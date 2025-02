Nel giro di poche settimane dal suo lancio, DeepSeek è diventata l’app gratuita più scaricata sull’App Store di Apple, superando ChatGPT e attirando l’attenzione dei media a livello globale. Le sue avanzate capacità AI stanno già ridefinendo il dibattito sul potenziale (e sui rischi) dell’intelligenza artificiale. Ma con la sua crescente popolarità emerge una domanda fondamentale: cosa succede ai tuoi dati quando usi DeepSeek?

Come altre piattaforme AI, DeepSeek è addestrato su enormi set di dati raccolti dal web, che possono includere anche informazioni personali. Inoltre, secondo la sua informativa sulla privacy, raccoglie molto più di ciò che digiti durante una sessione—traccia anche il tuo indirizzo IP, la tua posizione e persino il modo in cui interagisci con altre app. Per chi ha a cuore la privacy, questa è una questione da non sottovalutare.

Lauren Hendry Parsons, esperta di privacy di ExpressVPN, spiega perché queste preoccupazioni non dovrebbero essere ignorate: “L’informativa sulla privacy di DeepSeek indica che raccoglie dati sui tasti digitati, indirizzi IP e persino le azioni compiute al di fuori dell’app. Questo da solo dovrebbe far riflettere su quanto si è disposti a condividere.”

In questo articolo, esploreremo come DeepSeek raccoglie e utilizza i tuoi dati, i rischi per la privacy di cui dovresti essere a conoscenza e come proteggere le tue informazioni mentre utilizzi gli ultimi strumenti AI.

Cos’è DeepSeek?

DeepSeek è un chatbot AI sviluppato da DeepSeek AI, una startup fondata nel 2023 dall’imprenditore Liang Wenfeng. A differenza della maggior parte delle piattaforme AI, DeepSeek è open-source e completamente gratuito per gli utenti—un fattore chiave dietro la sua rapida ascesa. Questa accessibilità lo ha reso un concorrente diretto di giganti del settore come ChatGPT, attirando un’ampia gamma di utenti desiderosi di esplorare le sue avanzate capacità senza dover sottoscrivere abbonamenti a pagamento.

L’azienda sostiene che il suo modello AI di punta, DeepSeek-V3, sia stato sviluppato con meno di 6 milioni di dollari di potenza di calcolo—una cifra irrisoria rispetto agli investimenti di OpenAI e Meta per addestrare i loro modelli. Nonostante i costi ridotti, DeepSeek viene già paragonato ai modelli AI più avanzati e, in alcuni casi, li supera addirittura.

Questo successo improvviso ha scosso il mondo della tecnologia. Dopo il lancio di DeepSeek, i principali titoli tecnologici sono crollati, con una perdita complessiva di oltre 1 trilione di dollari di valore di mercato. Nvidia, uno dei principali fornitori di chip AI, ha visto il suo titolo scendere del 17% in un solo giorno, segnando la più grande perdita giornaliera nella storia del mercato azionario statunitense.

Ma l’impatto di DeepSeek non si limita a Wall Street. Le sue capacità AI avanzate hanno acceso il dibattito su come l’intelligenza artificiale influenzerà la cybersecurity, la disinformazione e la privacy digitale in futuro. Gli esperti hanno inoltre sollevato preoccupazioni riguardo alle sue pratiche di raccolta dati, in particolare per quanto riguarda la quantità di informazioni tracciate e il loro possibile utilizzo.

Come DeepSeek raccoglie e utilizza i tuoi dati?

Come per qualsiasi chatbot AI, quando usi DeepSeek, non si tratta solo di una semplice conversazione—ci sono molti processi in corso dietro le quinte con i tuoi dati. Ecco un riepilogo di come DeepSeek raccoglie e utilizza le tue informazioni:

Tracciamento dei tasti digitati

Tutto ciò che scrivi in DeepSeek viene registrato. Questo include i tuoi messaggi, i prompt e qualsiasi altro input testuale. Secondo l’informativa sulla privacy di DeepSeek, vengono raccolti il tuo “testo o input vocale, prompt, file caricati, feedback, cronologia chat o altri contenuti che fornisci al nostro modello e ai nostri Servizi.”

