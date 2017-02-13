次の場合にはこのトラブルシューティングをお試しください。
- ExpressVPNアプリを開始できない
- 以下のようなエラーメッセージが表示される
- 「エンジン利用不可」
- 「サービスに接続できませんでした」
- 「サービスを開始できませんでした」
事前確認
ExpressVPNアプリを閉じて再度開き、問題が解決するか確かめます。
これで問題が解決しない場合には、次の手順に従ってください。
これで問題が解決しない場合には、お使いのWindowsデバイスごとに次の手順に従ってください。
- Windowsスタートメニューをクリックし、すべてのプログラム > アクセサリーを開きます。
- コマンドプロンプトを右クリックして、管理者として実行をクリックし、 完全な管理者権限でプロンプトを起動します。
- コマンドプロンプトで、以下を入力します。
net start ExpressVpnservice
- Enterを押します。
- 再度ExpressVPNを起動します。
- 問題が引き続き発生する場合には、コンピュータを再起動するか、ExpressVPNを再インストールしてください。
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。
- スタートキーまたはWindowsキー + Xを押して、ダイアログボックスを開きます。
- コマンドプロンプト（管理者）を探します。
- コマンドプロンプトで、以下を入力します。
net start ExpressVpnservice
- Enterを押します。
- 再度ExpressVPNを起動します。
- 問題が引き続き発生する場合には、コンピュータを再起動するか、ExpressVPNを再インストールしてください。
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。
端末の無線LANサービスを有効にしていないと、ExpressVPNを起動できない場合があります。無線LANサービスを有効にするには、以下を行います。
- ExpressVPNアプリを閉じます。
- サーバーマネージャーを開きます。
- 機能 > 機能を追加を選択します。
- ワイヤレスLANサービスを選択します。
- インストール > 閉じる > 終了をクリックします。
- 再度ExpressVPNを起動します。
- 問題が引き続き発生する場合には、コンピュータを再起動するか、ExpressVPNを再インストールしてください。
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。