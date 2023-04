ExpressVPN przeszukał różne strony na dark web, aby znaleźć średni koszt popularnych danych osobowych w 2023 roku.

Zhakowane konta społecznościowe i streamingowe należą do bardziej przystępnych cenowo pozycji dostępnych na rynkach dark web, podczas gdy podrobione paszporty należą do najdroższych.

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa ExpressVPN obala błędne przekonania na temat dark web.

Nasz interaktywny quiz określa szacunkową wartość na podstawie rodzaju informacji i usług online, które posiadasz.

Ze względu na to, że nasze dane osobowe są w coraz większym stopniu wykorzystywane do weryfikacji tożsamości, przeprowadzania transakcji online i rejestrowania się na platformach społecznościowych, stały się one cennym towarem. Dostrzegając wartość naszych danych, hakerzy i inne nieuczciwe osoby, pragnące zarobić online, nie mają skrupułów, aby je wykraść i sprzedać na dark web.

Jednak nie wszystkie dane osobowe są jednakowo wyceniane. Czytaj dalej, aby poznać koszt swoich danych w ciemnej sieci i dowiedzieć się, jak zabezpieczyć się przed ich kradzieżą i sprzedażą.

Uwaga: Poniższy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych i nie pochwala ani nie popiera sprzedaży i zakupu nielegalnych produktów na dark web. Sprzedaż takich produktów jest nielegalna i pociąga za sobą poważne konsekwencje prawne. Zachęcamy naszych czytelników do korzystania z Internetu w sposób etyczny i zgodny z prawem.

Czym jest dark web?

Dark web (inaczej ciemna sieć) odnosi się do ukrytej sieci stron internetowych, nieindeksowanych przez tradycyjne wyszukiwarki, które zazwyczaj są niedostępne dla zwykłych użytkowników. Ze względu na to, że cała aktywność na dark web jest domyślnie anonimowa, jest ona często kojarzona z nielegalną działalnością, taką jak sprzedaż narkotyków i broni. W ciemnej sieci istnieją jednak również legalne strony internetowe, które mogą być wykorzystywane do zgłaszania nieprawidłowości, tajnej komunikacji w sytuacjach opresji oraz zapewniania dostępu do cenzurowanych w niektórych krajach wiadomości.

Dostęp do niektórych stron internetowych na dark web często wymaga specjalnego oprogramowania, takiego jak przeglądarka Tor („The Onion Router”), a VPN może zapewnić dodatkową warstwę anonimowości dla Twojej aktywności.

Typowe błędne przekonania na temat dark web

Shawn Tay, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa i badacz zagrożeń/analityk w firmie ExpressVPN, wyjaśnia najbardziej powszechne błędne przekonania wśród ludzi na temat dark web:

Błędne przekonanie 1: Wszystkie strony na dark web wyglądają podejrzanie

Wielu osobom wydaje się, że strony internetowe w ciemnej sieci są przestarzałe i wyglądają podejrzanie oraz ogólnie nieciekawie. Choć jest to prawda w przypadku niektórych witryn, inne przypominają normalne sklepy internetowe i są ładnie zaprojektowane. Na przykład, na rynkach, gdzie użytkownicy mogą kupić prawie wszystko, strony mają przejrzysty wygląd i czytelny interfejs użytkownika. Niektóre zawierają przyjemne dla oka kolory i profesjonalne zdjęcia przedmiotów na sprzedaż. „Większość jest zaprojektowana tak, aby stworzyć przyjazny dla użytkownika i wizualnie atrakcyjny interfejs do nawigacji po oferowanych produktach i usługach” – mówi Tay. „Ma to sprawić, że użytkownicy poczują się bardziej komfortowo i pewnie podczas dokonywania transakcji”.

Błędne przekonanie 2: Dark web służy tylko do nielegalnych działań

Z pewnością dark web słynie z nielegalnych działań, ale ma też legalne zastosowania. Dziennikarze i informatorzy mogą bezpiecznie komunikować się i dzielić poufnymi lub objętymi cenzurą informacjami. Kilka serwisów informacyjnych, w tym WikiLeaks, New York Times, Associated Press i BBC, posiada wersje Tor. Portale społecznościowe, takie jak Twitter i Facebook, również uruchomiły strony onion w ciemnej sieci. Według Taya: „Ciemna sieć jest całkowicie bezpieczna, jeśli nie ujawniasz żadnych poufnych informacji, które mogą być z Tobą powiązane”.

Błędne przekonanie 3: Dostęp do dark web jest utrudniony

Dark web to miejsce, w którym użytkownicy mogą swobodnie się wypowiadać i odnajdywać informacje, które mogą być niedostępne przy normalnym korzystaniu z Internetu. A w rzeczywistości dostęp do niego jest łatwiejszy niż większość ludzi zakłada. Wszystko, co musisz zrobić, to pobrać przeglądarkę Tor lub Brave.

