

en vous connectant à un VPN, vous pouvez accéder à des contenus soumis à des restrictions dans votre pays ou dans votre région. Qu’il s’agisse d’un site web ou d’une application, un VPN vous donne accès à tout. Connectez-vous simplement à un serveur situé dans le pays où le contenu est disponible. Un VPN renforce la protection de votre vie privée : en masquant votre adresse IP et en chiffrant votre connexion, un VPN empêche les sites et les services web de vous surveiller sur internet.

Comment utiliser un VPN sur iPhone

L’utilisation d’un VPN est facile, que vous préfériez la simplicité d’une configuration automatique ou que vous ayez besoin d’options de personnalisation avancées. Gardez à l’esprit que si vous configurez votre VPN manuellement, vous n’aurez pas accès aux fonctionnalités les plus avancées, comme celles d’ExpressVPN.

La configuration automatique

1. Téléchargez une application VPN : ouvrez l’App Store et cherchez un fournisseur VPN premium comme ExpressVPN. Téléchargez et installez l’application sur votre iPhone.

2. Connectez-vous : lancez l’application ExpressVPN et connectez-vous avec les identifiants de votre compte. Si vous n’avez pas de compte, vous devez vous inscrire en choisissant un abonnement.

3. Connectez-vous à un serveur : une fois connecté, l’application affiche une liste de serveurs. Sélectionnez la localisation de serveur à laquelle vous souhaitez vous connecter et appuyez sur le bouton de connexion. L’application établira une connexion VPN qui chiffrera votre trafic internet.

La configuration manuelle

L’utilisation d’une application est le moyen le plus simple de configurer un VPN. Si vous préférez configurer votre connexion VPN manuellement ou si votre service VPN le requiert, suivez ces étapes :

1. Obtenez les informations de configuration VPN : avant de commencer, assurez-vous d’avoir obtenu les informations de configuration requises auprès de votre fournisseur VPN, notamment le serveur et vos identifiants de connexion.

2. Accédez aux paramètres : sur votre iPhone, accédez à l’application Réglages.

3. Ajoutez une configuration VPN : naviguez vers Général > VPN. Appuyez sur « Ajouter une configuration VPN… » pour entrer dans les réglages VPN.

4. Entrez les données de connexion VPN : dans l’écran de configuration, sélectionnez le type de protocole fourni par votre service (généralement IKEv2, IPSec ou L2TP). Remplissez les champs requis avec les informations provenant de votre service VPN, telles que la description, le serveur et les identifiants de connexion.

5. Sauvegardez les données et connectez-vous : après avoir saisi toutes les informations, appuyez sur OK pour enregistrer la configuration. Vous pouvez maintenant activer le VPN en appuyant sur le bouton État situé à côté de la configuration VPN que vous venez d’ajouter.

Comment choisir le meilleur VPN pour iPhone ?

Pour choisir le meilleur VPN pour iPhone, il faut comparer les services VPN et comprendre ce qui les distingue en matière de sécurité, de fonctionnalités et d’expérience utilisateur. Voici les éléments à prendre en compte :

Le chiffrement des données

Le chiffrement VPN détermine le niveau de protection des données personnelles. Choisissez un VPN doté du chiffrement AES-256 bits, la même norme que celle utilisée par les gouvernements et les experts en cybersécurité dans le monde entier. Ce niveau de chiffrement est très sécurisé, il faudra des siècles pour le déchiffrer. C’est précisément l’algorithme de chiffrement utilisé par ExpressVPN.

Les protocoles

Les protocoles VPN influent sur la vitesse et la sécurité de votre connexion. Pour les utilisateurs d’iPhone, les protocoles IKEv2/IPSec et OpenVPN sont les plus adéquats. Ces protocoles offrent une bonne combinaison de vitesse et de sécurité, garantissant une expérience de navigation fluide et sûre. Si vous utilisez ExpressVPN, choisissez Lightway, notre protocole exclusif, plus rapide et moins gourmand en énergie. Ce sont des données à prendre en compte, notamment sur les appareils mobiles tels que les iPhone.

Les serveurs et les localisations

Le nombre de serveurs et leur répartition peuvent avoir un impact significatif sur votre expérience VPN. Un VPN disposant de serveurs dans de nombreux pays vous aidera à combattre la censure et bénéficier de débits internet plus rapides. C’est l’idéal pour le streaming, le gaming et l’accès à des contenus multimédias en provenance du monde entier.

Le VPN que vous choisissez doit proposer des serveurs situés près de votre emplacement géographique, mais aussi à l’étranger. Vous devriez privilégier un serveur proche de votre localisation si vous souhaitez obtenir les vitesses les plus élevées, mais il est utile aussi de pouvoir disposer de serveurs dans le monde entier pour accéder à des contenus disponibles exclusivement dans d’autres pays. ExpressVPN possède des milliers de serveurs dans 105 pays, il y en a donc toujours un là où vous en avez besoin.

