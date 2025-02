Quelques semaines après son lancement, DeepSeek s’est hissé au sommet de l’App Store d’Apple, devenant l’application gratuite la mieux notée et surpassant même ChatGPT. Salué par les médias du monde entier, il captive par ses capacités avancées, qui redéfinissent le débat sur le potentiel et les risques de l’IA. Mais alors que son succès explose, une question cruciale demeure : que deviennent vos données lorsque vous utilisez DeepSeek ?

Comme d’autres plateformes IA, DeepSeek s’appuie sur d’immenses ensembles de données issues d’Internet, ce qui peut inclure des informations personnelles. Mais ce n’est pas tout : selon sa politique de confidentialité, il collecte bien plus que vos saisies lors d’une session. Il enregistre aussi votre adresse IP, votre localisation et même vos interactions avec d’autres applications. Une surveillance qui soulève de sérieuses inquiétudes pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Lauren Hendry Parsons, fervente défenseure de la vie privée chez ExpressVPN, met en garde : « La politique de confidentialité de DeepSeek révèle qu’il enregistre les frappes au clavier, collecte les adresses IP et suit même les activités en dehors de l’application. Cela seul devrait inciter à réfléchir à deux fois avant de partager ses informations. »



Découvrez comment DeepSeek collecte et utilise vos données, les risques pour votre confidentialité et les meilleures stratégies pour protéger vos informations tout en profitant des derniers outils IA.

Qu’est-ce que DeepSeek ?

DeepSeek est un chatbot IA conçu par la startup DeepSeek AI, fondée en 2023 par l’entrepreneur Liang Wenfeng. Son atout majeur : il est open source et entièrement gratuit, un choix audacieux qui explique son succès fulgurant. En offrant une alternative accessible aux solutions payantes, DeepSeek s’impose comme un concurrent sérieux face aux géants du secteur, attirant un public curieux de découvrir ses performances avancées sans frais.

DeepSeek affirme avoir développé son modèle d’IA phare, DeepSeek-V3, avec moins de 6 millions de dollars de puissance de calcul—une somme bien inférieure aux budgets d’OpenAI et de Meta. Pourtant, malgré ces coûts réduits, son IA rivalise déjà avec les modèles les plus avancés et les surpasse même dans certains cas.

Ce succès rapide a secoué le monde de la tech. Après le lancement de DeepSeek, les actions des grandes entreprises technologiques ont chuté, effaçant plus de 1 000 milliards de dollars de valeur boursière. Nvidia, l’un des plus grands fournisseurs de puces IA, a vu son action chuter de 17% en une seule journée, marquant la plus grande perte journalière de l’histoire du marché boursier américain.

Mais DeepSeek ne se contente pas de bouleverser Wall Street. Ses capacités avancées soulèvent des débats sur l’impact de l’IA sur la cybersécurité, la désinformation et la confidentialité numérique. Les experts s’inquiètent notamment de ses pratiques de collecte de données, en particulier de la quantité d’informations suivies et de leur utilisation potentielle.

Comment DeepSeek collecte et utilise vos données ?

Comme tout chatbot IA, l’utilisation de DeepSeek ne se limite pas à une simple conversation—en coulisses, une grande quantité de données est collectée. Voici un aperçu de la manière dont DeepSeek recueille et exploite vos informations :

Suivi des frappes au clavier

Tout ce que vous tapez dans DeepSeek est enregistré. Cela inclut vos messages, vos requêtes et tout autre texte saisi. Selon la politique de confidentialité de DeepSeek, la plateforme collecte vos “entrées textuelles ou audio, requêtes, fichiers téléchargés, feedbacks, historique de chat ou tout autre contenu que vous fournissez à notre modèle et à nos services.”

Collecte des adresses IP

DeepSeek recueille également des informations techniques sur votre appareil, y compris votre adresse IP, ce qui lui permet de déterminer votre localisation approximative et de surveiller l’accès à ses services. La politique de confidentialité indique qu’ils collectent des “informations sur l’appareil et la connexion réseau lorsque vous accédez au service. Ces informations incluent le modèle de votre appareil, le système d’exploitation, les schémas ou rythmes de frappe, l’adresse IP et la langue du système.”

