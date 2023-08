数字は嘘をつきません。世界中で何百万人もの人々が、恋愛リアリティショーを一気に視聴し、ドラマだけでなくエキゾチックでうっとりするような滞在地にも魅了されています。夏休み真っ最中、リアリティショーに登場するようなロマンチックな経験を自身で実現し、素敵な夏の思い出を作ってみませんか?

この記事のポイント

各恋愛リアリティーショーに登場する豪華なヴィラをリサーチし、1週間の滞在費用を比較

正確なロケ地を突き止め、カップル継続率などを考慮した、独自の愛の成功スコアに基づいてランク付け

The Bachelorette (バチェロレッテ) 、 Love Island (ラブ・アイランド) 、 Love Is Blind (ラブ・イズ・ブラインド) 、 Married at First Sight など世界中で人気の恋愛リアリティーショー10本から、最も成功した作品が判明

何組のカップルが誕生したのか、そのうちの何組が今も一緒にいるのか、そして使用されたエキゾチックな宿が参加者のデートライフに与えた影響を詳しく考察

お気に入りの恋愛リアリティーショーはありますか?夏の恋のヒントを得るなら、リアリティショーに最適なVPNを使って、全シーズンをネットで安全に視聴しましょう。本ブログでは、ご紹介する10の番組から選ばれた、カップル継続率の高いロケ地トップ15をご紹介しています。ランキングを参考に、素敵な恋の舞台を見つけてください。

恋愛リアリティーショーの滞在地トップ15

インスピレーションを求めるロマンチストも、究極の逃避行を求めるカップルも、愛の魔法が繰り広げられる魅惑的な環境を探しているはず。そこでExpressVPNでは、下記の「恋愛リアリティーショーの成功率はどの程度?」セクションで解説している独自の「末長い愛のスコア」に基づいて、ロケ地のヴィラをランク付けしました。太陽の光が降り注ぐビーチ、贅沢な都会、魅力的な郊外にたたずむヴィラの数々をご紹介します(円表記は1USD(米ドル)あたり140円とした場合の参考値 – 2023年7月時点の平均レートに基づく)。

恋愛リアリティーショーがエキゾチックな場所を舞台とする理由は?

上記のような美しい恋愛リアリティーショーの舞台を見てみると、思わず疑問に思います。なぜエキゾチックなロケ地は恋愛リアリティーショーに必須なのでしょう?テルアビブ(イスラエル)在住の恋愛カウンセラーであるオーブリー・トーマス氏は次のように述べています。「バケーション中は恋に落ちやすいです。それは心の状態と化学反応の両方によるものです。休暇は遊びの時間であり、日々の責任や心配事から解放されます。太陽と海がストレスレベルを下げ、ドーパミンレベルを高めるのです」

しかし、上記で紹介したようなこの世のものとは思えないヴィラには、「隔離された環境」というもうひとつの魅力的な要素が加わっています。このような環境下では、参加者の葛藤、そして互いの結びつきの両方が高められ、視聴者は目の前で繰り広げられる画面上のロマンスから目を離すことができなくなります。「参加者は親密かつ非常に公的な環境に置かれます。お互いをよく知らないうちに同じ場所に滞在し、カメラの前で自分たちの問題に直面せざるを得ません。また、名声とお金がかかっている点は、現実の世界とは異なる原動力となっています。さらに、誰もが半裸でいるため、脳は厳戒態勢にあります。だから、恋に落ちることになるんです!」とトーマス氏は語ります。

しかし、リアリティショーの華やかな世界の中で、これらの目まぐるしいロマンスの永続的な影響について疑問が生じます。「リアリティショーはその名の通り『リアル(現実)』ですが、友人、家族、仕事、家などの現実の生活基盤とはかけ離れています。多くの恋愛リアリティーショーは、出会い系アプリで見られるアルゴリズム、すなわち短絡的な満足感と無数の選択肢の延長線上にあります。この恋愛リアリティーショーの仕組みは、新しい参加者は自分が選んだ相手よりももっと良い人物ではないのかと満足できず、常に疑問を抱き続ける空間を育てています」とトーマス氏は警告します。さらに、「このような短絡的なやり方に疑問を呈する番組の方が、成功率が高いことが分かります。長続きしない関係は、ビーチで生まれる恋のように、砂と水の上に築かれたものなのです」と述べています。

恋愛リアリティーショーの成功率は?

