Wat zijn bots en hoe werken ze?

Elke dag communiceert u wel met bots (een afkorting voor internetrobots). Ooit een opdracht gegeven of vraag gesteld aan Siri of Alexa? Dan hebt u al kennisgemaakt met een bot gewoon op uw telefoon of in uw huis.

Een bot is geautomatiseerde computersoftware die is geprogrammeerd om taken uit te voeren die mensen repetitief en tijdrovend vinden, zoals het indexeren van websites en klantenservice. Ze zijn erg handig, zo erg zelfs dat meer dan de helft van al het internetverkeer uit bots bestaat. Maar niet alle bots zijn hetzelfde. Sommige bots zijn kwaadaardig, ontworpen om apparaten met malware te infecteren, een website bedrijf te verstoren of gewoon gebruikers te irriteren.

Het is van cruciaal belang om te weten hoe u zowel goede als slechte bots kunt herkennen. Maar laten we eerst eens kijken hoe bots werken en waarom ze worden gebruikt.

Hoe werken bots?

Bots worden gemaakt op basis van sets van algoritmen. Deze algoritmen helpen bij het bepalen van de functie van een bot. Voordat ze online hun gang kunnen gaan, moet een mens beslissen en de actie van de bot sturen. Zodra de bot zijn orders heeft ontvangen, voert hij de taak zelfstandig uit.

De meeste bots zijn teamspelers en ze werken gewoonlijk via een netwerk. Hierdoor kunnen ze met elkaar communiceren via internetdiensten als instant messaging of Internet Relay Chat.

Waarom zou u internetbots gebruiken?

Simpel gezegd, bots besparen tijd en geld. Ze zijn sneller en efficiënter dan mensen. Dit helpt organisaties die bots gebruiken om hulpbronnen vrij te maken. Mensen die anders talloze uren zouden besteden aan het uitvoeren van repetitieve taken, kunnen nu worden toegewezen aan taken waarvoor meer precisie en expertise nodig zijn. Of ze kunnen volledig worden vervangen, afhankelijk van het bedrijf.

Bots zijn ook zeer aanpasbaar, multifunctioneel en dag en nacht beschikbaar. Ze kunnen daarnaast massaal worden ingezet, waardoor gebruikers met weinig moeite grote aantallen mensen kunnen bereiken. Er kleven echter verschillende nadelen aan het gebruik van bots.

Hoewel ze een hele reeks functies kunnen uitvoeren, zijn bots niet geschikt voor taken die precisie vereisen. Ze begrijpen de bedoelingen van een gebruiker nogal eens verkeerd, en dat leidt vaak tot frustratie voor de persoon die met de bot communiceert. En zoals hierboven aangegeven, kunnen bots worden geprogrammeerd om kwaadaardig te zijn of als spam te worden ingezet.

Soorten bots: goede bots vs. slechte bots

Bots hebben niet echt een moreel kompas. Het zijn gewoon algoritmen. Bots worden echter vaak bestempeld als “goed” of “slecht”, afhankelijk van hun scriptfuncties, wie ze gebruikt en wat de bedoelingen van die persoon/organisatie zijn.

Goede bots

Hoewel er onduidelijkheid kan bestaan over wat een “goede” bot is, zijn ze over het algemeen ontworpen om internetgebruikers te helpen of een nuttige dienst te bieden die vaak niet mogelijk zou zijn met alleen menselijke inspanningen. Hier zijn enkele meest voorkomende die u kunt tegenkomen.

Chatbots

Heeft u ooit die chatboxen opgemerkt die verschijnen terwijl u door bepaalde websites bladert, zoals banken of webshops? Dat zijn chatbots. Ze simuleren menselijke gesprekken en reageren op alle relevante vragen die u stelt. (Hoewel chatbots bedrijven kunnen helpen geld te besparen en de problemen van klanten op te lossen, gebruikt ExpressVPN ze niet voor klantenondersteuning; we gebruiken echte mensen, omdat we dat zien als een betere vorm van dienstverlening.)

Crawlers of spiders

Deze soort bots, ook wel webcrawlers of zoekmachinebots genoemd, scant en indexeert webpagina’s op zoekmachines zoals Google en Bing. Er is ook een meer snode versie van webcrawlers, maar daar komen we later op terug.

Toezichthoudende bots

Toezichthoudende bots klinkt eng, maar de term wordt gebruikt om bots te beschrijven die de gezondheid en prestaties van een website in realtime in de gaten houden. Als er een probleem wordt gedetecteerd, zoals een storing, stuurt de toezichthoudende bot een waarschuwing. Kijk op downdector.com om monitoring bots aan het werk te zien op uw favoriete websites en games!

Winkel bots

Winkelen voor de beste prijzen kost tijd. Te veel tijd. Hier komen winkelbots om de hoek kijken. Ze speuren het internet voor u af op zoek naar de beste prijzen voor een bepaald product dat u zoekt. Websites voor vluchten en hotelboekingen bieden vaak dergelijke functies aan.

