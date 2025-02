Poucas semanas após seu lançamento, o DeepSeek se tornou o aplicativo gratuito mais bem avaliado na App Store da Apple, superando o ChatGPT e gerando manchetes em todo o mundo. Suas avançadas capacidades de IA já estão redefinindo as discussões sobre o potencial da IA—e seus riscos. Mas, com sua crescente popularidade, surge uma questão importante: O que acontece com seus dados quando você usa o DeepSeek?

Assim como outras plataformas de IA, o DeepSeek é treinado em conjuntos massivos de dados coletados da internet, que podem incluir informações pessoais. E, de acordo com sua política de privacidade, ele coleta mais do que apenas o que você digita durante sua sessão—ele também rastreia informações como seu endereço IP, localização e até mesmo como você interage com outros aplicativos. Para usuários preocupados com privacidade, isso é um grande problema.

Lauren Hendry Parsons, especialista em privacidade na ExpressVPN, explica por que essas preocupações não devem ser ignoradas: “A política de privacidade do DeepSeek afirma que ele coleta dados de digitação, endereços IP e até monitora ações fora do aplicativo. Isso, por si só, já deveria fazer as pessoas pensarem duas vezes sobre o quanto estão dispostas a compartilhar.”

Neste artigo, vamos explorar como o DeepSeek coleta e usa seus dados, os riscos de privacidade que você deve conhecer e como proteger suas informações ao usar as mais recentes ferramentas de IA.

O que é o DeepSeek?

DeepSeek é um chatbot de IA desenvolvido pela DeepSeek AI, uma startup fundada em 2023 pelo empresário Liang Wenfeng. Diferente da maioria das plataformas de IA, o DeepSeek é de código aberto e totalmente gratuito para os usuários—um fator essencial para sua rápida ascensão. Essa acessibilidade fez dele um forte concorrente de gigantes da indústria, como o ChatGPT, atraindo uma ampla base de usuários ansiosos para explorar suas capacidades avançadas sem as barreiras das taxas de assinatura.

A empresa afirma que seu principal modelo de IA, DeepSeek-V3, foi construído utilizando menos de 6 milhões de dólares em poder computacional—uma fração do que a OpenAI e a Meta gastaram treinando seus próprios modelos. Apesar do investimento menor, a IA do DeepSeek já está sendo comparada a modelos líderes e, em alguns casos, até superando-os.

Esse sucesso repentino abalou o mundo da tecnologia. Após o lançamento do DeepSeek, as ações de grandes empresas de tecnologia despencaram, eliminando mais de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. A Nvidia, uma das maiores fornecedoras de chips para IA, viu suas ações caírem 17% em um único dia, marcando a maior perda diária da história do mercado de ações dos EUA.

Mas o impacto do DeepSeek não se limita a Wall Street. Suas avançadas capacidades de IA levantaram discussões sobre como a IA afetará a segurança cibernética, a desinformação e a privacidade digital no futuro. Especialistas também expressaram preocupações sobre suas práticas de coleta de dados, especialmente sobre a quantidade de informações dos usuários que ele rastreia e como esses dados podem ser usados.

Como o DeepSeek coleta e usa seus dados?

Assim como qualquer chatbot de IA, ao usar o DeepSeek, você não está apenas tendo uma conversa simples—há muito acontecendo nos bastidores com seus dados. Aqui está um resumo de como o DeepSeek coleta e usa suas informações:

Rastreamento de digitação

Tudo o que você digita no DeepSeek é registrado. Isso inclui suas mensagens, comandos e qualquer outro texto inserido. De acordo com a política de privacidade do DeepSeek, eles coletam seus “dados de texto ou áudio inseridos, comandos, arquivos carregados, feedback, histórico de chat e qualquer outro conteúdo que você forneça ao nosso modelo e Serviços.”

Coleta de endereço IP

O DeepSeek também coleta informações técnicas sobre seu dispositivo, incluindo seu endereço IP. Isso ajuda a determinar sua localização aproximada e monitorar como você acessa seus serviços. A política de privacidade afirma que eles coletam “informações do dispositivo e da conexão de rede quando você acessa o Serviço. Essas informações incluem modelo do dispositivo, sistema operacional, padrões ou ritmos de digitação, endereço IP e idioma do sistema.”