Raccolta dell’indirizzo IP

DeepSeek raccoglie anche informazioni tecniche sul tuo dispositivo, compreso il tuo indirizzo IP. Questo permette di determinare la tua posizione approssimativa e monitorare come accedi ai loro servizi. L’informativa sulla privacy afferma che vengono raccolti “informazioni sul dispositivo e sulla connessione di rete quando accedi al Servizio. Queste informazioni includono il modello del dispositivo, il sistema operativo, i modelli o ritmi di digitazione, l’indirizzo IP e la lingua di sistema.”

Dati provenienti da fonti di terze parti

Oltre ai dati che fornisci direttamente, DeepSeek può combinare le tue informazioni con quelle provenienti da altre fonti. Questo include dettagli raccolti da partner pubblicitari e di analisi, che possono comprendere le tue attività su altri siti web e app. L’informativa sulla privacy specifica che “gli inserzionisti, i partner di misurazione e altri partner condividono con noi informazioni su di te e sulle azioni che hai intrapreso al di fuori del Servizio, come le tue attività su altri siti web e app o nei negozi, inclusi i prodotti o servizi che hai acquistato, online o di persona.”

Tracciamento del comportamento al di fuori di DeepSeek

DeepSeek non monitora solo la tua attività all’interno della sua piattaforma. Tiene traccia anche di come interagisci con altri servizi e siti web. Questo significa che le tue azioni al di fuori di DeepSeek possono essere raccolte e analizzate per costruire un profilo ancora più dettagliato del tuo comportamento. L’informativa sulla privacy menziona che i partner condividono informazioni come “identificatori mobili per la pubblicità, indirizzi email e numeri di telefono con hash e identificatori di cookie, che utilizziamo per abbinare te e le tue azioni al di fuori del Servizio.”

Perché questo è un problema per la tua privacy?

Sapere che DeepSeek raccoglie dati è una cosa, ma la vera domanda è: perché questo dovrebbe preoccuparti? In sostanza, DeepSeek sta costruendo un profilo digitale su di te. Ogni tasto digitato, ogni interazione tracciata e ogni dato raccolto da fonti di terze parti contribuisce a creare un quadro sempre più dettagliato di chi sei. Ed è proprio questo che rende i suoi rischi per la privacy maggiori rispetto a quelli di ChatGPT.



Come la raccolta dati di DeepSeek va oltre quella di ChatGPT

ChatGPT è stato criticato per la raccolta di dati degli utenti, ma il suo tracciamento è ancora per lo più limitato alle interazioni all’interno dell’app. OpenAI registra le conversazioni, traccia modelli di utilizzo generali e memorizza i dati delle chat, ma non monitora attivamente il comportamento dell’utente al di fuori del chatbot nello stesso modo in cui lo fa DeepSeek.

DeepSeek, invece, incrocia i tuoi dati con fonti di terze parti. Questo significa che:

Traccia ciò che fai oltre il chatbot stesso, potenzialmente registrando la tua attività su più piattaforme.

Combina i dati degli utenti con identificatori mobili, cookie di tracciamento e fonti pubblicitarie per creare un profilo comportamentale dettagliato.

Raccoglie i dati digitati in tempo reale—quindi, anche se elimini un messaggio prima di inviarlo, DeepSeek lo ha già memorizzato.

Hendry Parsons considera questo un segnale d’allarme: “La maggior parte delle piattaforme AI raccoglie un certo livello di dati utente, ma DeepSeek va oltre. Questo crea un flusso di dati interconnesso che ti segue ben oltre l’app stessa. Una volta archiviati, gli utenti non hanno alcun controllo reale su dove finiscono questi dati o su come vengono utilizzati.”

Il pericolo della profilazione basata sull’AI

Più dati DeepSeek raccoglie, più questi diventano preziosi—e potenzialmente pericolosi. Possono essere utilizzati per:

Pubblicità iper-mirata : Le aziende possono usare il tracciamento comportamentale di DeepSeek per prevedere ciò che acquisterai prima ancora che tu lo cerchi.

Profilazione politica o sociale : Gli strumenti AI che analizzano il sentiment degli utenti possono identificare inclinazioni personali, che potrebbero essere sfruttate per manipolazione.

Condivisione dei dati : Con i dati di DeepSeek archiviati su server in Cina, gli esperti di privacy sollevano preoccupazioni su chi potrebbe avere accesso a queste informazioni.

Hendry Parsons avverte che le implicazioni del tracciamento dati di DeepSeek vanno ben oltre la pubblicità mirata: “La capacità di DeepSeek di costruire profili dettagliati sugli utenti serve a comprendere il loro comportamento in modi che potrebbero non aspettarsi. Questo livello di tracciamento e analisi solleva domande importanti su come questi dati potrebbero essere utilizzati e se gli utenti abbiano davvero il controllo delle proprie informazioni.”

