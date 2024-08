Oma IP-osoite, jota kutsutaan myös staattiseksi IP-osoitteeksi, on ainutlaatuinen IP-osoite, joka on osoitettu vain sinulle. Sen sijaan jaettu IP-osoite on osoitettu useille käyttäjille yhtä aikaa. Kun yhdistät VPN:ään, jaat IP-osoitteen monien muiden saman palvelimen käyttäjien kanssa. Jos käytät omaa IP-osoitetta, sinulle osoitetaan sama IP-osoite joka kerta, kun yhdistät siihen, ja se on sidottu tiettyyn VPN-sijaintiin. Vaikka tätä pidetään helpommin jäljitettävänä, olemme kehittäneet menetelmän, jolla oma IP-osoitteesi pysyy yksityisenä jopa meiltä.