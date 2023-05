Flash – nowy film o jednym z najbardziej uwielbianych superbohaterów z uniwersum DC – trafi do kin 16 czerwca, a jesienią 2023 roku będzie można go zobaczyć na Max (nowe połączenie HBO Max i Discovery+). Fani już nie mogą się doczekać najnowszej przygody superbohatera, która ma trwać 2 godziny i 30 minut.

Jednak ci, którzy zamierzają obejrzeć lub pobrać ten bądź inny hitowy film o superbohaterach z dowolnego miejsca dzięki VPN, muszą wiedzieć, że prędkość Internetu odgrywa tu kluczową rolę. Dużo zależy również od tego, w jakiej lokalizacji na świecie się znajdujemy.

Z okazji premiery filmu Flash ExpressVPN wziął pod lupę najszybsze i najwolniejsze prędkości internetowe w różnych regionach oraz obliczył, ile czasu zajęłoby tam pobranie filmu w 4K Ultra HD, żeby móc obejrzeć go w trybie offline za pośrednictwem platform streamingowych. To, co odkryliśmy, może Cię zaskoczyć…

10 regionów z najszybszym Internetem

Internet stał się integralną częścią życia ponad 5,16 miliarda użytkowników na całym świecie. Oczywistym jest, że ludzie polegają na nim podczas wykonywania swoich codziennych zadań.

W nowoczesnym świecie domagamy się szybkiego Internetu, który zapewni nam łatwy dostęp do informacji oraz umożliwi wykonywanie różnych czynności online i oglądanie ulubionych programów (lub pobieranie ich w celu późniejszego obejrzenia) na platformach streamingowych, takich jak Netflix lub Max. Jednak nie wszyscy mają taki sam dostęp do szybkiego Internetu.

Aby spojrzeć na to w szerszym kontekście, przestudiuj naszą infografikę:

Zamożne regiony mają najszybszy Internet

Nie dziwi nas, że obszary z silniejszą gospodarką i bardziej rozwiniętą infrastrukturą oferują szybszy Internet. Na przykład Monako znajduje się w czołówce z najwyższą średnią prędkością pobierania i PKB na mieszkańca. W 2022 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) oszacował wartość tego miasta-państwa na 204 190 USD na mieszkańca.

Zakładając, że film Flash, który trwa 2 godziny i 30 minut, w 4K Ultra HD ważyłby około 17,5 GB, obliczyliśmy, że w Monako pobranie go w całości w celu obejrzenia w trybie offline trwałoby nieco ponad 7 minut. Byłoby to możliwe dzięki średniej prędkości pobierania wynoszącej 319,59 Mb/s.

Ranking Jurysdykcja Prędkość (Mb/s) Czas potrzebny na pobranie filmu typu Flash do obejrzenia w trybie offline 1. Monako 319,59 Mb/s 7 minut 18 sekund 2. Singapur 300,83 Mb/s 7 minut 45 sekund 3. Chile 298,5 Mb/s 7 minut 49 sekund 4. Hongkong 292,21 Mb/s 7 minut 59 sekund 5. Chiny kontynentalne 280,01 Mb/s 8 minut 20 sekund 6. Szwajcaria 279,8 Mb/s 8 minut 20 sekund 7. Francja 271,33 Mb/s 8 minut 36 sekund 8. Dania 270,27 Mb/s 8 minut 38 sekund 9. Rumunia 260,97 Mb/s 8 minut 56 sekund 10. Tajlandia 260,54 Mb/s 8 minut 57 sekund

Singapur, Szwajcaria i Dania znalazły się wśród krajów, które mogą pochwalić się najszybszymi prędkościami internetowymi. Tak jak przypuszczaliśmy, figurują one również w pierwszej dziesiątce pod względem najwyższego PKB na mieszkańca w 2022 roku.

Tamtejsi użytkownicy mogą płynnie oglądać hity takie jak Flash 2023 dzięki imponującym prędkościom pobierania. Pobranie filmu o podobnej wielkości w celu obejrzenia go w trybie offline w jakości 4K Ultra HD zajęłoby im około 7,5–8,5 minut.