Données provenant de sources tierces

Au-delà des données que vous fournissez directement, DeepSeek peut croiser vos informations avec d’autres sources. Cela inclut des données provenant de partenaires publicitaires et analytiques, ce qui peut englober vos activités sur d’autres sites web et applications. La politique de confidentialité précise que “les annonceurs, les partenaires de mesure et autres partenaires partagent avec nous des informations sur vous et les actions que vous avez effectuées en dehors du service, telles que vos activités sur d’autres sites web et applications ou en magasin, y compris les produits ou services que vous avez achetés, en ligne ou en personne.”

Suivi du comportement au-delà de DeepSeek

DeepSeek ne se limite pas à surveiller votre activité sur sa propre plateforme. Il analyse également la manière dont vous interagissez avec d’autres services et sites web. Autrement dit, vos actions en dehors de DeepSeek peuvent être collectées et exploitées pour établir un profil plus détaillé de votre comportement numérique. La politique de confidentialité mentionne que les partenaires partagent des informations telles que des “identifiants mobiles à des fins publicitaires, des adresses e-mail et numéros de téléphone hachés, ainsi que des identifiants de cookies, que nous utilisons pour vous associer et suivre vos actions en dehors du service.”

Pourquoi cela pose-t-il un problème pour votre vie privée ?

Il ne s’agit pas seulement de savoir que DeepSeek collecte des données, mais de comprendre pourquoi cela est préoccupant. En réalité, DeepSeek construit un profil numérique de vous. Chaque frappe au clavier, chaque interaction suivie, et chaque donnée collectée auprès de sources tierces contribue à un portrait détaillé de qui vous êtes. C’est ce qui rend ses risques pour la confidentialité plus importants que ceux de ChatGPT.

Comment la collecte de données de DeepSeek va plus loin que celle de ChatGPT

ChatGPT a été critiqué pour sa collecte de données utilisateur, mais son suivi reste principalement limité aux interactions dans l’application. OpenAI enregistre les conversations, suit les tendances générales d’utilisation et stocke les données des chats—mais il ne surveille pas activement votre comportement en dehors du chatbot, contrairement à DeepSeek.

DeepSeek, en revanche, croise vos données avec des sources tierces. Cela signifie que :

Il suit ce que vous faites au-delà du chatbot lui-même—en enregistrant potentiellement votre activité sur plusieurs plateformes.

Il combine les données utilisateur avec des identifiants mobiles, des cookies de suivi et des sources publicitaires pour construire un profil comportemental complet.

Il collecte les frappes au clavier en temps réel—ce qui signifie que même si vous supprimez un message avant de l’envoyer, DeepSeek l’a déjà enregistré.

Hendry Parsons considère cela comme un signal d’alarme majeur : « La plupart des plateformes d’IA collectent un certain niveau de données utilisateur, mais DeepSeek va plus loin. Cela crée un flux de données interconnecté qui vous suit bien au-delà de l’application elle-même. Une fois ces données stockées, les utilisateurs n’ont aucun contrôle réel sur leur destination ou leur utilisation. »

Le danger du profilage basé sur l’IA

Plus DeepSeek collecte de données, plus celles-ci deviennent précieuses—et potentiellement dangereuses. Elles peuvent être utilisées pour :

Publicité ultra-ciblée : Les entreprises peuvent exploiter le suivi comportemental de DeepSeek pour prédire vos achats avant même que vous ne les recherchiez.

Profilage politique ou social : Les outils d’IA qui analysent les sentiments des utilisateurs peuvent identifier des biais personnels, ouvrant la porte à des manipulations.

Partage de données : Les données de DeepSeek étant stockées sur des serveurs en Chine, des experts en confidentialité s’inquiètent de savoir qui pourrait y avoir accès.

Hendry Parsons met en garde : « La capacité de DeepSeek à établir des profils détaillés ne concerne pas seulement la publicité. C’est une question de compréhension du comportement des utilisateurs d’une manière qu’ils ne soupçonnent peut-être pas. Ce niveau de suivi et d’analyse soulève des questions importantes sur l’utilisation future de ces données et sur le contrôle réel des utilisateurs sur leurs informations. »

Désinformation générée par l’IA

DeepSeek apprend des données qu’il collecte. C’est là que réside le risque de désinformation.

Nous avons déjà vu des cas où les modèles d’IA ont :

Inventé de faux cas juridiques (ChatGPT a faussement généré de fausses décisions judiciaires pour des avocats).

Diffusé de fausses informations médicales dangereuses (les chatbots IA ont recommandé des solutions toxiques de “santé” ).

Amplifié des biais et des manipulations politiques (les modèles d’IA peuvent refléter les biais des données sur lesquelles ils sont entraînés).

