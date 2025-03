多くのウェブサイトは、ロケーションリクエストを送信することであなたのロケーションを求めます。 プライバシーを保護するために、ブラウザでロケーション共有を無効にすることができます。

注意: ブラウザでロケーション共有を無効にしても、一部のサイトはIPアドレスなどの情報を使用してロケーションを追跡することができます。 ロケーションが露出しないようにするために、VPNを使用して匿名で閲覧してください。

Google Chrome

Windows、Mac、Linuxに対応

ブラウザのツールバーで をクリックします。

設定を選択します。

プライバシーとセキュリティ の下で サイトの設定を選択します。

権限の下で、ロケーションを選択します。

アクセスを許可する前に確認する(推奨)をオフにします。



On iOS

設定に移動します。 検索バーでChromeと入力します。 Chromeをタップします。

ロケーションをタップし、> しないを選択します。



Android

Chromeアプリで、 をタップし、> 設定をタップします。

サイトの設定をタップし、> ロケーションをタップします。

ロケーションをオフにします。



Mozilla Firefox

注意: iOSのFirefoxには、ジオロケーション共有を無効にする設定がありません。

Windows、Mac、Linuxに対応

アドレスバーに入力します

About:config 「注意して進めてください」の警告が表示されます。 リスクを承認して続行をクリックします。

検索バーに入力します

geo.enabled geo.enabled バーをダブルクリックし、値が false になるようにします。



Android

ほとんどのAndroidデバイス Firefoxアプリで、右下の をタップします。 設定をタップします。

プライバシーとセキュリティの下で、サイトの権限をタップします。

ロケーションをタップし、> ブロックを選択します。

Samsung Androidデバイス Firefoxアプリで、右上の をタップします。

設定をタップし、> プライバシーをタップします。

データ選択肢の下で、Mozilla Location Servicesのチェックを外します。



Microsoft Edge

Note: There is no setting for disabling geolocation sharing in Microsoft Edge on iOS.

Windows

デスクトップでWin + Aを押してアクションセンターを開きます。 ロケーションを右クリックし、設定に移動を選択します。

アプリがロケーションにアクセスするのを許可するをオフにします。

ロケーション履歴にスクロールし、クリアをクリックします。



MacおよびLinux

ブラウザで をクリックします。

設定を選択します。

左側のサイドバーで、Cookies と サイト サイトの権限を選択します。 ロケーションをクリックします。

アクセスする前に確認する (推奨)をオフにします。



Androidで

設定に進みます。 アプリまたはアプリ & 通知をタップします。

をタップし、その後 Edgeを検索します。 Edgeをタップします。

権限 > ロケーションをタップします。

拒否をタップします。



Safari

これらの手順は、MacおよびiOSデバイスにのみ適用されます。

Macで

Safariブラウザで、Safari > 環境設定…



プライバシータブをクリックします。 ウェブサイトの追跡の横にある、クロスサイト追跡を防止のチェックボックスをチェックします。



IOS

設定に進みます。 検索バーにSafariと入力します。 Safariをタップします。

下までスクロールします。 ロケーションをタップします。

拒否をタップします。



Opera

注意: iOSのOperaではジオロケーション共有を無効にする設定はありません。

Windows、Mac、およびLinuxで

アドレスバーに入力します

about:config 詳細設定 > プライバシー & セキュリティをクリックします。

サイト設定 > ロケーションをクリックします。

アクセスする前に確認する (推奨)をオフにします。



Androidで

Operaブラウザで、右下のメニューボタンをタップします。 設定をタップします。 プライバシーの下で、サイト設定をタップします。

ロケーション > ロケーションをタップします。

拒否済みをタップします。



