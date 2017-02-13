最終更新：

次の場合にはこのトラブルシューティングをお試しください。

  • ExpressVPNアプリを開始できない
  • 以下のようなエラーメッセージが表示される
    • 「エンジン利用不可」
    • 「サービスに接続できませんでした」
    • 「サービスを開始できませんでした」

事前確認

ExpressVPNアプリを閉じて再度開き、問題が解決するか確かめます。

これで問題が解決しない場合には、次の手順に従ってください。

  1. 保留しているWindows更新をインストールする
  2. 最新バージョンのExpressVPN Windowsアプリをダウンロードする

これで問題が解決しない場合には、お使いのWindowsデバイスごとに次の手順に従ってください。

Windows 7

  1. Windowsスタートメニューをクリックし、すべてのプログラム > アクセサリーを開きます。
  2. コマンドプロンプトを右クリックして、管理者として実行をクリックし、 完全な管理者権限でプロンプトを起動します。
  3. コマンドプロンプトで、以下を入力します。
    net start ExpressVpnservice
  4. Enterを押します。
  5. 再度ExpressVPNを起動します。
  6. 問題が引き続き発生する場合には、コンピュータを再起動するか、ExpressVPNを再インストールしてください。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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Windows 8および10

  1. スタートキーまたはWindowsキー + Xを押して、ダイアログボックスを開きます。
  2. コマンドプロンプト（管理者）を探します。
  3. コマンドプロンプトで、以下を入力します。
    net start ExpressVpnservice
  4. Enterを押します。
  5. 再度ExpressVPNを起動します。
  6. 問題が引き続き発生する場合には、コンピュータを再起動するか、ExpressVPNを再インストールしてください。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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Windowsサーバー

端末の無線LANサービスを有効にしていないと、ExpressVPNを起動できない場合があります。無線LANサービスを有効にするには、以下を行います。

  1. ExpressVPNアプリを閉じます。
  2. サーバーマネージャーを開きます。
  3. 機能 > 機能を追加を選択します。
  4. ワイヤレスLANサービスを選択します。
  5. インストール > 閉じる > 終了をクリックします。
  6. 再度ExpressVPNを起動します。
  7. 問題が引き続き発生する場合には、コンピュータを再起動するか、ExpressVPNを再インストールしてください。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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