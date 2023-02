Un an de streaming : les séries les plus regardées en 2023

Depuis quelques années, le streaming sur des plateformes telles que Netflix, Prime et Disney+ a changé notre façon de regarder des films et des séries télévisées. Et sans aucun doute, cette année a également été passionnante pour les plateformes de streaming et les téléspectateurs. Mais quelles ont été les séries les plus regardées en 2023 ? Découvrons-le ensemble dans ce résumé (avec quelques curiosités !).

Et n’oubliez pas de profiter du streaming en toute sécurité en activant notre VPN !

Netflix revient en tête

Il semblait que le règne de Netflix était terminé, avec la baisse des abonnés au début de l’année. Et puis vint la quatrième saison de qui battit à nouveau tous les records et marqua un succès pour la plateforme. L’un de ces records est d’être la série télévisée en anglais la plus regardée en streaming au cours de ses 28 premiers jours. Ce record venait d’être battu par Inventing Anna (la série la plus vue en France en mars).

Et après le succès de Stranger Things, parlons de deux autres séries qui ont occupé nous ont occupé pendant des des heures et des heure de streaming : Le Seigneur des anneaux – Les anneaux de pouvoir de Prime Video (la série télévisée la plus chère jamais produite avec 715 millions de dollars de coût total) et bien sûr House of the Dragon, un série provenant de Game of Thrones.

Un retour des classiques

Mais pas que de la fantasy (malgré le succès des séries Disney+ et des films comme Thor et Doctor Strange) : 2022 a aussi été l’année des classiques. The Tinder Swindler, à propos de l’escroc Simon Leviev qui a utilisé Tinder pour rencontrer et sortir avec diverses femmes avant de les manipuler émotionnellement pour qu’elles livrent de l’argent, est devenu le documentaire le plus regardé de tous les temps sur Netflix.

Inventing Anna, une mini-série produite par Shonda Rhimes, raconte l’histoire d’Anna Sorokin, qui a réussi à convaincre les amis d’élite qu’elle a rencontrés à New York qu’elle était une héritière allemande pour financer son train de vie. Dahmer, la mini-série sur le tueur en série américain Jeffrey Dahmer, a atteint la première place sur Netflix lors de sa première semaine de sortie, avec des critiques louant l’incroyable portrait d’Evan Peters du célèbre détenu mais suscitant également la controverse sur le portrait du tueur en série. Et enfin, Blonde, le film controversé de Marilyn Monroe.

Contrairement aux États-Unis, en Europe, les séries locales continuent également d’être fortes, comme LoL (diffusé sur Prime) et Elite (également par Netflix). Nous avons aussi retrouvé quelques flashbacks avec des séries vieilles de plusieurs décennies comme Grey’s Anatomy ou Friends. Alors que nous approchons de la fin de l’année, et certainement de beaucoup de streaming en cette période de fêtes, profitons de la nouvelle saison de The Crown en novembre et du spin-off de The Witcher qui sortira sur Netflix en décembre !