Fontes de dados de terceiros

Além dos dados que você fornece diretamente, o DeepSeek pode combinar suas informações com dados de outras fontes. Isso inclui detalhes de parceiros de publicidade e análise, abrangendo suas atividades em outros sites e aplicativos. A política de privacidade observa que “anunciantes, parceiros de medição e outros compartilham informações conosco sobre você e as ações que realizou fora do Serviço, como suas atividades em outros sites e aplicativos ou em lojas, incluindo produtos ou serviços que você comprou, online ou pessoalmente.”

Rastreamento de comportamento além do DeepSeek

O DeepSeek não monitora apenas sua atividade dentro de sua própria plataforma. Ele também rastreia como você interage com outros serviços e sites. Isso significa que suas ações fora do DeepSeek podem ser coletadas e analisadas para construir um perfil mais detalhado do seu comportamento. A política de privacidade menciona que os parceiros compartilham informações como “identificadores móveis para publicidade, endereços de e-mail e números de telefone com hash, e identificadores de cookies, que usamos para ajudar a associar você e suas ações fora do Serviço.”

Por que isso é importante para sua privacidade?

Saber que o DeepSeek coleta dados é uma coisa, mas a questão maior é: por que isso importa? No fundo, o DeepSeek está construindo um perfil digital sobre você. Cada tecla digitada, cada interação rastreada e cada pedaço de informação coletado de fontes terceiras acrescenta-se a um retrato cada vez mais completo de quem você é. É isso que torna seus riscos de privacidade maiores do que os do ChatGPT.

Como a coleta de dados do DeepSeek vai além do ChatGPT

O ChatGPT já foi criticado por coletar dados dos usuários, mas seu rastreamento ainda está, em grande parte, confinado às interações dentro do aplicativo. A OpenAI registra conversas, monitora padrões gerais de uso e armazena dados do chat—mas não acompanha ativamente seu comportamento além do chatbot da mesma maneira que o DeepSeek faz.

O DeepSeek, por outro lado, cruza seus dados com fontes terceiras. Isso significa que:

Ele rastreia o que você faz além do próprio chatbot—possivelmente registrando sua atividade em várias plataformas.

Ele combina dados do usuário com identificadores móveis, rastreamento de cookies e fontes de publicidade para construir um perfil comportamental completo.

Ele coleta dados de digitação em tempo real—então, mesmo que você apague uma mensagem antes de enviá-la, o DeepSeek já a registrou.

Hendry Parsons considera isso um grande alerta: “A maioria das plataformas de IA coleta algum nível de dados do usuário, mas o DeepSeek vai além. Isso cria um fluxo interconectado de dados que acompanha você muito além do próprio aplicativo. Uma vez armazenados, os usuários não têm controle real sobre para onde esses dados vão ou como serão usados.”

O perigo da criação de perfis por IA

Quanto mais dados o DeepSeek coleta, mais valiosos e potencialmente perigosos esses dados se tornam. Eles podem ser usados para:

Publicidade hiper-direcionada : Empresas podem usar o rastreamento comportamental do DeepSeek para prever o que você comprará antes mesmo de procurar por isso.

Perfilamento político ou social : Ferramentas de IA que analisam sentimentos dos usuários podem identificar vieses pessoais, que podem ser explorados para manipulação.

Preocupações com o compartilhamento de dados : Com os dados do DeepSeek armazenados em servidores na China, defensores da privacidade levantam preocupações sobre quem mais pode ter acesso a eles.

Hendry Parsons alerta que as implicações do rastreamento de dados do DeepSeek vão muito além de anúncios direcionados: “A capacidade do DeepSeek de criar perfis detalhados de usuários permite compreender o comportamento de maneiras que os próprios usuários podem não perceber. Esse nível de rastreamento e análise levanta questões importantes sobre como esses dados podem ser usados e se os usuários realmente têm controle sobre suas informações.”