Mais la capacité de DeepSeek à suivre et analyser le comportement des utilisateurs sur plusieurs plateformes soulève une question plus large : pourrait-il influencer ce que les gens voient et croient ?

Hendry Parsons souligne : « Nous nous souvenons tous de cette recommandation scandaleuse de pizza contenant de la colle « non toxique », apparue dans les résultats d’un moteur de recherche alimenté par l’IA. Les erreurs de l’IA et les campagnes de désinformation ne sont pas un phénomène récent, elles deviennent simplement de plus en plus sophistiquées. Il est crucial de toujours vérifier les informations trouvées en ligne avant de les considérer comme des faits ou de les partager. »

L’enjeu global : DeepSeek est-il sûr ?

Les préoccupations concernant la confidentialité liées à DeepSeek soulèvent également des interrogations sur les risques en matière de cybersécurité. Grâce à sa capacité à analyser d’immenses volumes de données en temps réel, DeepSeek suscite l’inquiétude des chercheurs en sécurité, qui alertent sur le potentiel de l’IA pour intensifier les menaces numériques.

L’impact des capacités de DeepSeek sur la cybersécurité

DeepSeek est conçu pour analyser les tendances, prédire les comportements et générer des réponses quasi humaines, ce qui en fait un outil d’IA exceptionnel. Toutefois, ces mêmes fonctionnalités pourraient potentiellement être exploitées pour des cyberattaques, des escroqueries par hameçonnage ou encore des campagnes de désinformation.

Les risques potentiels incluent :

Détection automatisée des vulnérabilités : les modèles d’IA comme DeepSeek sont capables d’analyser de grandes quantités de données en un temps record, ce qui permet aux chercheurs en cybersécurité d’identifier rapidement des failles—mais cette même rapidité peut aussi faciliter leur exploitation par des cybercriminels.

les modèles d’IA comme DeepSeek sont capables d’analyser de grandes quantités de données en un temps record, ce qui permet aux chercheurs en cybersécurité d’identifier rapidement des failles—mais cette même rapidité peut aussi faciliter leur exploitation par des cybercriminels. Escroqueries et hameçonnages de plus en plus sophistiqués : l’IA rend déjà les e-mails de phishing plus convaincants. Avec l’analyse du comportement des utilisateurs par DeepSeek, les techniques d’ingénierie sociale pourraient atteindre de nouveaux sommets, rendant les attaques encore plus insidieuses.

l’IA rend déjà les e-mails de phishing plus convaincants. Avec l’analyse du comportement des utilisateurs par DeepSeek, les techniques d’ingénierie sociale pourraient atteindre de nouveaux sommets, rendant les attaques encore plus insidieuses. Propagation de la désinformation à grande échelle : si la désinformation existe depuis longtemps, l’IA permet désormais de créer et de diffuser des contenus trompeurs de manière exponentielle, rendant plus difficile que jamais de distinguer le vrai du faux.

Pour la plupart d’entre nous, le véritable danger ne réside pas tant dans DeepSeek lui-même, mais dans l’impact de l’automatisation pilotée par l’IA sur la sécurité en ligne. À mesure que ces outils perfectionnent leur capacité à analyser le comportement humain, il devient de plus en plus essentiel de prêter attention aux informations que nous partageons et à la manière dont nous interagissons avec les plateformes alimentées par l’intelligence artificielle.

Comment protéger vos données en utilisant des outils IA comme DeepSeek

Les plateformes IA comme DeepSeek et ChatGPT représentent une véritable révolution technologique, mais elles soulèvent des enjeux importants pour votre vie privée. Bien que ces préoccupations puissent paraître complexes, des actions simples et efficaces vous permettent de protéger vos données et de garder le contrôle sur votre confidentialité.

« Il est possible de protéger nos données dès le début en empêchant ces puissantes plateformes d’IA d’y accéder. Bien qu’éviter l’IA complètement ne soit ni pratique ni souhaitable, il est essentiel que nous soyons tous conscients des conséquences du partage de nos informations avec ces outils et que nous interagissions avec eux de manière éclairée. » – Lauren Hendry Parsons, défenseure de la vie privée chez ExpressVPN

1. Réfléchissez avant de taper

Chaque interaction avec DeepSeek est enregistrée, que ce soit les questions que vous posez ou la manière dont vous les formulez. Considérez que vos échanges sont surveillés (et effectivement, ils le sont) : il est donc préférable d’éviter de partager des informations sensibles ou personnelles. Que ce soient des données professionnelles, des mots de passe ou des anecdotes privées, gardez à l’esprit que tout ce que vous saisissez pourrait être conservé indéfiniment.

