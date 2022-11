De 15 meest opmerkelijke momenten uit de WK-geschiedenis

Tranen, ongelooflijke doelpunten, legendarische spelers en zelfs een beetje drama. Ben je klaar om de meest opmerkelijke momenten uit de geschiedenis van het WK te herbeleven?

1. Brazilië 1-7 Duitsland (2014)

Brazilië was gastheer van het WK 2014 en ging het toernooi in als 3-1 favoriet, en samen met Duitsland gingen beide landen de halve finale in met een ongeslagen record. Niemand kon dus de ongelooflijke afstraffing door de Duitsers voorspellen, die Brazilië inhaalden als het meest scorende team in de WK-geschiedenis en hun vierde WK wonnen.

2. Baggio’s gemiste strafschop (1994)

In de WK-finale van 1994 tegen Brazilië gingen de Italiaanse superster Roberto Baggio en de Azzurri met 3-2 onderuit in strafschoppen na een 0-0 gelijkspel. Baggio, ook bekend als de “Divine Ponytail”, miste een trap in wat een moment van nationaal verdriet is geworden. Baggio speelde zijn laatste interland voor Italië in 2004, twee jaar voordat ze WK-glorie bereikten met een verbluffende overwinning op Frankrijk.

3. De hand van God (1986)

Diego Maradona: geliefd, controversieel, het genie van het voetbal, el pibe de oro … En dit alles wordt perfect samengevat door het doelpunt dat hij maakte in de kwartfinale tegen Engeland op het WK Mexico in 1986. Maradona scoorde het eerste doelpunt, iedereen juichte, maar … Hij zou later toegeven dat het doelpunt “een beetje met het hoofd van Maradona, en een beetje met de hand van God” werd gemaakt. Argentinië zou West-Duitsland verslaan voor de wereldtitel in 1986, met Maradona die vijf keer scoorde en nog eens vijf keer assisteerde.

4. De kopstoot (2006)

De Franse Zinedine Zidane is een legende en een van de grootste voetballers die de wereld ooit heeft gezien, maar in Berlijn in 2006 leidde zijn woede-uitbarsting tegen Marco Materazzi en Italië in de finale tot een controverse die voortleeft als “de kopstoot”. De wedstrijd stond op 1-1 toen Zidane en Materazzi ruzie kregen die eindigde met een kopstoot van de Fransman tegen de Azzurro en een rode kaart. De finale ging naar strafschoppen, maar zonder hun aanvoerder verloren Les Bleus met 3-5 van Italië.

5. Verraad van een teamgenoot (2006)

In 2006 stonden Engeland en Portugal tegenover elkaar, net als Manchester United-teamgenoten Wayne Rooney en Cristiano Ronaldo. Rooney stootte tegen de … gevoelige zone van de Portugese speler. De scheidsrechter besloot in te grijpen, en dat deed Ronaldo ook, die de scheidsrechter overtuigde om Rooney met een rode kaart weg te sturen. Terwijl de Engelsman boos het veld verliet, knipoogde Ronaldo naar zijn teamgenoten als overwinnaar.

6. Herenakkoord (1982)

Het WK 1982 in Spanje zat vol drama. West-Duitsland en Oostenrijk stonden tegenover elkaar in de laatste fase van hun groep, wetende dat een overwinning van één of twee doelpunten voor West-Duitsland beide teams naar de tweede fase zou brengen. Na 11 minuten scoorde Horst Hrubesch dat doelpunt. En daarna … stopten de spelers gewoon met spelen. De laatste 20 minuten waren een soort klucht, tot groot ongenoegen van het publiek. Om soortgelijke uitkomsten in de toekomst te voorkomen, besloot de FIFA de regels te veranderen: alle vier de teams in een groep moeten nu hun finalewedstrijden gelijktijdig spelen.

7. Het Wonder van Bern (1954)

Dit moment was zo schokkend dat er zelfs een film over is gemaakt! West-Duitsland speelde tegen een ongeslagen ploeg die bekend stond als “het Gouden Team”, Hongarije. Met een 2-2 patstelling voor het grootste deel van de wedstrijd, scoorde Helmut Rahn het beslissende derde doelpunt met nog zes minuten te gaan, wat resulteerde in West-Duitslands eerste wereldbekerwinst. Zelfs in Oost-Berlijn vierde men het succes, dat nu bekend staat als het Wonder van Bern.

8. Het einde van Escobar na zijn eigen doelpunt (1994)

Maar niet alle gebeurtenissen van het WK zijn vermakelijk. In 1994 scoorde de Colombiaanse speler Andres Escobar een eigen doelpunt tijdens een wedstrijd tegen de Verenigde Staten, wat leidde tot een 1-2 verlies voor de zwaar bevoordeelde Colombianen en hun uiteindelijke uitschakeling uit het toernooi. Een paar dagen nadat de 27-jarige Escobar naar huis was teruggekeerd, werd hij doodgeschoten door gangsters die naar verluidt geld hadden verloren met gokken op Colombia in het WK. De moord op Escobar schokte de wereld en bracht aanzienlijke schade toe aan de reputatie van Colombia. Het incident werd verder onderzocht in de voetbalfilm The Two Escobars uit 2010.