Choć PKB jest bez wątpienia kluczowe w kwestii rozwoju infrastruktury i prędkości Internetu w danym kraju, nie jest to jedyne kryterium. Na przykład Chile zajmuje trzecie miejsce pod względem prędkości internetowej, mimo że jego PKB na mieszkańca wynosi 15 158 USD. Rząd Chile podjął kroki mające na celu promowanie dostępu do Internetu i zwiększenie łączności za pomocą światłowodów, co konsekwentnie prowadzi do tego, że ludzie przebywający w Chile mogą cieszyć się szybkim Internetem.

Które kraje mają najwolniejszy Internet?

Analizując najszybsze i najwolniejsze prędkości Internetu na świecie, uświadomiliśmy sobie, że dostęp do stabilnego Internetu to wciąż dla wielu osób luksus. Podczas gdy topowe kraje to te z dobrze prosperującą gospodarką i infrastrukturą, biedniejsze państwa i te uwikłane w konflikty często mają problem z dostępem do najnowszych technologii.

Ranking Jurysdykcja Prędkość (Mb/s) Czas potrzebny na pobranie filmu typu Flash do obejrzenia w trybie offline 1. Kuba 7,21 Mb/s 5 godzin 23 minuty 37 sekund 2 Turkmenistan 8,84 Mb/s 4 godziny 23 minuty 57 sekund 3. Afganistan 9,28 Mb/s 4 godziny 11 minut 26 sekund 4. Burundi 9,62 Mb/s 4 godziny 2 minuty 33 sekundy 5. Gambia 10,63 Mb/s 3 godziny 39 minut 30 sekund 6. Syria 11,06 Mb/s 3 godziny 30 minut 58 sekund 7. Sudan 11,34 Mb/s 3 godziny 25 minut 45 sekund 8. Jemen 11,44 Mb/s 3 godziny 23 minuty 57 sekund 9. Mozambik 11,51 Mb/s 3 godziny 22 minuty 43 sekundy 10. Tunezja 11,88 Mb/s 3 godziny 16 minut 24 sekundy

Patrząc w przyszłość, jest promyk nadziei nawet dla krajów z najwolniejszym Internetem na naszej liście, takich jak Kuba. Kubańczycy potrzebowaliby 5,5 godziny, aby w całości pobrać film typu Flash z powodu niskiej prędkości internetowej. Jednak wszystko idzie do przodu: ostatnio Google współpracował z kubańskim rządem w celu poprawy łączności za pomocą światłowodów. W rezultacie wskaźnik penetracji Internetu na Kubie wynosi teraz 71,1%, co wskazuje na znaczną poprawę.

Kraje afrykańskie również nie stoją w miejscu. W ciągu ostatnich lat odnotowano znaczną poprawę w państwach takich jak Mozambik, dzięki różnym inicjatywom mającym na celu optymalizację łączności (np. satelita Starlink Elona Muska). W miarę jak dostęp do szybkiego Internetu staje się coraz bardziej powszechny, widać, że w tych regionach drzemie ogromny potencjał.

Przyszłość prędkości Internetu: Wi-Fi 7

Ilość czasu, która hipotetycznie wystarczyłaby na pobranie Flasha, pomogła nam zilustrować, jak prędkość Internetu różni się w zależności od lokalizacji. To też obrazuje, jak bardzo zmienił się Internet na przestrzeni lat.

Najnowsza generacja Wi-Fi – Wi-Fi 7 – odznacza się prędkością do czterech razy większą niż Wi-Fi 6E (nazwa dla urządzeń działających w ramach pasma 6GHz). Dzięki temu osoby mające dostęp do Wi-Fi 7 będą mogły z łatwością pobierać i uploadować duże pliki, oglądać wysokiej jakości filmy bez buforowania, a także łączyć z siecią wiele urządzeń w tym samym czasie.

Rys. Wi-Fi 7 jest w stanie zapewnić szybszą prędkość Internetu dzięki zastosowaniu szerszego kanału i nowych pasm częstotliwości. Ten zabieg może zwiększyć prędkość nawet 4-krotnie w porównaniu z poprzednią technologią, Wi-Fi 6E. Wi-Fi 7 posiada również nowe funkcje (np. zaawansowana modulacja 4K QAM), które niwelują zakłócenia, dzięki czemu połączenie jest szybsze i bardziej stabilne.

Należy jednak pamiętać, że tego typu postęp może nieumyślnie pogłębić przepaść cyfrową między różnymi grupami demograficznymi i regionami. Podczas gdy niektóre części świata są przygotowane na te zmiany, inne mogą mieć problem z powodu braku zasobów i infrastruktury.