上記のことを念頭に置いて、私たちは長続きする関係を育むことに関して、恋愛リアリティーショーの真の成功率を調査することにしました。シーズン数、カップル候補の割合、婚約、結婚、そして2023年現在も幸せに暮らしているカップルなど重要な要素を考慮して、徹底的な分析を行い、各恋愛リアリティーショーの「末長い愛のスコア」を導き出しました。

それでは、ロマンチックでリアルな冒険が、永続的な愛という点において実際はどうなのかをデータで見てみましょう(ドル表記は全てUSD(米ドル)です)。

1. The Bachelorette(バチェロレッテ)

2023年現在も交際中のカップル:5組

番組内で成立したカップルの成功率:42%

末長い愛のスコア:83%

20シーズンという輝かしい記録を持つ米国版バチェロレッテは、今回のリストの中で最も長寿の恋愛リアリティーショーとして高く評価されています。しかし時の流れとは裏腹に、この番組でラブラブな関係を保っているカップルはわずか5組しかいません。ただし、あるカップルは20年間も愛を育み続けています。

注目のカップル

トリスタ(レーン)・サッターは2003年の初代バチェロレッテであり、今でもシーズン1の勝者であるライアン・サッターと連れ添っています。

泊まってみたいヴィラ

米国版バチェロレッテの最新シーズンは、カリフォルニア州アゴーラヒルズにあるVilla de la Vinaで撮影されました。現在Airbnbでは利用できなくなっていますが、この象徴的な築200年のバチェラー邸が、かつて1泊30,000ドル(約420万円)という高額で利用できたことは注目に値します。次回のバケーション時に似たようなところに滞在したい場合は、17,463ドル(約245万円)/週で泊まれるMalibu Rocky Oaksを検討してみてください。番組の魅惑的な雰囲気を彷彿とさせる、ロマンチックなランデブーにぴったりの場所です。

2. Farmer Wants a Wife

2023年現在も交際中のカップル:19組

番組内で成立したカップルの成功率:33%

末長い愛のスコア:72%

純粋な数字で見るとFarmer Wants a Wife Australiaは大成功です。13シーズンにわたり、この番組は19組のカップルを結びつけ、9組の結婚が成立し、その結果なんと26人もの子どもが誕生しました!番組では参加者の69%がマッチングの可能性を生み出せましたが、つながりを維持し、一緒に居続けることができたのはそのうちの3分の1だけでした。それでもこの成功率は今回ご紹介する恋愛リアリティーショーの中で、名誉ある2位にふさわしい数字です。

注目のカップル

クリス・ニューサムとキム・ティアニーは、2007年の番組の初回シーズンで出会って以来、良好な関係を育んでいます。彼らは番組内で結婚した最初のカップルであり、現在では息子と娘がいます。

泊まってみたいヴィラ

オーストラリア版の最新シーズンであるシーズン13では、農場主たちはハンターバレー(ニュー・サウス・ウェールズ州)にある豪華なブティックホテルThe Conventで妻候補に会う機会を得ました。ガーデンスイートに興味のある方は、ベッド&ブレックファスト(ベッド&朝食のみ)で2,733ドル(約38万円 )/週で滞在できます。

3. Married at First Sight

2023年現在も交際中のカップル:13組

番組内で成立したカップルの成功率:35%

末長い愛のスコア:71%

独身者がお互いに目を合わせた瞬間、選んだパートナーと結婚することに同意する恋愛リアリティーショーが驚異的な成功を収めるなんて、いったい誰が想像できたでしょう?米国版MAFSはすでに16シーズンを終えており、カップル候補5組のうち1組が幸せな結末を迎えています。合計13組のカップルが結婚し、その結果19人の赤ちゃんが誕生しました。

注目のカップル

成功したカップルの中でも、ジェイミーとダグはシーズン1からずっと一緒にいる唯一のペアであり、最も長く続いている関係として傑出しています。彼らのラブストーリーは非常に魅力的で、独自のスピンオフやポッドキャストまで制作されるほどです。 彼らには現在2人の子どもがいます。

泊まってみたいヴィラ

最新のハネムーン先として、参加者はジャマイカのモンテゴベイにあるGrand Palladium Lady Hamilton Resort & Spaに滞在しました。ビーチサイドからカリブ海のオーシャンビューが楽しめるスイートルームは、1人あたり4,750米ドル(約66万円)/週~です。

4. Temptation Island(誘惑のアイランド)

2023年現在も交際中のカップル:8組

番組内で成立したカップルの成功率:38%

末長い愛のスコア:65%*

米国のリメイク版Temptation Islandは、5シーズン目を終えたばかりです。既存のカップルにさまざまな試練を課して関係を試す点で、他のリアリティショーと一線を画しています。驚くべきことに、島内外で誘惑的な状況に置かれるにも関わらず、参加したカップルのうち40%が2023年現在でもまだ交際しています。印象的なことに、8組のカップルのうち3組が婚約または結婚に至っており、比較的高い成功率を示しています。