9. Italië geschokt door Zuid-Korea (2002)

In 2002 waren Zuid-Korea en Japan samen gastheer van het WK, en Italië kwam aan als een van de favorieten om het toernooi te winnen, vooral na een sterke prestatie tegen Frankrijk in de finale van het EK 2000. Het mocht echter niet zo zijn. Veranderingen in de coaching leidden tot een moeilijke eerste ronde voor Italië, dat onderweg vier doelpunten afgekeurd kreeg. Ondertussen won Zuid-Korea zijn groep met een ongeslagen record. In de langverwachte clash speelden de twee teams met 1-1 gelijk in het reglement, gevolgd door een spannende sudden-death wedstrijdwinnaar, gescoord door Zuid-Korea in de 117e minuut. De Azzurri (en een groot deel van Italië) riepen na afloop hun verontwaardiging uit over een reeks foutieve beslissingen van hoofdscheidsrechter Byron Moreno. Samenzweringstheorieën leven tot op de dag van vandaag … Bekijk voor een fascinerende duik in deze wedstrijd zeker dit verslag van The Guardian.

10. Kameroen verrast Argentinië (1990)

Italië, 1990. De kampioenen, onder leiding van Maradona, dachten dat ze niets te vrezen hadden. Maar in plaats daarvan verloren ze met 0-1 van Kameroen in wat wordt beschouwd als een van de grootste verrassingen in de geschiedenis van het WK, des te verrassender omdat Kameroen twee spelers met een rode kaart van het veld had gestuurd. De overwinning was niet alleen een zege voor Kameroen, maar voor heel Afrika, met uitbarstingen van vreugde die in de zomer van 1990 de straten over het hele continent vulden.

11. Rijkaard spuugt op Völler (1990)

Een andere wedstrijd in 1990 resulteerde ook in twee rode kaarten: in een Ronde van 16 tussen West-Duitsland en Nederland spuugde de Nederlandse middenvelder Frank Rijkaard naar Rudi Völler nadat beiden door de scheidsrechter van het veld waren gestuurd. West-Duitsland won met 2-1 en zou uiteindelijk de wereldtitel opeisen tegen Argentinië.

12. De betekenis van “Maracanazo” (1950, 1989)

Dit verwijst naar twee verschillende historische momenten: in 1950 versloeg Uruguay Brazilië in het Maracaná-stadion en won tegen alle verwachtingen in de wereldtitel. In die zin betekent het woord Maracanazo “iemand verslaan in zijn eigen stadion, iedereen verrassen“. Deze term werd echter ook gebruikt toen, in datzelfde stadion, in 1989, tijdens de kwalificaties voor het volgende WK, de Chileense doelman Roberto Rojas deed alsof hij gewond was geraakt door een vonk van de Braziliaanse supporters. Zijn team was de kwalificatie aan het verliezen en hij wilde het resultaat terugdraaien. Uiteindelijk schorste de FIFA hem en kreeg hij het eenmaal weer thuis moeilijk.

13. Het doelpunt van Landon Donovan als de tijd verstrijkt (2010)

Vergeleken met grootheden als Duitsland, Italië, Brazilië en Argentinië is de lijst met hoogtepunten van de VS lachwekkend kort. Toch keek in de zomer van 2010 schijnbaar het hele land toe hoe Landon Donovan na het verstrijken van de tijd de winnende treffer scoorde op Algerije om een 0-0 gelijkspel (dat tot uitschakeling in de eerste ronde zou hebben geleid) te verbreken. In plaats daarvan wonnen de Verenigde Staten hun groep — voor het eerst sinds 1930 (!) — en gingen ze door naar de 16e ronde … Waar ze prompt ten onder gingen tegen Ghana. Maar voor dat korte moment veroverde het voetbal de aandacht van het land, met volle sportcafés en vreemden die het volkslied op straat aanhieven.

14. Luis Suárez bijt Giorgio Chiellini (2014)

Brazilië, 2014: Alweer een fysieke aanval op een Italiaanse speler: tijdens een knock-outwedstrijd tussen een verrassend sterke ploeg uit Uruguay en Italië beet de Uruguayaanse spits Luis Suárez in de eerste helft de Italiaan Giorgio Chiellini, nadat de twee met elkaar in botsing waren gekomen. Suárez — die een beetje een reputatie heeft voor vuile tactieken — beet zijn rivaal in de schouder en deed alsof het een ongelukje was geweest. Chiellini probeerde de afdruk op zijn schouder te laten zien, maar de scheidsrechter was het daar niet mee eens. Twee minuten later scoorde Diego Godín het doelpunt dat Uruguay naar de volgende fase zou brengen.

15. Marco Tardelli’s viering (1982)

Als er één beeld is dat de emotie van het WK weergeeft, dan is het wel hoe Marco Tardelli zijn doelpunt viert tegen West-Duitsland tijdens het WK 1982 in Spanje. Nadat Tardelli had gescoord, rende hij met tranen in zijn ogen, zijn armen geheven en schreeuwend van opwinding. Jaren later verklaarde hij de mix van emoties die hij voelde: “Ik herinnerde me hoe ik als kind begon te voetballen.” Zijn oprechte viering heeft de norm gezet voor allen die volgden.

Zal Qatar 2022 ons hetzelfde gevoel geven? Blijf op de hoogte …