Disinformazione guidata dall’AI

DeepSeek sta imparando dai dati che raccoglie. Ed è qui che entra in gioco il rischio di disinformazione.

Abbiamo già visto casi in cui i modelli AI hanno:

Inventato casi legali falsi (ChatGPT ha generato erroneamente precedenti legali per avvocati).

Promosso pericolose informazioni errate sulla salute (i chatbot AI hanno consigliato soluzioni tossiche “per la salute” ).

Amplificato pregiudizi e manipolazioni politiche (i modelli AI possono riflettere i bias presenti nei dati su cui sono addestrati).

Ma la capacità di DeepSeek di tracciare e analizzare il comportamento degli utenti su più piattaforme solleva una domanda ancora più grande: potrebbe influenzare ciò che le persone vedono e credono?

Hendry Parsons spiega: “Tutti ricordiamo l’ormai famoso caso della pizza con colla non tossica suggerita da un motore di ricerca AI. Bisogna essere consapevoli che sia gli errori dell’AI che le campagne di disinformazione non sono una novità—stanno solo diventando più sofisticate. Dovresti sempre verificare qualsiasi informazione trovi online prima di accettarla come veritiera o condividerla.”

Il quadro generale: DeepSeek è sicuro?

Le preoccupazioni sulla privacy sollevate da DeepSeek fanno emergere anche interrogativi sui rischi per la sicurezza informatica. Grazie alla sua capacità di elaborare grandi quantità di dati in tempo reale, DeepSeek ha attirato l’attenzione dei ricercatori di sicurezza, i quali avvertono che l’automazione guidata dall’AI potrebbe essere sfruttata per aumentare le minacce informatiche.

Come le capacità AI di DeepSeek si intrecciano con la cybersecurity

DeepSeek è progettato per analizzare modelli, prevedere comportamenti e generare risposte simili a quelle umane, rendendolo uno strumento AI impressionante. Ma queste stesse capacità potrebbero, in teoria, essere utilizzate per attacchi informatici, truffe di phishing e campagne di disinformazione.

I potenziali rischi includono:

Rilevamento automatico delle vulnerabilità : I modelli AI come DeepSeek possono analizzare rapidamente grandi quantità di dati, aiutando i ricercatori di sicurezza a individuare falle nei sistemi, ma anche facilitando i cybercriminali nella scoperta di exploit.

Phishing e truffe più sofisticate : Le email di phishing generate dall’AI sono già convincenti, ma la capacità di DeepSeek di analizzare il comportamento degli utenti potrebbe portare le tattiche di social engineering a un nuovo livello.

Diffusione della disinformazione generata dall’AI : Sebbene la disinformazione non sia una novità, strumenti AI avanzati potrebbero creare e diffondere contenuti fuorvianti su larga scala, rendendo sempre più difficile distinguere tra realtà e finzione.

Per la maggior parte delle persone, il rischio principale non è DeepSeek in sé, ma il modo in cui l’automazione guidata dall’AI sta trasformando la sicurezza online. Più gli strumenti AI migliorano nell’analisi del comportamento umano, più diventa fondamentale essere prudenti su ciò che condividiamo online e su come interagiamo con le piattaforme basate sull’AI.

Come proteggere i tuoi dati quando usi strumenti AI come DeepSeek

È evidente che piattaforme AI come DeepSeek e ChatGPT portano innovazioni straordinarie—ma non senza rischi per la privacy. Sebbene possa sembrare difficile gestire queste preoccupazioni, esistono misure pratiche che puoi adottare per proteggere le tue informazioni e mantenere il controllo.

“Possiamo adottare misure per impedire a queste potenti piattaforme AI di ottenere i nostri dati fin dall’inizio. Anche se evitare completamente l’AI potrebbe non essere pratico o desiderabile, tutti dovremmo essere consapevoli delle implicazioni della condivisione di informazioni con qualsiasi AI e interagire con essa in modo intenzionale.” – Lauren Hendry Parsons, Privacy Advocate di ExpressVPN

1. Pensa prima di digitare

Ogni interazione con DeepSeek viene registrata, dalle domande che fai a come le formuli. Considera le tue interazioni come se fossero monitorate (perché lo sono) ed evita di condividere qualsiasi informazione personale o sensibile. Che si tratti di dati di lavoro, password o aneddoti privati, supponi che tutto ciò che digiti possa essere archiviato indefinitamente.