Les fonctionnalités supplémentaires

Au-delà des options de base, certains VPN proposent des fonctionnalités supplémentaires afin d’améliorer votre expérience en ligne. ExpressVPN est doté d’un bloqueur de publicités, de traqueurs web et de contenus adultes. Il dispose également d’un gestionnaire de mots de passe intégré. Toutes ces fonctionnalités sont incluses dans l’abonnement VPN sans frais supplémentaires.

De plus, ExpressVPN vous offre d’autres fonctionnalités premium comme Network Lock (le Kill Switch d’ExpressVPN), qui bloque tout le trafic internet si la connexion VPN est interrompue, ainsi que le Split Tunneling, qui vous permet de sélectionner les applications à connecter au réseau VPN. Examinez quelles fonctionnalités pourraient vous être utiles lorsque vous choisissez votre programme VPN !

Une politique de confidentialité transparente

Le respect de votre vie privée est crucial lorsque vous utilisez un réseau privé virtuel. Vérifiez si l’entreprise VPN que vous choisissez ne conserve pas les journaux d’activité ou de connexion. Cela garantit la confidentialité de votre historique de navigation, des fichiers téléchargés et d’autres données personnelles. ExpressVPN opte pour une politique transparente et va même plus loin en faisant appel à des organismes indépendants pour réaliser des audits de sécurité, comme PwC, Cure53 et KPMG.

Quand faut-il activer le VPN ?

En règle générale, la meilleure pratique consiste à activer votre VPN tout le temps pour garantir la sécurité de vos activités en ligne et la protection de votre vie privée. Un VPN chiffre votre connexion internet et masque votre adresse IP, protégeant ainsi vos données des cyberattaques, en particulier sur les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Cependant, il existe des cas où vous pouvez envisager de le désactiver, principalement pour des raisons de commodité ou pour des besoins d’accès régionaux spécifiques. Rappelez-vous que ces cas sont des exceptions et que les avantages d’une utilisation d’un VPN sont bien plus importants.

Quand envisager de désactiver le VPN Raison Accès aux services/contenus locaux Certains sites web ou services régionaux peuvent imposer l’utilisation d’une adresse IP locale pour obtenir l’accès à leurs contenus. Un VPN premium dispose généralement d’une IP correspondant à votre emplacement géographique. Blocage des adresses IP VPN Certains sites web ne permettent pas aux personnes utilisant un VPN d’accéder à leurs contenus. Les adresses IP VPN étant parfois accessibles via des bases de données publiques, les utilisateurs de VPN peuvent se voir refuser l’accès à ces sites. Toutefois, cela ne signifie pas que le site web connaît votre véritable adresse IP ou votre identité. Vous pouvez également essayer un autre serveur. Haute performance de gaming Bien que de nombreux VPN offrent des vitesses élevées, le moindre décalage peut avoir un impact sur votre expérience de jeu. Ce problème a peu d’effet si vous utilisez un VPN premium. En fait, un VPN peut même optimiser votre vitesse internet en vous connectant à un serveur virtuel plus proche de votre emplacement géographique.

Malgré ces exemples, il est important de souligner la nécessité d’activer votre VPN dans divers contextes. Les avantages en termes de sécurité et de protection de la vie privée que présente le fait de garder son VPN actif en permanence sont bien plus supérieurs. Il est donc préférable de le laisser activé par défaut et de ne le désactiver que pour des besoins spécifiques, comme ceux mentionnés ci-dessus.

Peut-on utiliser un VPN gratuit

pour iPhone ?

Bien que des options VPN gratuites soient disponibles sur iPhone, il est important de faire preuve de prudence lorsque vous les utilisez. Les VPN gratuits sont souvent limités en termes de vitesse, de données et de serveurs.

Plus inquiétant encore, certains services VPN gratuits peuvent compromettre la sécurité de votre vie privée en enregistrant et en vendant vos données à des tiers. Si vous tenez à votre confidentialité en ligne, investissez dans un service VPN premium qui garantit la sécurité de vos activités et est doté des technologies de chiffrement les plus avancées. C’est généralement le choix le plus sûr.

À quoi sert l’option de configuration VPN dans les réglages de l’iPhone ?

L’option de configuration VPN dans les réglages de l’iPhone vous permet de configurer et de gérer manuellement les connexions VPN directement depuis votre appareil. Il n’est pas nécessaire de configurer manuellement votre VPN lorsque vous utilisez une application VPN sur iPhone (comme ExpressVPN).

Cette option de configuration vous permet de saisir manuellement les informations relatives à un service VPN tiers, notamment l’adresse du serveur, le type de protocole et vos identifiants de connexion. Elle est plutôt pratique dans le cadre d’un réseau privé virtuel d’entreprise ou lorsque vous utilisez un service VPN qui ne propose pas d’application iOS. La configuration manuelle d’un VPN est plus complexe et ne vous donne pas accès à toutes les fonctionnalités d’une application VPN iOS native.