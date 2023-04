Comment se protéger sur internet avant un voyage

La préparation d’un voyage est souvent une procédure stressante, surtout durant cette période de pandémie. Préparer ses bagages, vêtements, appareils électroniques, nécessitent une certaine attention avant votre départ. ExpressVPN a compilé pour vous quelques éléments à prendre en compte pour se protéger sur internet lors d’un voyage.

L’appareil que vous utilisez pour accéder au Web est la première étape pour sécuriser vos activités en ligne. Un hacker ayant accès à votre appareil peut accéder à toutes vos données, faire des demandes en votre nom, et même contourner des protections de sécurité de votre navigateur. Voici quelques techniques pour préserver votre sécurité sur internet pendant vos voyages :

Mettez à jour vos logiciels

Il est très important de mettre à jour vos logiciels actuels. Les mises à jour visent à améliorer les vulnérabilités détectées et devraient vous protéger des cyberattaques.

Utilisez des mots de passe et une solution de chiffrement sur vos appareils

Pour accéder à votre appareil, créez un mot de passe compliqué à retenir. L’installation d’applications ou la mise à niveau de votre système d’exploitation devrait également nécessiter un mot de passe. Cela interdit à toute personne ayant un accès temporaire à votre ordinateur d’installer un logiciel de suivi ou de modifier le comportement de votre appareil.

Évitez de partager vos appareils

Il est toujours mieux de ne pas partager vos appareils. Si vous devez absolument les partager, assurez-vous que vous pouvez avoir confiance en cette entité ou personne.

Utilisez un VPN

Vous pouvez être certain que vos requêtes en ligne ne seront pas suivies si vous utilisez un VPN. ExpressVPN, par exemple, utilise ses propres serveurs DNS et ne garde aucune trace de ces requêtes. Vous pouvez également utiliser un pare-feu sur votre ordinateur pour une protection optimale.

Il peut être judicieux d’utiliser un VPN lorsque vous voyagez, car il s’agit d’une courte période durant laquelle vous devrez avoir un accès internet. Cependant, une connexion VPN permanente vous fournira plus de garanties en termes de sécurité, limitant votre stress lors d’un voyage et à votre retour. De plus, avoir accès en permanence à un VPN peut vous donner la possibilité d’accéder à vos programmes préférés partout dans le monde (regarder du sport, journal télévisé, émissions de télévision, etc.) !

VPN payants vs VPN gratuits : quelle est la meilleure solution ?

VPN gratuits

Les services VPN gratuits présentent plusieurs avantages, mais peuvent être risqués pour votre sécurité. Même si un VPN gratuit ou un proxy gratuit peut vous être utile, le logiciel utilisera différentes méthodes pour monétiser votre activité sur internet. Un VPN gratuit inclura de la publicité et du spam en permanence dans votre navigateur, enregistrera votre historique de navigation pour des fins publicitaires, et pourrait potentiellement stocker tous vos identifiants, mots de passe et données bancaires.

VPN payants

Sans aucune limitation de bande passante, un VPN premium fournit des connexions personnalisées pour un mélange optimal de vitesse, de sécurité et de fiabilité. Un VPN payant n’utilisera pas vos informations à une fin publicitaire et en cas de problème, devrait pouvoir vous fournir un personnel d’assistance spécialisé accessible 24h/24 et 7j/7. De ce fait, votre connexion en ligne sera protégée à l’aide d’un cryptage AES 256 bits, avec des localisations serveurs basées dans 94 pays.

Votre solution : ExpressVPN

ExpressVPN vous offre une garantie 30 jours satisfait ou remboursé, vous donnant l’opportunité d’essayer notre VPN en toute sécurité. Notre objectif est de s’assurer que vous serez entièrement protégé sur internet lors de vos déplacements, ainsi que sur internet au quotidien !