2. Usa una VPN per nascondere la tua impronta digitale

Una VPN (Virtual Private Network) di alta qualità come ExpressVPN crittografa il tuo traffico internet e maschera il tuo indirizzo IP, impedendo a piattaforme come DeepSeek di determinare con precisione la tua posizione. Anche se una VPN non impedirà al chatbot di registrare i tuoi input, aggiunge un ulteriore livello di anonimato, rendendo più difficile associare la tua attività alla tua identità.

Hendry Parsons sottolinea, però, che le VPN da sole non bastano a eliminare tutti i rischi per la privacy: “Le VPN sono una componente essenziale per proteggere la propria privacy, ma non possono bloccare il tracciamento dei tasti digitati o l’analisi dei dati all’interno dell’app stessa. Per una protezione completa, è importante combinare l’uso della VPN con altre abitudini che tutelano la privacy.”

3. Disattiva la raccolta dati quando possibile

DeepSeek potrebbe non offrire impostazioni di privacy molto avanzate, ma vale comunque la pena esplorare le opzioni disponibili nella piattaforma. Molti strumenti AI permettono di disattivare la condivisione dei dati o di escludere i tuoi input dall’addestramento del modello. Anche se questa opzione non elimina tutti i rischi, può limitare l’entità della raccolta dati.

4. Verifica le risposte dell’AI prima di fidarti

L’AI è accurata solo quanto i dati su cui è stata addestrata—e come abbiamo visto, le capacità avanzate di un chatbot non lo rendono immune alla disinformazione. Che si tratti di un consiglio su un prodotto o di un suggerimento sulla salute, verifica sempre le risposte generate dall’AI prima di prenderle per buone.

La disinformazione non è solo un rischio per te; è anche un mezzo che i malintenzionati possono sfruttare per truffe di phishing e campagne di manipolazione. Essere prudenti ti aiuta a evitare errori generati dall’AI o contenuti dannosi.

5. Chiedi maggiori tutele

Oltre alle azioni individuali, la vera soluzione sta nel chiedere maggiore responsabilità alle aziende AI e ai regolatori. Spingere per standard di privacy più solidi, meccanismi di consenso chiari e maggiore trasparenza sulle pratiche di gestione dei dati è essenziale per garantire che l’AI si sviluppi in modo etico e responsabile.

Come spiega Hendry Parsons: “Il modo più sicuro per proteggersi è non utilizzare app con pratiche di privacy discutibili. Più in generale, dobbiamo incoraggiare la società civile, le big tech e i regolatori a trattare i diritti digitali come diritti umani, garantendo che la gestione dei dati sia trasparente ed etica.”

Considerazioni finali: dovresti usare DeepSeek?

Il successo di DeepSeek dimostra le sue capacità avanzate e la sua accessibilità. Essendo una piattaforma gratuita e open-source, è diventata rapidamente una delle preferite tra gli utenti interessati a esplorare il potenziale degli strumenti AI. Tuttavia, come per qualsiasi piattaforma che raccoglie e analizza enormi quantità di dati degli utenti, è essenziale procedere con cautela.

L’informativa sulla privacy di DeepSeek è chiara sull’entità della raccolta dati: tasti digitati, indirizzi IP e persino il comportamento al di fuori della piattaforma vengono tracciati e analizzati. Per gli utenti che apprezzano la comodità e le funzionalità avanzate dell’AI, questo potrebbe sembrare un compromesso accettabile. Ma per chi dà priorità alla privacy, vale la pena riflettere attentamente sulle implicazioni di utilizzare una piattaforma con capacità di tracciamento così estese.

In definitiva, se DeepSeek sia adatto a te dipende dal tuo livello di tolleranza rispetto alle sue pratiche di gestione dei dati e da come scegli di interagirci. Adottando misure proattive, puoi ridurre i rischi e allo stesso tempo esplorare ciò che strumenti come DeepSeek hanno da offrire.

Gli strumenti AI stanno cambiando il modo in cui lavoriamo, impariamo e interagiamo online. Per quanto entusiasmanti siano questi progressi, sottolineano anche l’importanza di restare informati e consapevoli. Più comprendi come i tuoi dati vengono raccolti e utilizzati, meglio sarai in grado di prendere decisioni che rispettino i tuoi valori e proteggano la tua privacy.