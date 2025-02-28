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ExpressVPNは、ユーザーが共有に同意した匿名分析を通じてそのアプリとサービスを改善します。 これには、クラッシュレポート、接続障害、および速度テストデータが含まれます。 ExpressVPNアプリを初めて設定するときに、匿名診断を共有するかどうかを決定できます。 アプリの設定でいつでも設定を調整できます。

重要： ExpressVPNはプライバシーを守ることに努めており、活動記録や接続記録を保持したり、保持することはありません。 詳細については、ExpressVPNのログへの方針プライバシーポリシーをご覧ください。

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Windows
Mac
Android
iPhone
Linux
ルーター

Windows

  1. メニューアイコン。> オプションをクリックします。
  2. 詳細タブをクリックしてください。
  3. ExpressVPNの改善を手伝うのチェックボックスをオンまたはオフにします。
  4. OKをクリックします。

何かお困りですか？ ExpressVPNサポートチームに直ちにサポートを依頼してください。

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Mac

  1. Click メニューアイコン。 > 設定…をクリックします
  2. その他タブをクリックします。
  3. ExpressVPNの改善を手伝うのチェックボックスをオンまたはオフにします。

何かお困りですか？ ExpressVPNサポートチームに直ちにサポートを依頼してください。

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Android

  1. オプションをタップします。
  2. その他 設定 > ExpressVPNの改善を手伝うをタップします。
  3. ExpressVPNの改善を手伝うをオンまたはオフに切り替えます。

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iPhone

  1. オプション > その他設定 > ExpressVPNの改善を手伝うをタップします。
  2. ExpressVPNの改善を手伝うをオンまたはオフに切り替えます。

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Linux

  1. ExpressVPNとの分析共有を有効にしているかどうかを確認するには、以下のコマンドを入力します：
    expressvpn preferences
    send_diagnosticsがtrueの場合、分析共有が有効になっています。 send_diagnosticsがfalseの場合、分析共有が無効になっています。
  2. 有効にするには、以下のコマンドを実行します： 無効にするには、実行します： expressvpn preferences set send_diagnostics false

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ルーター

  1. ExpressVPNを実行しているルーターにサインインしてください。
  2. VPNオプション > VPN設定を選びます。
  3. ExpressVPNの改善を手伝うをオンまたはオフに切り替えます。

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