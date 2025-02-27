このガイドでは、ExpressVPNアプリをMacにインストールしようとした際に表示される「インストールに失敗しました」というインストールエラーを解決する方法を示します。
このインストールエラーは、Mac上の/tempフォルダーの権限が正しくないために発生します。
事前確認
続行する前に、このガイドで取り上げられているのと同じインストールエラーが発生していることを確認してください。 これを確認するには、インストールログに次のエラーメッセージが表示されているかどうかを確認してください：
PackageKit: Install Failed: Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=1 "Operation not permitted”
エラーメッセージの位置を確認するには：
- Spotlightを開くにはCommandとスペースバーを押します。
- console.appを入力します。
- Consoleで、ログレポートをクリックします。
- install.logをダブルクリックしてファイルを開きます。
- ログ内でエラーメッセージを検索します：
PackageKit: Install Failed: Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=1 "Operation not permitted”
ログにこのメッセージが表示されない場合、現在経験しているインストールエラーはこのガイドで取り上げられたものと異なる可能性があります。 適切なトラブルシューティング手順については、直ちにサポートが必要な場合は、ExpressVPNサポートチームにお問い合わせください。
ログにエラーメッセージが表示された場合、次の手順に従って問題を解決してください：
- Macを再起動します。 チャイムが鳴ったら、Command-Rを押し続けます。
- ユーティリティ > ターミナルをクリックします。
- 以下のコマンドを実行します：
/usr/bin/csrutil disable
- Macを再起動します。
- ターミナルを開きます。 以下のコマンドを実行します： 以下のコマンドを実行します： 以下のコマンドを実行します：
/usr/bin/sudo /usr/bin/chflags -R norestricted /private/tmp/
- Macを再起動します。 チャイムが鳴ったら、Command-Rを押し続けます。 ユーティリティ > ターミナルをクリックします。
- 以下のコマンドを実行します：
/usr/bin/csrutil enable
- Macを再起動し、ExpressVPNアプリインストーラーを起動します。
これで、ExpressVPNアプリインストーラーを通常通り実行できるはずです。 ExpressVPNアプリインストーラーを実行できない場合は、ExpressVPNアプリのクリーンインストールを行うことができます：
- ターミナルを開きます。 以下のコマンドを実行します：
/Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool
- アンインストールを求められたら、Yを入力します。
- Macのパスワードを入力してください。
- Macを再起動し、ExpressVPNアプリインストーラーを再起動します。
何かお困りですか？ 直ちにサポートが必要な場合は、ExpressVPNサポートチームにお問い合わせください。