Błędne przekonanie 4: Dark web jest całkowicie anonimowy

Choć dark web zapewnia anonimowość, nie można jej zagwarantować – głównie dlatego, że użytkownicy często popełniają błędy i ujawniają swoją tożsamość w inny sposób. Na przykład, sprzedawcy na rynkach dark web często podają swoje dane z Discorda i Telegrama, aby umożliwić kupującym komunikację z nimi, co może prowadzić do ujawnienia tożsamości.

Dodatkowo Tay ostrzega, że metadane i inne cyfrowe ślady, pozostawione podczas uzyskiwania dostępu do ciemnej sieci, mogą być również wykorzystywane do śledzenia czyjejś aktywności online. „Niektóre strony dark web mogą być zagrożone lub monitorowane przez organy ścigania lub inne organizacje” – mówi. „Dlatego tak ważne jest, aby dokonywać transakcji na dark web tylko z usługą escrow, aby zagwarantować ukończenie płatności za przedmioty wysyłane do kupującego”. Escrow w ciemnej sieci odnosi się do korzystania z neutralnego podmiotu trzeciego w celu ułatwienia bezpiecznych transakcji.

Błędne przekonanie 5: Dostęp do dark web jest nielegalny

Dostęp do dark web nie jest nielegalny, ale dystrybucja i pobieranie pornografii dziecięcej, promowanie terroryzmu oraz kupowanie/sprzedawanie nielegalnych przedmiotów już tak. Nielegalna aktywność pozostaje nielegalna, niezależnie od tego, czy używasz do tego ciemnej sieci. Z tego samego powodu legalna aktywność, jak przeglądanie informacji, jest dalej legalna, gdy robisz to za pośrednictwem ciemnej sieci.

Czym różni się dark web od deep web?

Internet składa się z różnych warstw. Deep web (inaczej głęboka sieć) to termin używany do opisania wszystkich części Internetu nieindeksowanych przez wyszukiwarki, w tym dark web. Dark web jest jednak tylko jednym z wielu elementów składających się na głęboką sieć, a nie wszystkie treści w niej zawarte są nielegalne lub niebezpieczne.

Gdy mowa o ciemnej sieci, dane osobowe mogą być kupowane i sprzedawane po różnych cenach, w zależności od rodzaju i ilości sprzedawanych informacji. Obejmuje to zarówno sprzedaż pojedynczych danych uwierzytelniających za kilka dolarów, jak i kompletnego profilu tożsamości, zawierającego zeskanowany paszport lub fizycznie podrobiony dokument za kilka tysięcy dolarów. Ten rosnący rynek danych osobowych w ciemnej sieci jest głównym powodem, dla którego użytkownicy muszą podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony swoich danych.

Wskaźnik cen produktów na dark web 2023

Ile warte są Twoje dane na dark web? Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z ExpressVPN przeszukali kilka stron internetowych na dark web i odwołali się do wskaźników cen z poprzednich lat (takich jak coroczny raport Privacy Affairs), aby określić najbardziej popularne produkty, które są na sprzedaż na dark web – np. dane kart kredytowych, podrobione dokumenty i zhakowane dane.

Choć podrobione prawa jazdy, dowody osobiste i paszporty mogą być drogie, nie jest pewne, czy rzeczywiście działają w punktach kontroli imigracyjnej. Nasze badania wykazały również, że podrobione dokumenty fizyczne są droższe niż kopie cyfrowe i trudniej je znaleźć. Dokumentacja medyczna i bazy danych są również trudne do uzyskania i zweryfikowania. Zakup przedmiotów z ciemnej sieci jest ryzykowny ze względu na brak gwarancji jakości, więc użytkownicy zwykle polegają na ocenach innych osób. Dane uwierzytelniające do serwisów streamingowych i kont społecznościowych są łatwo dostępne i tanie w ciemnej sieci. Wynika to z faktu, że istnieje mnóstwo sprzedawców oferujących tego typu dane.

W naszych badaniach odkryliśmy makiety projektowe stron z oszustwami i tutoriale hakerskie dla stron finansowych i kursów na dark web, sprzedawane średnio za 35 USD. Cyberprzestępcy zazwyczaj wykorzystują je do tworzenia podrobionych dokumentów (zdjęcie powyżej) i stron z oszustwami, które imitują legalne strony internetowe, takie jak platformy bankowe lub sklepy internetowe. Tutoriale hakerskie mogą również oferować instrukcje dotyczące wykorzystywania luk w systemach finansowych w celu kradzieży poufnych danych lub pieniędzy.

