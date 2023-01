Infographic: vaak gebruikte wachtwoorden per land

“123456” is het meest gebruikte wachtwoord op veel plekken in de wereld. Maar zodra u gebruikte wachtwoorden per land of taal rangschikt, ziet u erg verschillende resultaten.

De eenvoudig te typen wachtwoorden, zoals “123456”, zijn het meest universeel. En sommige verschillen tussen slechte wachtwoorden zijn slechts een kwestie van taal: “password” wordt vaak gebruikt onder Engelstaligen terwijl onder Duitsers “passwort” populair is; “qwerty” wordt als “azerty” geschreven in Frankrijk wegens de afwijkende indeling van Franse toetsenborden.

Het wordt pas echt interessant wanneer culturele verschillen invloed hebben op het gebruik van slechte wachtwoorden. Juventus fans, een Italiaans voetbalteam, vinden bijvoorbeeld het gebruik van “juventus” een goede wachtwoordkeuze. Helaas komt het onder Italiaanse internetgebruikers op de vierde plek qua gebruik. “Anathema” klinkt wellicht ongebruikelijk als wachtwoord, behalve als u in Turkije bent waar de Britse band Anathema zo populair is dat het in de top 10 van meest gebruikte wachtwoorden staat.

In deze grafiek selecteerden we een populair wachtwoord in verschillende landen (elk in de top 10 te vinden) waarvan vele typerend zijn voor dat land en laten zien wat voor invloed culturele factoren hebben op wachtwoordcreatie.

Houd er rekening mee dat veel van onze data uit onderzoek door een derde partij van gelekte wachtwoorden komt, met dank aan Github gebruiker Ata Hakçıl, en gebaseerd is op de taal van de betreffende websites. We gebruikten deze talen om landen te deduceren. Niet voor alle landen of talen was data beschikbaar.

Hoe gebruikt u sterkere wachtwoorden

Op deze Wereld Wachtwoord Dag herinneren we u eraan dat algemene wachtwoorden slechte wachtwoorden zijn, omdat een hacker deze eenvoudig kan raden. Een sterk wachtwoord is…

Lang: de meeste experts beweren dat een wachtwoord minstens acht tekens moet bevatten en idealiter 12 tot 15 tekens heeft. Elk extra teken maakt het een stuk moeilijker om te kraken.

Willekeurig: dit wil zeggen dat uw wachtwoord geen betekenis moet hebben maar moet bestaan uit een aantal willekeurige letters, nummers en symbolen. Het is eenvoudig om een soortgelijk wachtwoord te creëren met behulp van een wachtwoordgenerater die u online kunt vinden.

Uniek: voor maximale veiligheid moet u voor elk online account een ander wachtwoord gebruiken. Als u wachtwoorden herhaalt of een formulair patroon gebruikt, kan de persoon die mogelijk achter een van uw wachtwoorden komt, dit gebruiken om ook uw andere accounts te hacken.

Als u deze richtlijnen volgt, zullen uw wachtwoorden sterk zijn, maar ook lastig te onthouden. Daarom worden wachtwoordmanagers sterk aanbevolen. Ze slaan uw wachtwoorden op in een gecodeerde kluis, waarvoor u maar een enkel wachtwoord hoeft te onthouden om hiertoe toegang te krijgen.

Een andere eenvoudige manier om uw online privacy en veiligheid te beschermen is door een VPN app te downloaden. Zet hem simpelweg aan en u krijgt een nieuw IP adres terwijl uw verkeer versleuteld wordt. Hierdoor wordt het lastiger voor binnendringers om te zien wat u online doet.