注目のカップル

Temptation Island シーズン3に出演したクリステン・ラモスとジュリアン・アレンは、その後プエルトリコで結婚し、成功したカップルの一例です。

泊まってみたいヴィラ

Temptation Islandの撮影はハワイの美しいマウイ島で行われました。2019年に撮影場所として使用された見事な豪邸は、2023年1月に売りに出され、最終的に幸運な買い手に1,100万ドル(約15億4千万円)以上で売却されました。

この番組のファンや、単にマウイ島の美しさを体験したいのであれば、直近の撮影地にあるAndaz Maui’s Kihei Resortでの滞在を予約できます。豪華な3ベッドルームは1泊3,856ドル(約54万円)、または23,136ドル(約324万円)/週〜です。

5. Are You the One?(アー・ユー・ザ・ワン?~奇跡の出会いは100万ドル!)

2023年現在も交際中のカップル:7組

番組内で成立したカップルの成功率:50%

末長い愛のスコア:47%

米国のケーブルテレビであるMTVのリアリティショーAre You the One?は、すでに9シーズン目を終えています。数々の愛の探求が行われましたが、強固な関係を築けたのはわずか7組のカップルだけでした。マッチング成功率は比較的低い (15%) ですが、興味深いことにカップルのうち何組かは、番組のアルゴリズム的にはマッチングしなかったものの、番組で出会った後結婚に至っています。

注目のカップル

ジェニ・ナプミラーとカーティス・ハジッキ(シーズン2)、ウチェ・ンウォスとクリントン・モクサム(シーズン6)など、この数年間で合計5組のカップルが結婚に踏み切りました。マッチングの結果、これらの愛のある関係から5人の子供が誕生しました。

泊まってみたいヴィラ

Are You the One?の最新シーズンは、スペインのグラン・カナリア島で撮影されました。おそらくMTVのグローバルプロダクションヴィラで撮影されたと思われます。全く同じ宿に滞在はできないかもしれませんが、同様の場所に滞在することはできます。海の眺め、庭園、プールなどを備えた素晴らしい600㎡の豪華な邸宅があります。この豪華な物件Terrace on the Beachは島の東側、テルデに位置しており、1週間の滞在費用は約5,500ドル(約77万円)です。

究極の贅沢を満喫したいなら、ドイツで愛されているリアリティショーAre You the One? VIPの魅惑的な撮影地、タイのサムイ島にあるエキゾチックな楽園へと旅してみませんか?ドラマのロケ地に代わる完璧な代替施設Chaweng 5066に滞在しながら、シーズン3の魅惑的な世界に足を踏み入れる自分を想像してみましょう。

自然のままの海岸線に沿って佇むこの壮大な5ベッドルームの別荘は、専用のプライベートビーチフロント、美しいプール、ジム、専属シェフを備えた天国のような空間を提供します。14,334ドル(約200万円)/週で、至福のひとときを過ごすことができます。

6. Love Is Blind(ラブ・イズ・ブラインド)

2023年現在も交際中のカップル:7組

番組内で成立したカップルの成功率:39%

末長い愛のスコア:43%

米国版Love Is Blind 最新の4シーズン目を終えて、カップル候補のうちカップル成立に至ったのはシリーズ全体でわずか3分の1以下 (30%) でした。特にシーズン2は失恋が多く、現在も付き合っているカップルがいないため、悲痛な気分に満ちていました。しかし幸運なことに、7組のカップルが耐え抜き、現在はすべてが結婚しています。この結果、番組で成立したカップルの成功率は39%とかなり良好です。

注目のカップル

ティファニー・ペニーウェルとブレット・ブラウンは本物の愛を育み、この番組で人気のサクセスストーリー例となっています。彼らはシーズン4以来、幸せな結婚生活を送っています。

泊まってみたいヴィラ

まるでハネムーンのような休暇を楽しみましょう。Love Is Blind シーズン4のカップルは、プラヤ・デル・カルメンから30分という好立地にある、メキシコのリビエラ・マヤにある豪華な大人専用の5つ星ホテルTRS Yucatan Hotelで過ごすことができました。

このホテルには、専用エントランス、桟橋、カヌーを完備した魅力的なキャビンスタイルの宿泊施設など、さまざまなタイプのスイートがあります。現在開催中のオンラインセール特典(43%割引)を利用すれば、湖畔のバンガローでの1週間の滞在を1人2,885ドル(約40万円)~でお楽しみいただけます。

