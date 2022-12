Videogiochi in uscita nel 2023: i più attesi

La fine dell’anno è sempre un momento coinvolgente ed eccitante in quanto ci si appresta a conoscere le uscite del prossimo anno e a tirare le somme di quanto successo durante i precedenti 12 mesi. Lo stesso vale nel mondo dei videogiochi. Andiamo quindi a scoprire quali sono alcuni tra i giochi più attesi del 2023!

1. Fire Emblem Engage

Tre anni fa usciva Fire Emblem: Three Houses ma con il nuovo capitolo, Engage, lo studio di sviluppatori Intelligent Systems si appresta a fare colpo con quello che sembra essere proprio un tributo a tutto il franchise, potendo rievocare personaggi dei precedenti capitoli. Disponibile per Nintendo Switch dal 20 gennaio, questo gioco di ruolo vi porterà nel regno di Elyos per l’eterna lotta tra bene e male.

2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Un altro attesissimo gioco per Nintendo Switch: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tutti pronti a tornare a Hyrule nei panni del nostro eroe Link! In realtà non si sa molto della trama di questo nuovo capitolo, ma sappiamo che si potranno esplorare anche i cieli sopra il regno di Hyrule. Il gioco è già disponibile in pre-order ma uscirà “solo” il 12 maggio 2023.

3. Starfield

Starfield è il nuovo gioco di ruolo creato dallo studio di Elder Scrolls e Fallout, il ché dovrebbe essere una garanzia per questo GDR open-world ambientato nello spazio. Da ciò che è stato mostrato nelle varie anticipazioni, Starfield prevede oltre 1000 pianeti da esplorare, oltre a molte opzioni di personalizzazione per il personaggio (facente parte di un gruppo chiamato Constellation) e la propria astronave. Speriamo sia valsa la lunga attesa!

4. Suicide Squad: Kill The Justice League

Tornano i semi eroi della DC. Con Suicide Squad: Kill the Justice League si potrà di nuovo vestire i panni di Harley Quinn, King Shark, Deadshot o Captain Boomerang. Una volta scelto il proprio personaggio ci si calerà in nuove avventure e vecchie dispute, sia in modalità single che multiplayer.

5. Final Fantasy 16

Una delle saghe più longeve di sempre sta per tornare. Final Fantasy 16 è ufficiale. Ambientato a Valisthea, un mondo in cui troveremo i Cristalli Madre che donano magia e benessere alla popolazione. Naturalmente non è tutto in pace, e questa terra è stata infestata da una piaga che minaccia di distruggere i cristalli madre. Sapete già cosa dovete fare per salvare Valisthea, vero?

6. Street Fighter 6

Un altro grande ritorno: Street Fighter 6 arriverà nel 2023 con tre distinte modalità di gioco. C’è il Fighting Ground per un picchiaduro vecchio stile, ma anche una nuova modalità campagna chiamata World Tour in cui bisogna farsi strada fino a diventare campioni indiscussi. E naturalmente ci sarà anche la modalità multiplayer con il Battle Hub.

7. Resident Evil 4 Remake

Parlando di classici che ritornano, non si può non citare Resident Evil 4 Remake. Il tanto atteso nuovo capitolo della saga horror si baserà sui principi del gioco originale ma darà nuovo lustro al gameplay e alla trama, aggiungendo, ovviamente, tutta la potenza grafica di questi anni.

8. Forspoken

Luminous Production è pronta al debutto con un gioco che sicuramente vi coinvolgerà per trama e grafica. In Forspoken, seguiamo la storia di Frey, una giovane donna che da New York si ritroverà nel mondo di Athia. Con poteri magici e creature da sconfiggere, in Forspoken dovrete ritrovare la via di casa per Frey e al tempo stesso salvare il mondo di Athia dalla violenza in cui è caduto.

9. Wild Hearts

Wild Hearts, sviluppato da Omega Force e rilasciato da EA sotto l’etichetta EA Originals, è una nuova grande avventura in stile Monster Hunter. Vi troverete nei panni di un cacciatore con a disposizione antiche tecnologie per dare la caccia appunto a queste belve feroci.

10. Hollow Knight: Silksong

Nuovo capitolo anche per Hollow Knight. Questa volta seguiamo il viaggio della Principessa Hornet, protettrice di Hollownest, che è stata catturata e portata in un mondo sconosciuto e lontano. Troverete ben oltre 150 nuovi nemici e nuove mosse da padroneggiare, oltre a tutta la parte di esplorazione di questo regno, in cerca della via di casa. Da notare, ancora una volta, le bellissime rappresentazioni dei panorami e l’attenzione riposta dallo studio delle funzionalità da padroneggiare.

Insomma, tra remake, grandi ritorni e novità coinvolgenti, i gamers possono aspettarsi molto da questo 2023!