Où regarder la saison 3 de CSI Vegas 

Puis-je utiliser un VPN pour regarder ‘CSI: Vegas’ dans un autre pays ?

Où regarder ‘CSI: Vegas’ en ligne aux États-Unis ?

Regardez CSI: Vegas avec ExpressVPN pour contourner les restrictions de limitation sur votre réseau, y compris dans les écoles et les bureaux, et diffusez l’émission en HD ultra-rapide de n’importe où. Voici toutes les manières de regarder la série en ligne !

Paramount Plus

Prix : À partir de 6 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

La meilleure façon de regarder CSI: Vegas en ligne est de la diffuser sur Paramount Plus. De nouveaux épisodes sont disponibles chaque semaine. Les abonnés à Paramount Plus avec Showtime peuvent diffuser l’émission en direct, tandis que les abonnés à Paramount Plus Essential peuvent la diffuser dès le lendemain. Les Américains regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur aux États-Unis.

DirecTV Stream

Prix : À partir de 75 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de cinq jours

DirecTV Stream offre plusieurs façons de regarder CSI: Vegas. Les saisons précédentes sont disponibles à la demande, et il propose également CBS, vous pouvez donc regarder la saison 3 en direct. Les épisodes de la nouvelle saison devraient également être disponibles à la demande. Les Américains regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur aux États-Unis.

Fubo

Prix : À partir de 75 USD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

Regardez CSI: Vegas en ligne avec le service pour les coupeurs de câble Fubo. Fubo propose CBS aux États-Unis, vous pouvez donc la diffuser en direct. Les saisons passées sont également disponibles en streaming à la demande. Les Américains regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur aux États-Unis.

Où regarder ‘CSI: Vegas’ en ligne en Nouvelle-Zélande

TVNZ+

Prix : Gratuit

Essai gratuit : Aucun

La plateforme néo-zélandaise TVNZ+ propose toutes les saisons de CSI: Vegas gratuitement. Le streaming sur TVNZ+ est totalement gratuit, bien que vous deviez d’abord créer un compte. Les épisodes de la saison 3 devraient être ajoutés au service peu après leur diffusion. Les fans en Nouvelle-Zélande regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur en Nouvelle-Zélande pour la meilleure expérience.

Où regarder ‘CSI: Vegas’ en ligne au Canada

Global TV

Prix : Gratuit

Essai gratuit : Aucun

La plateforme canadienne de streaming Global TV diffusera CSI: Vegas. Les épisodes peuvent être diffusés à la demande gratuitement dans les sept jours suivant la diffusion, après quoi vous devrez vous connecter avec un fournisseur de télévision pour diffuser. Les épisodes passés sont également disponibles à la demande. Les Canadiens regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur au Canada.

Paramount Plus

Prix : À partir de 10 CAD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

Paramount Plus diffuse CSI: Vegas au Canada. Toutes les saisons passées sont disponibles en streaming à la demande, et les épisodes de la nouvelle saison devraient être disponibles en streaming après leur diffusion. Les Canadiens regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur au Canada.

Fubo

Prix : À partir de 25 CAD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de cinq jours

Fubo propose CSI: Vegas au Canada. La saison 3 devrait également être disponible sur le service, et vous devriez pouvoir la regarder en direct sur Fubo avec Global. Les Canadiens regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur au Canada.

Où regarder ‘CSI: Vegas’ en ligne au Royaume-Uni

Sky Go

Prix : Gratuit avec les abonnements Sky TV

Essai gratuit : Aucun

Sky Go diffuse certaines saisons de CSI: Vegas au Royaume-Uni. Les fans britanniques regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur au Royaume-Uni.

Où regarder ‘CSI: Vegas’ en ligne en Australie

Paramount Plus

Prix : À partir de 10 AUD/mois

Essai gratuit : Essai gratuit de sept jours

Paramount Plus diffuse CSI: Vegas en Australie. Toutes les saisons passées sont disponibles en streaming à la demande, et les épisodes de la nouvelle saison devraient être disponibles en streaming après leur diffusion. Les Australiens regardant avec ExpressVPN, assurez-vous de sélectionner un emplacement de serveur en Australie.

Comment regarder ‘CSI: Vegas’ en ligne gratuitement

Voici quelques façons de regarder CSI: Vegas gratuitement :

• TVNZ+ : Les Néo-Zélandais peuvent regarder CSI: Vegas gratuitement sur TVNZ+. Créez simplement un compte gratuit, connectez-vous à un emplacement de serveur en Nouvelle-Zélande et commencez à diffuser !

• Global TV : Les Canadiens peuvent regarder CSI: Vegas gratuitement sur Global TV. En général, les épisodes sont diffusés gratuitement pendant une semaine après leur diffusion.

Vous voyagez et vous craignez de ne pas pouvoir accéder à ces services chez vous ? Ne vous inquiétez pas ! Connectez-vous simplement à un emplacement de serveur de votre pays d’origine pour accéder à votre diffuseur préféré. Par exemple, les Néo-Zélandais qui voyagent peuvent regarder CSI: Vegas gratuitement sur TVNZ+ en se connectant à un emplacement de serveur en Nouvelle-Zélande.

De quoi parle ‘CSI: Vegas’ ?

CSI: Vegas est le dernier spin-off de la série révolutionnaire CSI. Connu pour son format d’épisode criminel de la semaine, CSI: Vegas suit la même continuité que la série originale CSI et se déroule même dans le même laboratoire criminel. Certains membres de la distribution originale ont fait des caméos dans CSI: Vegas.

La saison 3 de CSI: Vegas verra la série continuer avec son style d’épisode criminel par semaine et aussi une enquête globale sur les allégations contre le membre de l’équipe Josh Folsom à la fin de la saison deux.

Date de sortie de la saison 3 de ‘CSI: Vegas’

La saison 3 de CSI: Vegas sera diffusée chaque semaine le dimanche à partir du 18 février 2024, à 22h HE sur CBS.

Rôles de la saison 3 de ‘CSI: Vegas’

• Paula Newsome dans le rôle de Maxine Roby

• Matt Lauria dans le rôle de Joshua Folsom

• Mandeep Dhillon dans le rôle de Allie Rajan

• Ariana Guerra dans le rôle de la détective Serena Chavez

• Jay Lee dans le rôle de Chris Park

• Lex Medlin dans le rôle de Beau Finado

• Marg Helgenberger dans le rôle de Catherine Willows

FAQ sur ‘CSI: Vegas’

Sur quelle chaîne est diffusé ‘CSI: Vegas’ ? CSI: Vegas est diffusé sur CBS et en streaming sur Paramount Plus. ‘CSI: Vegas’ est-il en streaming sur Paramount Plus ? Oui, CSI: Vegas est en streaming sur Paramount Plus. ‘CSI: Vegas’ est-il en streaming sur Netflix ? Non, CSI: Vegas n’est pas en streaming sur Netflix. ‘CSI: Vegas’ est-il en streaming sur Prime Video ? Non, CSI: Vegas n’est pas en streaming sur Prime Video. Combien de saisons de ‘CSI: Vegas’ y a-t-il ? À partir de 2024, il y a trois saisons de CSI: Vegas.