Love Is Blindファンには同シリーズの国際版もおすすめです。ラブ・イズ・ブラインド JAPAN シーズン1は、日本の星のや沖縄リゾートで撮影されました。1週間(6泊)の滞在費用は19,728ドル(約276万円)です。

7. Love Island(ラブ・アイランド)

2023年現在も交際中のカップル:13組

番組内で成立したカップルの成功率:20%

末長い愛のスコア:43%

Love Island UK シーズン10は、今回の番組リストを作成した時点ではまだ放送中だったため、上記の計算は過去9シーズンのデータに基づいています。そして結果はあまり期待できるものではなく、番組内で起こったことは番組内で完結する傾向があることを示しています。シリーズを通してマッチングが成立したのは半数以下 (44%) で、現在もラブラブなカップルはわずか9%でした。

注目のカップル

2016年のシーズンに登場したアレックス・ボーウェンとオリビア・バックランドを覚えていますか?彼らはラブ・アイランドで初めて結婚したカップルであり、その後ふたりの間に赤ちゃんが誕生しました。ドム・レヴァーとジェス・シアーズ、トミー・フューリーとモリー=メイ・ヘイグ、ネイサン・マッセイとカーラ・デ・ラ・ホイデ、ジェイミー・ジュウィットとカミラ・サーローも、番組で出会ってから結ばれています。また、合計6人のLove Islandベイビーがいることも注目に値します。

泊まってみたいヴィラ

自分だけのLove Islandドリームを実現したいですか?スペインのマヨルカ島にある最新シーズンの別荘Sa Vinyassaには、1泊787ドル(約11万円)、1週間4,722ドル(約66万円)で滞在できます。この豪華な別荘は18.6万㎡に広がり、約340㎡の居住スペース、プール、素晴らしい景色、周囲の自然景観を備え、まるでおとぎ話に出てくるような完璧な隠れ家を提供しています。

より一層Love Islandの雰囲気を感じることができる場所として、スウェーデン版のシーズン3撮影されたギリシャのコルフ島が挙げられます。この別荘は番組のために特別に作られたもので、似たような宿泊先としてVilla Edoardoを見つけました。この別荘は緑豊かな丘に位置し、素晴らしい山々と海の景色を10,739ドル(約150万円)/週で楽しめます。

8. MILF Manor

2023年現在も交際中のカップル:1組

番組内で成立したカップルの成功率:33%

末長い愛のスコア:40%*

この米国のリアリティショーは、2023年1月15日にTLCで初回エピソードが放送されました。この番組では、40歳から60歳までの8人の独身女性が、メキシコのバハカリフォルニアにある別荘に集まり、恋愛をサポートすることを目的としています。番組のタイトルからもわかるように、彼女たちのパートナー候補は数十歳年下です。

*この番組はまだ始まったばかりで、正確な成功率を測定することは少し難しいのですが、番組内でパートナーを見つけられたのは、8人の女性のうち3人だけでした。撮影から約1年後、成立したカップルのうち1組だけが、長続きする関係を築く可能性があるようです。

注目のカップル

ソーシャルメディアにあまり情報が出てこないので、ポーラ・モションとライアン・ジョヴァンの関係はまだ続いていると楽観的に考えるしかありません。

泊まってみたいヴィラ

リアリティショーで登場したメキシコの別荘は、ブティックホテルであるOrchid House Bajaです。ロマンチックな旅を計画したい人は、ガーデンスイートに週料金5,805ドル(約82万円)で宿泊できるオプションがあります。また、さらに豪華な体験をお探しの場合は、プレジデンシャル・オーシャン・スイートを選択できます。こちらは8,973ドル(約125万円)/週です。

9. Too Hot to Handle(ザ・ジレンマ:もうガマンできない?!)

2023年現在も交際中のカップル:2組

番組内で成立したカップルの成功率:11%

末長い愛のスコア:37%

Netflixの恋愛リアリティーショーToo Hot to Handleのファンは、2023年7月に初放送された最新のシーズン5をお楽しみいただけます。過去4シーズンでは驚くべきことに、カップル候補のうち62%が番組終了後一緒になることを選択しました。しかし、過去4シーズンに登場したカップルのうち、今日まで続いているカップルはわずか7%しかいないため、この番組は永長い愛を見つけるにはあまり適していないことがわかります。

注目のカップル

エミリー・ミラーとカム・ホームズ(シーズン2)、ケイラ・リチャートとセブ・メルローズ(シーズン4)は、同番組で末長い愛を見つけたと思われるたった2組のカップルです。