Marketing bots

De rol van deze bots is om advertenties bij te houden, op zoek te gaan naar trending zoekwoorden, klantrecensies te volgen en nog veel meer. Ze worden gebruikt door marketeers die snel marktgegevens willen verzamelen.

Slechte bots

Slechte bots kunnen worden gebruikt om spam te verzenden, financiële gegevens te stelen en mee te werken aan vele andere kwaadaardige activiteiten.

DDoS bots

Slechteriken gebruiken DDoS bots om een server te overspoelen met verkeer. Deze stortvloed aan verzoeken overweldigt de server, waardoor deze langzamer gaat werken of zelfs wordt uitgeschakeld. Het is een gangbare praktijk onder hacktivisten.

Spam bots

De vloek van het internet, spam bots, werken door e-mailadressen van gecompromitteerde contactpagina’s te verzamelen en daar spam naar te sturen. Ze verschijnen ook in forums en commentaarsecties om promotionele inhoud te plaatsen of verkeer naar bepaalde websites te leiden.

Inloggegevens verzamelende bots

Wanneer gebruikersnamen en wachtwoorden worden gelekt, verzamelen deze bots die informatie en gebruiken die om toegang te krijgen tot andere accounts op diensten zoals Facebook, Amazon of Netflix. Eenmaal binnen kapen ze accounts en verkopen ze deze op het dark web. Dit is een van de redenen waarom websites CAPTCHA gebruiken om te verifiëren dat gebruikers op hun websites echte mensen zijn.

Webschrapende bots

Webschrapers kopiëren enorme hoeveelheden data van een website. Schrapen is juridisch dubieus en kan de servicevoorwaarden van een website schenden door gevoelige of auteursrechtelijk beschermde informatie te verzenden.

Ontkenning van voorraad bots

Deze bots vinden specifieke producten en voegen deze toe aan hun winkelwagentje zonder de transactie te voltooien. Dit proces wordt gebruikt tegen concurrenten en misleidt de website om het product als niet op voorraad te vermelden. Wanneer echte klanten het product proberen te kopen, wordt het vermeld als niet beschikbaar, ook al is het op voorraad.

Moet u zich zorgen maken over bots?

Er zijn situaties waarin bots een websitebezoeker kunnen beïnvloeden, maar dit gaat vaker om overlast dan echte bedreigingen. DDoS en ontkenning van voorraad bots kunnen bijvoorbeeld een website of product dat u zoekt, ontoegankelijk maken. De belangrijkste slachtoffers zijn in veel gevallen de bedrijven die niet normaal kunnen draaien.

En als het om spambots gaat, is het handig om te weten hoe u valse berichten, links en e-mails kunt herkennen, zodat u zich kunt beschermen tegen de malware die ze verspreiden. Het kan echter iets problematischer zijn als het gaat om bots die zijn ontworpen om mensen na te bootsen.

Hoe weet u dat u met een bot praat

Naarmate bots geavanceerder worden, wordt het steeds moeilijker om te weten of u communiceert met een echt persoon of een algoritme. Dit is misschien geen groot probleem als het gaat om het gebruik van de chatbot voor de klantenservice van een website, maar de implicaties zijn akeliger op bijvoorbeeld sociale media websites of dating apps. Hier zijn enkele basisstappen die u kunt nemen om na te gaan of u met een bot communiceert.

Het controleren van de profielfoto is een goed begin. Bots gebruiken vaak foto’s die uit andere bronnen zijn gehaald, zoals stockfoto’s of legitieme profielen. Voer voor de zekerheid een omgekeerde afbeeldingszoekopdracht uit.

Bots zijn vaak beperkt op taalgebied. Stel ze vragen als: “Wat is je favoriete ontbijt?”. Dit zal de meeste bots verwarren, omdat ze niet zijn geprogrammeerd om dit soort vragen te beantwoorden.

Let op wat ze posten. Bots posten vaak keer op keer hetzelfde. Als iemand commentaar geeft op de post van een bot, reageert de bot meestal niet.

Hoewel deze tips nuttig zijn voor veel van de bots die u op plaatsen zoals Twitter vindt, maakt de voortdurende vooruitgang in kunstmatige intelligentie het lastig om bots te onderscheiden van echte mensen.

Hoe kunnen bedrijven zich beschermen tegen slechte bots?

Bedrijven vormen het belangrijkste doelwit voor slechte bots. Gecoördineerde botaanvallen kunnen bedrijfsservers overweldigen, diensten verstoren en de omzet beïnvloeden. Gelukkig kunnen bedrijven zichzelf beschermen met software voor botbeheer. Deze tools zijn in staat om goede en slechte bots van elkaar te onderscheiden, de kwaadwillende te blokkeren en mensen en goede bots binnen te laten.