2. Utilisez un VPN pour masquer votre empreinte numérique

Un VPN (réseau privé virtuel) de haute qualité comme ExpressVPN chiffre votre trafic internet et masque votre adresse IP, empêchant des plateformes comme DeepSeek de localiser précisément votre emplacement. Bien qu’un VPN ne puisse pas empêcher le chatbot d’enregistrer vos saisies, il ajoute une couche d’anonymat supplémentaire en rendant plus difficile l’association de votre activité à votre identité.

Hendry Parsons souligne néanmoins que les VPN, bien qu’indispensables pour protéger votre vie privée, ne peuvent à eux seuls éliminer tous les risques : « Les VPN sont essentiels pour préserver votre confidentialité, mais ils ne peuvent pas empêcher le suivi des frappes au clavier ni l’analyse des données directement dans l’application. Pour une protection optimale, il est crucial de combiner l’utilisation d’un VPN avec d’autres bonnes pratiques en matière de confidentialité. »

3. Désactivez la collecte de données autant que possible

DeepSeek n’offre peut-être pas les contrôles de confidentialité les plus avancés, mais il vaut la peine d’examiner ses paramètres pour découvrir les options disponibles. De nombreux outils d’IA permettent de restreindre le partage de données ou d’exclure vos entrées de l’entraînement du modèle. Ces mesures ne suppriment pas tous les risques, mais elles peuvent réduire l’ampleur de la collecte de données.

4. Vérifiez les informations générées par l’IA avant de leur faire confiance

L’IA n’est jamais plus fiable que les données sur lesquelles elle est formée, et même les chatbots les plus avancés peuvent propager de la désinformation. Qu’il s’agisse d’une recommandation de produit ou d’un conseil de santé, prenez toujours le temps de vérifier les réponses avant de les suivre.

Mais la désinformation ne se limite pas aux erreurs : elle est aussi une arme pour les acteurs malveillants, utilisée dans des escroqueries par phishing et des campagnes manipulatrices. Rester vigilant, c’est se protéger des pièges et des contenus trompeurs générés par l’IA.

5. Exigez de meilleures protections

Au-delà des actions individuelles, la véritable clé réside dans une exigence accrue de transparence et de responsabilité de la part des entreprises d’IA et des régulateurs. Il est crucial d’instaurer des normes de confidentialité rigoureuses, des mécanismes de consentement explicites et une clarté totale sur le traitement des données.

Hendry Parsons le souligne : « La meilleure protection reste d’éviter les applications aux pratiques de confidentialité douteuses. Mais au-delà, il est essentiel que la société civile, les géants de la tech et les régulateurs reconnaissent les droits numériques comme des droits fondamentaux et garantissent une gestion des données éthique et transparente. »

Conclusion : devriez-vous utiliser DeepSeek ?

Voici une version plus attrayante de votre texte :

L’essor de DeepSeek illustre à la fois ses capacités avancées et son accessibilité. Sa nature gratuite et open source séduit de nombreux utilisateurs curieux d’explorer le potentiel des outils d’IA. Mais derrière cette promesse d’innovation se cache une réalité incontournable : toute plateforme collectant et analysant d’importantes quantités de données utilisateur exige une vigilance accrue.

DeepSeek affiche une politique de confidentialité explicite quant à l’étendue de sa collecte : frappes au clavier, adresses IP et même activité en dehors de la plateforme sont suivies et analysées. Pour certains, la performance et la commodité offertes par cette IA justifient ce niveau de suivi. Pour d’autres, soucieux de préserver leur confidentialité, ces pratiques soulèvent de réelles interrogations.

Tout dépend donc de votre seuil de tolérance face à la gestion de vos données. En prenant les bonnes précautions, vous pouvez limiter les risques tout en profitant des possibilités offertes par ces outils.

L’essor des intelligences artificielles transforme notre façon de travailler, d’apprendre et d’interagir en ligne. Mais si ces avancées sont enthousiasmantes, elles rappellent aussi l’importance d’une utilisation éclairée. Plus vous maîtrisez la manière dont vos données sont collectées et exploitées, mieux vous serez armé pour faire des choix alignés avec vos valeurs et protéger votre vie privée.