Desinformação gerada por IA

O DeepSeek aprende com os dados que coleta. E é aí que entra o risco da desinformação.

Já vimos casos em que modelos de IA:

Inventaram casos jurídicos falsos (O ChatGPT gerou precedentes legais falsos para advogados).

Promoveram informações perigosas sobre saúde (Chatbots de IA já recomendaram soluções “saudáveis” tóxicas ).

Amplificaram vieses e manipulação política (Modelos de IA podem refletir os vieses presentes nos dados em que foram treinados).

Mas a capacidade do DeepSeek de rastrear e analisar o comportamento do usuário em várias plataformas levanta uma questão maior: ele poderia influenciar o que as pessoas veem e acreditam?

Hendry Parsons explica: “Todos lembramos da infame recomendação de pizza com cola não tóxica em um mecanismo de busca de IA popular. As pessoas devem estar atentas ao fato de que erros de IA e campanhas de desinformação não são novidade—elas estão apenas se tornando mais sofisticadas. Sempre verifique qualquer informação antes de aceitá-la como verdadeira ou compartilhá-la.”

O quadro geral: O DeepSeek é seguro?

As preocupações com a privacidade do DeepSeek também levantam questões sobre riscos de segurança cibernética. Com sua capacidade de processar grandes volumes de dados em tempo real, o DeepSeek chamou a atenção de pesquisadores de segurança que alertam que a automação baseada em IA pode ser explorada para aumentar as ameaças cibernéticas.

Como as capacidades de IA do DeepSeek se cruzam com a segurança cibernética

O DeepSeek foi projetado para analisar padrões, prever comportamentos e gerar respostas semelhantes às humanas, tornando-o uma ferramenta de IA impressionante. Mas essas mesmas capacidades poderiam, em teoria, ser aplicadas em ataques cibernéticos, golpes de phishing e campanhas de desinformação.

Os riscos potenciais incluem:

Detecção automatizada de vulnerabilidades : Modelos de IA como o DeepSeek podem escanear grandes conjuntos de dados rapidamente, o que pode ajudar pesquisadores de segurança a encontrar falhas—mas também facilitar que agentes mal-intencionados identifiquem brechas mais rápido.

Phishing e golpes mais sofisticados : E-mails de phishing gerados por IA já são convincentes, mas a capacidade do DeepSeek de analisar o comportamento do usuário pode elevar as táticas de engenharia social a um novo nível.

Propagação de desinformação gerada por IA : Enquanto a desinformação não é novidade, ferramentas de IA podem criar e disseminar conteúdo enganoso em grande escala, tornando mais difícil distinguir fato de ficção.

Para a maioria das pessoas, o maior risco não é o DeepSeek em si, mas como a automação impulsionada por IA está moldando a segurança online. Quanto mais as ferramentas de IA melhoram na análise do comportamento humano, mais importante se torna ter cuidado com o que compartilhamos online e como interagimos com plataformas baseadas em IA.

Como proteger seus dados ao usar ferramentas de IA como o DeepSeek

Está claro que plataformas de IA como o DeepSeek e o ChatGPT trazem inovações poderosas—mas não sem riscos à sua privacidade. Embora possa parecer complicado lidar com essas preocupações, existem medidas práticas que você pode tomar para proteger suas informações e manter o controle.

“Podemos tomar medidas para impedir que plataformas de IA tão poderosas obtenham nossos dados em primeiro lugar. Embora possa não ser prático ou desejável evitar a IA completamente, todos devemos estar atentos às implicações de compartilhar informações com qualquer IA e interagir com ela de forma consciente.” – Lauren Hendry Parsons, Especialista em Privacidade na ExpressVPN

1. Pense antes de digitar

Cada interação que você tem com o DeepSeek é registrada, desde as perguntas que você faz até a forma como as formula. Trate suas interações como se estivessem sendo monitoradas (porque estão) e evite compartilhar qualquer informação pessoal ou sensível. Seja uma informação relacionada ao trabalho, senhas ou histórias pessoais, assuma que tudo o que você digita pode ser armazenado indefinidamente.

