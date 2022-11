Hoe goed scoor jij op het WK voetbal?

Op het 22ste WK voetbal in Qatar strijden de beste teams ter wereld opnieuw om de felbegeerde wereldbeker.

32 teams nemen het tegen elkaar op in wat een van de spannendste competities ooit zal worden. Een omstreden locatie waar ondanks de speeldata naar het einde van het jaar toe, airconditioning de hitte uit de stadions moet weren. Het wordt absoluut een unieke editie.

Maar wanneer we uitkijken naar een nieuw WK, blikken we ook graag terug op vorige, iconische kampioenschappen. Die zenuwslopende wedstrijd, dat magnifieke doelpunt, dat feestelijke stadion. Sommige dingen zijn genesteld in ons collectieve geheugen, andere worden alleen door de echte fans herinnerd. Misschien dus ook door jou?

Zoals we al zeiden, spelen er dit jaar 32 teams in Qatar. In 2026 zullen dat er zelfs 48 zijn. Maar wist je dat er op het allereerste wereldkampioenschap voetbal in Uruguay in 1930 slechts 13 teams speelden? Van thuisploegen wordt meestal verwacht dat ze het goed doen als zij het WK organiseren, maar hoeveel gastlanden hebben het WK eigenlijk gewonnen? Was het een eitje voor de grote kampioenen om die finaleplaats te scoren of was het een lange lijdensweg?

We schotelen je enkele van die vragen en meer voor in deze quiz. Ontdek hoe goed jij scoort!