ExpressVPNは、ユーザーが共有に同意した匿名分析を通じてそのアプリとサービスを改善します。 これには、クラッシュレポート、接続障害、および速度テストデータが含まれます。 ExpressVPNアプリを初めて設定するときに、匿名診断を共有するかどうかを決定できます。 アプリの設定でいつでも設定を調整できます。
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Windows
- > オプションをクリックします。
- 詳細タブをクリックしてください。
- ExpressVPNの改善を手伝うのチェックボックスをオンまたはオフにします。
- OKをクリックします。
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Mac
- Click > 設定…をクリックします
- その他タブをクリックします。
- ExpressVPNの改善を手伝うのチェックボックスをオンまたはオフにします。
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Android
- オプションをタップします。
- その他 設定 > ExpressVPNの改善を手伝うをタップします。
- ExpressVPNの改善を手伝うをオンまたはオフに切り替えます。
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iPhone
- オプション > その他設定 > ExpressVPNの改善を手伝うをタップします。
- ExpressVPNの改善を手伝うをオンまたはオフに切り替えます。
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Linux
- ExpressVPNとの分析共有を有効にしているかどうかを確認するには、以下のコマンドを入力します：
expressvpn preferences
send_diagnosticsがtrueの場合、分析共有が有効になっています。 send_diagnosticsがfalseの場合、分析共有が無効になっています。
- 有効にするには、以下のコマンドを実行します：
無効にするには、実行します：
expressvpn preferences set send_diagnostics false
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ルーター
- ExpressVPNを実行しているルーターにサインインしてください。
- VPNオプション > VPN設定を選びます。
- ExpressVPNの改善を手伝うをオンまたはオフに切り替えます。
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