Ile warte są Twoje dane na dark web?

Chcesz odkryć wartość swoich danych na dark web? Rozwiąż nasz poniższy quiz:

Zabezpiecz swoje informacje przed kradzieżą i sprzedażą na dark web

Według Taya, chociaż całkowite powstrzymanie zdeterminowanego hakera lub nieuczciwej osoby przed kradzieżą Twoich danych osobowych i zarabianiem na nich może być trudne, istnieją środki zapobiegawcze, które możesz podjąć, aby się chronić.

1. Nigdy nie używaj tych samych haseł

Ważne jest, aby unikać ponownego używania haseł do wielu kont, ponieważ znacznie zwiększa to ryzyko naruszenia bezpieczeństwa. Jeśli hasło jest używane do wielu kont i jedno z nich zostaje złamane, wszystkie pozostałe konta również stają się podatne na ataki.

Dzieje się tak, ponieważ cyberprzestępcy, którzy uzyskają dostęp do jednego zestawu danych logowania, często sprawdzają te dane na innych stronach internetowych i w innych usługach, aby sprawdzić, czy działają. Używanie silnych i złożonych haseł, które są trudne do odgadnięcia lub złamania, jeszcze bardziej utrudni im zadanie. Najlepiej jednak skorzystać z menedżera haseł, aby przechowywać i chronić swoje unikalne hasła.

2. Zawsze włączaj funkcję 2FA, czyli uwierzytelniania wieloskładnikowego

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA) dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do Twoich kont, utrudniając cyberprzestępcom uzyskanie nieuprawnionego dostępu poprzez wymaganie od użytkowników podania dwóch form identyfikacji w celu weryfikacji ich tożsamości. Obejmuje to hasło, PIN oraz coś, co użytkownik posiada, np. token bezpieczeństwa lub jednorazowy kod wysłany na telefon.

3. Sprawdź ustawienia uprawnień w aplikacjach lub oprogramowaniu, z którego korzystasz

Wiele aplikacji i programów wymaga dostępu do Twojej galerii zdjęć, kontaktów i lokalizacji, aby zapewnić lepsze wrażenia z użytkowania. Choć niektóre uprawnienia są niezbędne do działania aplikacji lub oprogramowania, inne mogą nie być konieczne, a zamiast tego wprowadzają zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika. Sprawdzając uprawnienia aplikacji lub oprogramowania, możesz upewnić się, że nie uzyskuje ono dostępu do większej ilości informacji niż jest to konieczne. Dzięki temu możesz chronić swoją prywatność i bezpieczeństwo, ograniczając ilość danych osobowych udostępnianych osobom trzecim lub wykorzystywanych przez aplikację lub oprogramowanie.

Sprawdzanie uprawnień aplikacji i oprogramowania jest szczególnie ważne w przypadku urządzeń mobilnych, ponieważ urządzenia te często zawierają ważne dane osobowe i poufne informacje.

4. Sprawdź, czy nie doszło do zagrożenia kont

Jeśli podejrzewasz, że jedno z Twoich kont internetowych zostało zaatakowane, możesz podjąć kilka kroków, aby sprawdzić i zabezpieczyć swoje konto. Pierwszym krokiem jest szukanie oznak nieautoryzowanej aktywności, takich jak nietypowe próby logowania, zmiany w ustawieniach konta lub nieznane transakcje.

Następnie możesz skorzystać z takich stron jak „Have I Been Pwned”, aby sprawdzić, czy loginy do Twojego konta zostały ujawnione w wyniku wycieku danych. Jeśli niektóre z Twoich haseł zostały złamane, natychmiast je zmień. A jeśli nie korzystasz już z tych kont, usuń je.

5. Ogranicz informacje, które udostępniasz online

Ograniczając informacje, które udostępniasz w Internecie, możesz lepiej chronić swoją prywatność i uniemożliwić innym dostęp do Twoich danych osobowych. Obejmuje to zachowanie ostrożności podczas publikowania treści na platformach społecznościowych, zwracanie uwagi na podejrzane linki lub e-maile (które mogą mieć na celu wyłudzenie informacji) oraz korzystanie z ustawień prywatności w mediach społecznościowych i innych kontach internetowych w celu ograniczenia dostępu do informacji.

6. Chroń swoje dane osobowe za pomocą VPN

Używanie VPN może pomóc Ci chronić wszystkie dane osobowe, które podajesz online, takie jak dane karty kredytowej lub adres domowy, zwłaszcza jeśli korzystasz z niezabezpieczonej sieci Wi-Fi. Dzięki VPN Twój ruch internetowy jest kierowany przez zaszyfrowany tunel, co utrudnia komukolwiek monitorowanie Twojej aktywności online lub szpiegowanie Ciebie.