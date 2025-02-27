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このガイドでは、ExpressVPNアプリをMacにインストールしようとした際に表示される「インストールに失敗しました」というインストールエラーを解決する方法を示します。

ExpressVPNアプリをインストールしようとした際に「インストールに失敗しました」というエラーが表示されます。このインストールエラーは、Mac上の/tempフォルダーの権限が正しくないために発生します。

事前確認

続行する前に、このガイドで取り上げられているのと同じインストールエラーが発生していることを確認してください。 これを確認するには、インストールログに次のエラーメッセージが表示されているかどうかを確認してください：

PackageKit: Install Failed: Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=1 "Operation not permitted”

エラーメッセージの位置を確認するには：

  1. Spotlightを開くにはCommandとスペースバーを押します。
  2. console.appを入力します。
  3. Consoleで、ログレポートをクリックします。
  4. install.logをダブルクリックしてファイルを開きます。
  5. ログ内でエラーメッセージを検索します：

PackageKit: Install Failed: Error Domain=NSPOSIXErrorDomain Code=1 "Operation not permitted”

ログにこのメッセージが表示されない場合、現在経験しているインストールエラーはこのガイドで取り上げられたものと異なる可能性があります。 適切なトラブルシューティング手順については、直ちにサポートが必要な場合は、ExpressVPNサポートチームにお問い合わせください

ログにエラーメッセージが表示された場合、次の手順に従って問題を解決してください：

  1. Macを再起動します。 チャイムが鳴ったら、Command-Rを押し続けます。
  2. ユーティリティ > ターミナルをクリックします。
  3. 以下のコマンドを実行します： /usr/bin/csrutil disable
  4. Macを再起動します。
  5. ターミナルを開きます。 以下のコマンドを実行します： 以下のコマンドを実行します： 以下のコマンドを実行します： /usr/bin/sudo /usr/bin/chflags -R norestricted /private/tmp/
  6. Macを再起動します。 チャイムが鳴ったら、Command-Rを押し続けます。 ユーティリティ > ターミナルをクリックします。
  7. 以下のコマンドを実行します：/usr/bin/csrutil enable
  8. Macを再起動し、ExpressVPNアプリインストーラーを起動します。

これで、ExpressVPNアプリインストーラーを通常通り実行できるはずです。 ExpressVPNアプリインストーラーを実行できない場合は、ExpressVPNアプリのクリーンインストールを行うことができます：

  1. ターミナルを開きます。 以下のコマンドを実行します：/Applications/ExpressVPN.app/Contents/Resources/uninstall.tool
  2. アンインストールを求められたら、Yを入力します。
  3. Macのパスワードを入力してください。
  4. Macを再起動し、ExpressVPNアプリインストーラーを再起動します。

何かお困りですか？ 直ちにサポートが必要な場合は、ExpressVPNサポートチームにお問い合わせください

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