Näin käytät VPN:ää Zattoon katsomiseen

Zattoo on internet-TV-palvelu, joka lähettää monenlaisia suoria ohjelmia sekä tarjoaa milloin tahansa katsottavissa olevaa sisältöä. Sen pavelu on saatavilla Sveitsissä ja Saksassa , mutta jotkut tilaajat voivat käyttää sitä rajoitetun ajan EU:ssa ja Isossa-Britanniassa .

ExpressVPN:llä on yli 160 sijaintia 94 maassa, mukaan lukien monet Euroopaan maat, joissa Zattoo on saatavilla.

Sveitsiläisestä suoratoistopalvelusta on nopeasti tullut luottosovellus niille, jotka haluavat katsoa suoria TV-ohjelmia - sisältöä on saatavilla 200 eri kanavalta kuudesta eri maasta.

Need help? Chat with us!