O que é o modo de navegação anônima e é seguro?

Você provavelmente já está familiarizado com o conceito de abrir uma nova janela privada ou “anônima” em seu navegador para pesquisar coisas online que você não deseja que o histórico do navegador registre.

Quase todos os navegadores possuem o recurso de janela de navegação privada. Essas janelas anônimas são uma excelente funcionalidade dos navegadores modernos que o ajudarão a se proteger de algumas técnicas de rastreamento de baixo nível. No entanto, elas não escondem tudo, e a confusão com o modo anônimo gerou muita controvérsia.

O que é o modo de navegação anônima (ou navegação no modo privado)?

Dependendo do seu navegador, o recurso geralmente é denominado modo de navegação anônima ou navegação privada. É uma janela do navegador que não salvará sua atividade online, incluindo suas pesquisas no Google, sites que você visitou, senhas e qualquer cookie. Depois de fechar uma janela privada, sua sessão de navegação é apagada sem deixar rastros no seu dispositivo. Isso significa que qualquer pessoa que compartilhe seu computador não conseguirá saber o que você viu.

Como funciona o modo de navegação anônima?

Quando você navega em uma janela normal, seu navegador armazena dados sobre a sua atividade. Isso varia desde os sites que você visita e faz login em várias contas até um histórico de seus downloads e versões em cache de sites que você já visitou. Ter essas informações pode ser conveniente, pois assim não é preciso fazer login em sites novamente e você pode encontrar facilmente as páginas da web que já visitou. Mas se outra pessoa usa seu computador, ela pode usar seu e-mail conectado e saber o que você está procurando.

Quando você navega em uma janela privada (como no modo de navegação anônima), esse problema desaparece, pois um navegador privado não armazena nenhuma dessas informações.

Como usar janelas de modo privado em navegadores da web

Como usar a navegação privada no Safari

No seu computador

Abra o navegador Safari Vá para Arquivo e selecione Nova janela privada, ou use os atalhos Shift+Command+N ou Ctrl+Shift+N.



Seu navegador deve ser parecido com isto:

Em seu dispositivo móvel

Abra seu aplicativo Safari Toque no botão Guia no canto inferior direito Toque em Privado Toque em Concluído para começar a navegar de forma privada no aplicativo

Como usar a navegação privada no Firefox

No seu computador

Abra o navegador Firefox Vá para Arquivo e selecione Nova janela privada, ou use o atalho Ctrl+Shift+P no Windows (Shift+Command+P no Mac)

Você obterá uma janela privada semelhante a esta:



Em seu dispositivo móvel

Abra o aplicativo Firefox Toque no botão Guia Toque no ícone da máscara na parte superior para começar a navegar no modo privado

Como usar o modo de navegação anônima no Google Chrome

No seu computador

Abra seu navegador Google Chrome Vá para Arquivo e selecione Nova janela anônima. Como alternativa, abra o modo de navegação anônima no Chrome com o atalho Ctrl+Shift+N ou Command+Shift+N. A janela do seu navegador deve ser parecida com isto:

Em seu dispositivo móvel

Abra seu aplicativo Chrome Vá para suas guias e selecione o ícone que mostra o chapéu e óculos Clique no ícone “+” para criar uma nova guia para começar a navegar anonimamente

Como usar uma janela privada no Brave

No seu computador

Abra seu navegador Brave Vá para Arquivo e selecione Nova janela privada, ou use o atalho Ctrl+Shift+N ou Command+Shift+N.



A janela do seu navegador deve ser semelhante a esta:



Em seu dispositivo móvel

Abra seu aplicativo Brave Toque no botão Guia Toque em Privado no canto inferior esquerdo e selecione o ícone “+” para abrir uma nova janela privada do navegador.

O modo de navegação anônima é seguro?

