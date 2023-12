Une fois que vous possédez ExpressVPN, vous pouvez aussi obtenir un accès complet à des applis comme Spotify , Facebook , Twitter et Instagram , en plus des meilleurs services de streaming .

Supprimez les cookies et le cache de votre navigateur et de votre appli

Oui, l'utilisation d'un VPN pour se connecter à une région qui possède plus d'utilisateurs actifs de TikTok pourrait vous faire obtenir plus de vues sur vos vidéos.

Les services proxy gratuits ne sont pas recommandés pour accéder à TikTok car ils n'offrent pas les mêmes avantages de sécurité et de confidentialité d'un VPN payant . Beaucoup ne fonctionnent pas comme ils le promettent, et la plupart laisseront vos réseaux vulnérables aux attaques.

Appuyez sur Paramètres > Général > Préférences du compte et de l'appareil > Pays et profils

Cependant, l'appli pourrait ne pas toujours fonctionner en raison du fait que TikTok collecte les données réseau des SIM pour le suivi des localisations. Une solution potentielle serait de retirer votre carte SIM et de vous connecter via un VPN à travers le Wi-Fi, ou d'utiliser une version Web de TikTok.

