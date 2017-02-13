次の場合にはこのトラブルシューティングをお試しください。

これで問題が解決しない場合には、次の手順に従ってください。

これで問題が解決しない場合には、お使いのWindowsデバイスごとに次の手順に従ってください。

Windows 7

Windows 8および10

Windowsサーバー

端末の無線LANサービスを有効にしていないと、ExpressVPNを起動できない場合があります。無線LANサービスを有効にするには、以下を行います。

ExpressVPNアプリを閉じます。 サーバーマネージャーを開きます。 機能 > 機能を追加を選択します。 ワイヤレスLANサービスを選択します。 インストール > 閉じる > 終了をクリックします。 再度ExpressVPNを起動します。 問題が引き続き発生する場合には、コンピュータを再起動するか、ExpressVPNを再インストールしてください。

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