Não totalmente. A janela anônima do Chrome afirma claramente que seu navegador não salvará seu histórico de navegação, cookies e dados do site e informações inseridas em formulários, mas downloads, favoritos e itens da lista de leitura serão salvos. Sua atividade ainda pode estar visível para sites que você visita, seu empregador ou escola e seu provedor de Internet.

Tudo isso o torna ótimo para ocultar seu histórico de navegação de qualquer pessoa com acesso aos seus dispositivos, mas não vai muito além disso.

Detalhamos o quão segura é a navegação privada para o usuário médio.

1. A navegação no modo privado impede que os cookies identifiquem você?

Sim, ela impede.

Normalmente, quando você visita um site, os scripts incorporados colocam um pequeno arquivo chamado cookie no seu computador. Este cookie pode, quando você visitar o site novamente, ser lido pelo site e usado para identificá-lo.

Isso pode ser útil, pois permite que você permaneça conectado mesmo depois que o computador for reiniciado e permite que você compartilhe notícias rapidamente em qualquer conta de mídia social.

No entanto, os cookies também possibilitam às empresas de mídia social (e a NSA (Agência de Segurança Nacional) ) lhe rastrear em sites. Por exemplo, sites de mídia social permitem que organizações de notícias incorporem trechos de código que mostram com que frequência um artigo foi compartilhado.

Esses snippets também fornecem informações sobre quais sites você visitou e quais artigos leu. Esses dados coletados podem ser usados para apresentar anúncios direcionados ou identificar suas preferências religiosas, políticas ou sexuais.

O rastreamento pelos cookies não é um problema para você se usar o modo de navegação anônima ou navegação privada, mas se também não quiser que os cookies o rastreiem na janela normal do navegador, há mais algumas coisas que você pode fazer.

Desative os cookies de terceiros e considere excluí-los sempre que reiniciar o navegador Instale o Privacy Badger para ver quais cookies um site usa e bloqueá-los quando achar apropriado

2. O modo de navegação anônima ajuda a proteger contra impressões digitais do navegador?

Sim, ajuda.

Os cookies ainda podem ser o método mais popular para coletar informações online, mas a impressão digital de navegador tem se tornado cada vez mais utilizada.

Com a impressão digital do navegador, o site que você visita coleta informações sobre o seu navegador, as fontes instaladas e os complementos ou extensões do navegador utilizado. Essas informações podem ser suficientes para detectá-lo, mesmo se você for cuidadoso com sua privacidade.

Embora não seja possível impedir totalmente que os sites coletem impressões digitais, você ainda pode reduzir a quantidade de informações que eles podem obter com as impressões digitais, navegando no modo anônimo e usando uma janela privada do navegador. Mais duas dicas:

Execute um navegador popular que não use fontes ou extensões padrão, como o navegador Tor Tenha cuidado com as extensões, pois algumas delas podem ser detectadas pelos sites que você visita. A extensão ExpressVPN para navegador é segura para usar mesmo no modo de navegação anônima.

3. A navegação privada impede que alguém da família veja seu histórico de navegação?

Sim. Se outra pessoa, como um membro da família ou colega de apartamento, tiver acesso ao seu computador, uma janela anônima pode ajudá-lo a ocultar dela certas atividades, como comprar um presente de aniversário. Na verdade, é provavelmente uma opção muito melhor do que excluir todo o seu histórico, o que pode ser mais tedioso.

4. O modo de navegação anônima oculta seu endereço IP?

Não, a navegação privada não ajuda a mascarar o seu endereço IP. Seu provedor de Internet ainda pode coletar sua atividade de navegação vinculada ao seu endereço IP e, em teoria, pode entregá-la a um terceiro, se necessário. Uma VPN substitui seu endereço IP por um diferente compartilhado por muitos usuários, para que seu provedor não possa rastrear sua atividade.