2. Use uma VPN para ocultar sua pegada digital

Uma VPN (Rede Privada Virtual) de alta qualidade, como a ExpressVPN, criptografa seu tráfego na internet e oculta seu endereço IP, impedindo que plataformas como o DeepSeek identifiquem sua localização exata. Embora uma VPN não impeça o chatbot de registrar suas entradas, ela adiciona uma camada extra de anonimato, dificultando a associação da sua atividade com sua identidade.

Hendry Parsons também ressalta, no entanto, que VPNs sozinhas não são suficientes para eliminar todos os riscos de privacidade: “VPNs são uma parte essencial da proteção da sua privacidade, mas não impedem o rastreamento de digitação ou a análise de dados que ocorrem dentro do próprio aplicativo. Para uma proteção completa, é importante combinar o uso de VPN com outros hábitos voltados à privacidade.”

3. Desative a coleta de dados sempre que possível

O DeepSeek pode não oferecer os controles de privacidade mais robustos, mas vale a pena explorar as configurações da plataforma para ver quais opções estão disponíveis. Muitas ferramentas de IA oferecem a opção de desativar o compartilhamento de dados ou excluir suas interações do treinamento do modelo. Embora optar por sair da coleta de dados não elimine todos os riscos, isso pode ajudar a limitar o alcance da coleta de informações.

4. Verifique antes de confiar em respostas geradas por IA

A IA é tão precisa quanto os dados em que é treinada—e, como já vimos, a capacidade avançada dos chatbots não os torna imunes à desinformação. Seja uma recomendação de produto ou uma dica de saúde, sempre verifique as respostas geradas por IA antes de agir com base nelas.

A desinformação não é apenas um risco para você; também é uma forma de agentes mal-intencionados manipularem ferramentas de IA para golpes de phishing e campanhas de desinformação. Permanecer cauteloso garante que você não seja vítima de erros de IA ou de conteúdo malicioso.

5. Defenda melhores proteções

Além das ações individuais, a solução maior está em exigir mais responsabilidade das empresas de IA e dos reguladores. Pressionar por padrões de privacidade mais rígidos, mecanismos de consentimento claros e maior transparência sobre as práticas de tratamento de dados é essencial para garantir que a IA evolua de forma responsável.

Como Hendry Parsons explica: “A ação mais segura é não usar aplicativos com práticas de privacidade problemáticas. Mais amplamente, precisamos incentivar a sociedade civil, as grandes empresas de tecnologia e os reguladores a tratarem os direitos digitais como direitos humanos, garantindo que o tratamento de dados seja transparente e ético.”

Considerações finais: Você deve usar o DeepSeek?

A ascensão do DeepSeek é um testemunho de suas capacidades avançadas e acessibilidade. Sua natureza gratuita e de código aberto o tornou um dos favoritos entre os usuários que desejam explorar o potencial das ferramentas de IA. Mas, como qualquer plataforma que coleta e analisa grandes volumes de dados dos usuários, é essencial agir com cautela.

A política de privacidade do DeepSeek é clara sobre a extensão de sua coleta de dados: toques no teclado, endereços IP e até comportamento fora da plataforma são rastreados e analisados. Para usuários que valorizam conveniência e IA de ponta, isso pode parecer uma troca justa. Mas para aqueles que priorizam a privacidade, vale a pena considerar cuidadosamente as implicações de usar uma plataforma com capacidades de rastreamento tão extensas.

Em última análise, se o DeepSeek é adequado para você depende do seu nível de conforto com suas práticas de dados e de como você escolhe interagir com ele. Ao tomar medidas proativas, você pode minimizar os riscos enquanto ainda explora o que ferramentas como o DeepSeek têm a oferecer.

As ferramentas de IA estão mudando a maneira como trabalhamos, aprendemos e interagimos online. Por mais empolgante que seja esse progresso, ele também destaca a importância de permanecer informado e atento. Quanto mais você entender como seus dados são coletados e usados, melhor equipado estará para tomar decisões alinhadas com seus valores e proteger sua privacidade.