泊まってみたいヴィラ

Too Hot to Handleのシーズン4および5は、タークス・カイコス諸島にある豪華なEmerald Pavilionで撮影されました。このカリブ海の別荘で1週間の滞在費用は35,700ドル(約500万円)で、1泊の料金は5,950ドル(約83万円)です。この別荘には5つのベッドルームと5つのバスルームがあり、最大12名まで宿泊できます。ファイヤーピット、ジャグジー、日光浴デッキ、インフィニティプール、ジム、メディアルーム、屋外バーベキュー、ボートドックなど、贅沢な設備が備わっています。

懐に余裕があるなら、Too Hot to Handle: Brazilが撮影されたとっておきのロケ地という選択肢もあります。シーズン1はメキシコのプンタ・ミタにある世界で最も高価な別荘Casa Tauで撮影されました。その滞在費用はなんと、1日で16,738ドル(約234万円)、1週間で100,427ドル(約1,400万円)という驚きの値段です。

10. Ex on the Beach(”ex-エックス” オン・ザ・ビーチ~戦慄のバカンス~)

2023年現在も交際中のカップル:1組

番組内で成立したカップルの成功率:6%

末長い愛のスコア:21%

2023年7月にEx on the Beach UK シーズン11の放送が終了しました。番組の成功を評価するため、過去9シーズン(シーズン10は放送中止になりました)と176人の参加者を分析しました。私たちの調査結果によると、この番組は選ばれた10本の番組の中で最も成功率が低いことがわかりました。過去9シーズンの間で成立したカップルはわずか16組で、これはカップル候補の5組に1組にも満たない割合です。2023年7月時点で付き合っているカップルは、たったの1組です。

注目のカップル

7月中旬、Ex on the Beach シーズン4で再会していたヘレン・ブリッグスとチェット・ジョンソンは、8年間の交際に完全な終止符を打ちました。この最近の出来事により、番組の成功率はさらに低下しました。ブリッグスは長年の恋人が浮気したと主張して別れを決意しました。一方、マーニー・シンプソンとケイシー・ジョンソンの関係は依然として強く、2人の間に2人の息子をもうけ、2023年初めに結婚しました。

泊まってみたいヴィラ

Ex on the Beach UK シーズン11はスペインのマルベリャで撮影されました。正確な撮影場所の特定はできませんでしたが、コスタ・デル・ソルにはVilla Saschaという贅沢な代替施設があり、番組と同じ雰囲気を味わうことができます。1週間の滞在費用は5,395ドル(約75万円)〜です。

2019年にEx on the Beach Double Dutch Allstarsを視聴したファンなら、この番組がキュラソーのバンダバウにある素晴らしいCoral Estate 303で撮影されたことを覚えているかもしれませんね。この贅沢な別荘は、7,000㎡のリゾートに建っていおり、カリブ海の息をのむような景色を見渡すことができます。プライベートビーチ、プール、ジャグジー、9つのベッドルーム、7つのバスルーム、42㎡の映画館、140㎡の広々としたリビングルームなど、印象的な設備を備えています。別荘は最大20名まで宿泊可能で、1週間あたり約6,640ドル(約93万円)でレンタル可能です。

VPNでお気に入りの番組を楽しみながら、低予算で世界中を旅しましょう

過去のシーズンはもちろん、Love Island UK シーズン10、Ex on the Beach UK シーズン11、Too Hot to Handle シーズン5など、お気に入りの恋愛リアリティーショーの最新シーズンを今すぐストリーミングで視聴できます。

算出方法

ExpressVPNは、ローカル版と継続中のシーズンをもつ、世界的に人気のある恋愛リアリティーショー10本を分析しました。 データは、Screenrant、Wikipedia、BuzzFeed、Cosmopolitan、US Magazine、その他のメディアなどの信頼できる情報源から収集しました。情報には、参加者の総数、カップル候補と実際に成立したカップル数、2023年現在も付き合っているカップル数*、婚約数、結婚数などが含まれます。私たちは成立したカップルの割合、2023年現在も付き合っているカップルの割合、そして全体的な成功率を計算しました。最終的な「末長い愛のスコア」を決定するため、シーズン数などの要素も考慮しました。

* Temptation IslandおよびThe Bacheloretteの成功率は、婚約とカップルの継続に基づいて計算されました。Ex on the Beachの正確なデータが得られたのはシーズン9までで、シーズン10(放送中止)とシーズン11(最新過ぎる)は統計から除外しました