5. A navegação no modo privado impede que seu provedor de Internet rastreie seus registros DNS?

Não. Toda vez que você visita um site, seu navegador precisa obter o endereço IP do site. O navegador perguntará a um servidor DNS “qual é o endereço IP de expressvpn.com”. O servidor DNS então responde com a resposta correta, permitindo que você se conecte ao site.

No entanto, o servidor DNS pode registrar suas consultas e vendê-las aos anunciantes ou repassá-las às autoridades legais.

Por padrão, seu serviço DNS é fornecido pelo seu provedor de Internet, mas pode ser alterado para um mantido pelo Google. Existem também serviços DNS gratuitos que prometem não transmitir suas informações, como o OpenNIC.

Provedores de VPN, como a ExpressVPN, também mantêm seu próprio serviço DNS, que vem incluído com uma assinatura VPN. A ExpressVPN não mantém registros e não repassa nenhuma informação aos anunciantes.



Saiba mais: 5 maneiras de manter seu histórico de navegação oculto dos provedores de Internet

6. A navegação privada impede o trabalho ou a escola de rastreá-lo?

Não. Se você usa Wi-Fi público ou se conecta à rede da sua escola ou trabalho, o administrador pode ver todos os sites que você visita. Para sites não criptografados com HTTPS, o administrador pode até ver o conteúdo do site e todas as informações que você troca com ele.

As janelas anônimas não protegerão seu histórico de navegação online dos administradores do sistema. Uma VPN protegerá seu histórico de navegação do administrador da rede. Mas tenha cuidado. Se o computador que você está usando não for seu (como um computador na escola ou no trabalho), o proprietário desses dispositivos pode ter instalado outro software de rastreamento que coletará informações mesmo se você usar uma VPN ou Tor.

Dica bônus: use navegadores ou plug-ins separados

Compartimentalização de navegador é uma ideia que pode ser uma maneira atraente para os usuários avançados obterem mais controle sobre as configurações do navegador.

Por exemplo, um usuário pode configurar um navegador para aceitar e lembrar cookies de sites visitados regularmente e outro para pesquisa (DuckDuckGo é uma boa escolha), leitura e outros tipos de navegação.

Saiba mais: Os melhores navegadores da web em segurança e privacidade

Este navegador separado, ao contrário de uma janela anônima, pode ser configurado para lembrar apenas o suficiente, por exemplo, o histórico de navegação e pesquisa, mas sem cookies de site ou conexões à redes de publicidade de terceiros.

Maneiras inteligentes de configurar seu navegador como um usuário avançado de privacidade

Basta ir até as configurações do seu navegador favorito e usar a barra de pesquisa para personalizar suas ferramentas. Aqui estão algumas ideias que usamos:

Defina o DuckDuckGo como seu mecanismo de pesquisa padrão

Desative o preenchimento automático

Desative o “serviço de previsão” que completa automaticamente suas pesquisas

Envie solicitações de “Não rastrear”

Não permita que os sites verifiquem se os métodos de pagamento foram salvos

Não use um serviço de previsão para carregar páginas mais rapidamente

Defina alguns padrões em “Configurações do site” Por padrão, não permita cookies Bloqueie cookies de terceiros Pergunte antes de enviar a localização ou permitir o acesso à câmera ou ao microfone Nunca permita notificações Não permita sincronização em segundo plano Não permita que sites se tornem manipuladores padrão Crie exceções para sites específicos, por exemplo, para permitir o funcionamento de cookies de um site confiável



Resumindo, o modo de navegação anônima não é tão anônimo, afinal

É verdade que existem alguns excelentes motivos para usar o modo de navegação anônima.

Você pode ocultar seu histórico de navegação de outras pessoas que usam seu computador

Você pode ocultar seus hábitos de navegação dos anunciantes

Você pode evitar que obtenham a impressão digital do navegador

Mas sempre use a janela anônima quando for aconselhável! Adicione uma VPN ao seu arsenal de privacidade para aumentar a privacidade de seus dados ao navegar online.

Navegação segura!