Tę lukę mogą wypełnić partnerstwa międzynarodowe (przykład: Starlink w Afryce i współpraca Google’a z rządem Kuby), które przyczyniają się do poprawy łączności internetowej. Dzięki tym porozumieniom i ciągłemu postępowi być może doczekamy dnia, w którym pełnometrażowy film będzie pobierał się tyle samo czasu w każdym kraju.

Masz wolny Internet? Wypróbuj te 8 sposobów

Nieważne, czy znajdujesz się w miejscu, gdzie Internet śmiga, czy muli – zawsze istnieją sposoby na cyfrową optymalizację. Dla tych, którzy nie posiadają żadnych supermocy, przygotowaliśmy kilka praktycznych wskazówek, które pomogą usprawnić połączenie internetowe bez względu na lokalizację.

1. Uruchom ponownie router

Ponowne uruchomienie routera może rozwiązać tymczasowe problemy wpływające na połączenie internetowe i prędkość. Aby zrobić to bezpiecznie, wyłącz router i odłącz go od źródła zasilania, a następnie odczekaj co najmniej 30 sekund, zanim ponownie go podłączysz i uruchomisz.

2. Przenieś router w inne miejsce

Umieszczenie routera w centralnym miejscu – z dala od ścian i innych przeszkód – może wzmocnić sygnał Wi-Fi. Możesz też rozważyć użycie extendera lub systemu mesh.

3. Zmień router na lepszy

Wymiana routera może poprawić sygnał i oszczędzić Ci kłopotów związanych z ograniczonym zasięgiem.

4. Zmniejsz liczbę połączonych urządzeń

Zbyt wiele połączonych urządzeń, a także streaming, gry i wideorozmowy mogą spowolnić prędkość Internetu. Zamknij programy obciążające połączenie internetowe, takie jak aktualizatory oprogramowania, kamerki internetowe lub inteligentne głośniki odtwarzające muzykę.

5. Użyj kabla Ethernet

Podłączenie urządzenia za pomocą kabla Ethernet zamiast Wi-Fi prawdopodobnie zapewni Ci szybsze i bardziej stabilne połączenie.

6. Sprawdź, czy nie doświadczasz „dławienia”

VPN może zamaskować Twoją aktywność w sieci, co utrudni dostawcy usług internetowych identyfikację i „dławienie” określonych rodzajów ruchu (zwłaszcza takich jak streaming, czy pobieranie). Brak „dławienia” przyspiesza prędkość.

7. Zmień abonament

Sprawdź na stronie internetowej swojego dostawcy usług internetowych, jaki transfer i prędkość przysługują Ci w miesiącu. Rozważ zmianę pakietu na lepszy, jeśli Twój Internet jest zbyt wolny.

8. Przeprowadzaj skanowanie antywirusowe

Regularne skanowanie może pomóc Ci w wykryciu i usunięciu złośliwego oprogramowania lub programów, które mogą zużywać dużo transferu. Jeśli jakieś Twoje urządzenie dziwnie się zachowuje lub ciężko je naprawić, rozważ przywrócenie go do ustawień fabrycznych.

Bonus: ewolucja Flasha

Pojawiwszy się po raz pierwszy w latach 40. ubiegłego wieku, Flash, który z gwiazdy studenckiego futbolu stał się superbohaterem, zachwycił całe pokolenia fanów komiksów. Cofnęliśmy się w czasie, by dokładnie przyjrzeć się ewolucji Flasha.

Flash 2023 : czego możemy się spodziewać?

W całej historii DC Comics Flash przeszedł wiele ekscytujących transformacji. Począwszy od ikonicznego hełmu Jaya Garricka, postać ta przybrała różne oblicza (przykład: Barry Allen i Wally West), aby sprostać zmieniającym się czasom i preferencjom czytelników komiksów.

Wyczekiwany film Flash w reżyserii Andrésa Muschiettiego pozostanie wierny komiksowi, co oznacza, że pojawi się tam Punkt krytyczny (Flashpoint), czyli kluczowy wątek w życiu Szkarłatnego Speedstera. Fani uniwersum DC są zachwyceni tym, że Michael Keaton ponownie wcieli się w rolę Batmana, a Sasha Calle zadebiutuje jako Supergirl.

Flash zawita do kin na całym świecie 16 czerwca 2023 roku, a na Max będzie można go obejrzeć jesienią 2023 roku.