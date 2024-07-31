VPN koruması ile Özel IP
Sadece size ait bir özgün IP adresi edinin. O kadar özel ki ExpressVPN bile onu sizinle ilişkilendiremez. İş kaynaklarınıza uzaktan erişin, CAPTCHA'ları azaltın ve daha sorunsuz gezinme deneyimi yaşayın—bunların hepsini VPN'e bağlıyken yapın.
Tüm kullanıcılara peyderpey sunulmaya başlandığından dolayı, ExpressVPN'in özel IP'sine anında erişim edinemeyebilirsiniz. Satın aldıktan sonra, ExpressVPN'in Android, iOS ve Windows uygulamalarında kullanabilirsiniz. Yakında daha fazla platformda sunulacak.
Özel IP adresi nedir?
Özel IP (statik IP olarak da adlandırılır), yalnızca size atanmış bir özgün IP adresidir. Buna karşılık, paylaşılan bir IP adresi, aynı anda birden çok kullanıcıya atanır. VPN'e bağlandığınızda, aynı sunucuya bağlanan çok sayıda kullanıcıyla aynı IP adresini paylaşırsınız. Özel IP kullanıyorsanız; belirli bir VPN konumuna bağlı olan sunucuya bağlandığınız her seferde size aynı IP adresi atanacak. Bunun daha takip edilebilir olduğu düşünülse de özel IP adresinizi bizim için bile anonim tutan bir yöntem geliştirdik.
Neden ExpressVPN'in özel IP adresi
Tasarımsal olarak gizli
ExpressVPN'in özel IP hizmeti, en yüksek derece gizlilik ve anonimlik sunmaktadır. Bunun nedeni, kurulum işlemimizi özel IP adresinizin kime atandığını bile asla bilmeyeceğimiz şekilde tasarlamış olmamızdır. Her ikisinden de en iyi şekilde yararlanırsınız: sadece size ait bir özgün IP adresi ve birinci kalite VPN'in gizliliği koruyan faydaları.
Teknik raporumuz, özel IP adresimizin arkasındaki güvenlik tasarımı ve uygulama süreçlerini genişletiyor.
Güvenli uzaktan erişim
Özel IP adresiniz sabittir, bu nedenle şirketinizin BT yöneticisi iş kaynaklarınıza uzaktan erişmenizi sağlamak için kolayca beyaz listeye ekleyebilir. Her yerden—evinizden, bir kafeden, Bali'deki bir plajdan—ama her seferinde aynı IP ve aynı görünür konum ile çalışın. Ve tabii ki, her zaman ExpressVPN'den aldığınız aynı güvenlik ve gizlilik ile.
Daha az kesinti
Özel IP adresi yalnızca size ait olduğundan dolayı, "kötü komşu" etkisini azaltmaya yardımcı olur. Diğer insanların kötü davranışlarından dolayı cezalandırılmadan çevrimiçi itibarınızın kontrolünü elinize alın.
Ayrıca, bot olduğunuzu düşünebilecek hizmetlere tehlike arz etme olasılığınız düşer. CAPTCHA'ları azaltın ve internette sorunsuz ve güvenli işlemler gerçekleştirin.
Kolay kurulum
Özel IP adresinizi ExpressVPN uygulaması içerisinden dakikalar içinde ayarlayın ve herhangi bir VPN sunucusunu kullandığınız gibi, aynı anda en fazla sekiz cihazda kullanın! Kaydolduktan sonra bir konum seçin ve aboneliğiniz aktif kaldığı sürece size bir özel IP adresi atanacak.
Özel IP konumlarımız
Özel IP adresinizi satın aldıktan sonra, eklentinizin süresi boyunca sabit kalması için bir konum seçeceksiniz. ExpressVPN, şu konumlarda özel IP sunmaktadır ve yakında daha fazlası eklenecek:
Avustralya (Sydney), Avusturya, Belçika, Kanada (Toronto), Danimarka, Fransa (Paris), Almanya (Frankfurt), Hong Kong, İrlanda, İtalya (Cosenza), Japonya (Tokyo), Hollanda (Amsterdam), Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur (Jurong), Güney Afrika, İspanya (Madrid), İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık (Docklands ve Midlands), ve Amerika Birleşik Devletleri (Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, ve Seattle).
Konum uygunluğu değişiklik gösterebilir. Özel IP, internet sansürünün yüksek olduğu ülkelerde çalışmayabilir. 30 günlük para iade garantisi dahil.
Özel IP için SSS
ExpressVPN'in özel IP hizmeti kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulmaktadır. Hizmeti daha fazla kullanıcıya, konuma ve platforma genişletmek için çalışıyoruz. Size sunulmuşsa sipariş sayfasından satın alabilirsiniz.
Özel IP'nizi cihazınızda kullanmak için, öncelikle ExpressVPN uygulamasını indirmeniz ve kurmanız gerekiyor. Şu anda özel IP adresinizi ExpressVPN'in Android, iOS ve Windows uygulamalarında kullanabilirsiniz; yakında daha fazla platform eklenecek.
Kurulum sırasında, özel IP adresiniz için bir erişim kodu oluşturacaksınız. Bu kod, diğer cihazlarda özel IP adresinize erişmek için tek yönteminiz olacak. Güçlü, özgün bir kod oluşturmanızı ve onu ExpressVPN Keys gibi güvenli bir yerde saklamanızı öneririz. Erişim kodunuzu kaybederseniz ExpressVPN onu sizin izniniz olsa bile kurtaramaz ve özel IP adresinize erişimi kaybedersiniz.
Tüm kullanıcılara peyderpey sunulmaya başlandığından dolayı, ExpressVPN'in özel IP'sine anında erişim edinemeyebilirsiniz. Satın aldıktan sonra, ExpressVPN'in Android, iOS ve Windows uygulamalarında kullanabilirsiniz. Yakında daha fazla platformda sunulacak.
Hayır, değiştiremezsiniz. Özel IP adresi eklentinizi satın aldıktan sonra, onu ExpressVPN uygulamasında kurmanız ve bir konum seçmeniz gerekecek. Seçtikten sonra, bu konum, eklentinizin süresi boyunca sabit kalacak.
ExpressVPN'in özel IP eklentisi, gizlilik göz önüne alınarak oluşturulmuştur ve anonimliğinizi korumak için ekstra önlemler alıyoruz. Geleneksel olarak bir VPN'de, birçok kullanıcı aynı IP adresinizi paylaşır ve bu, VPN'in anonimleştirme işleminin önemli bir unsurudur. Tek bir kullanıcıya atanan bir özel IP ile, anonimliği sağlamak için özel önlemlerin alınması gerekir: Üçüncü taraflar, veya ExpressVPN, özel IP adresini hiçbir zaman kullanıcı ile ilişkilendirmemelidir.
ExpressVPN, hesabınız ve özel IP adresiniz arasında hiçbir bağlantı olmamasını sağlamak için sır vermeyen şifreleme ve son teknoloji kriptografik teknolojiler kullanır—IP adresinizi asla sizinle ilişkilendiremeyiz.
Ödeme bilgilerinizi size atadığımız IP adresinden ayrıştırmak için bir gizli belirteç sistemi kullanıyoruz. Bu, özel IP adresinizin ve yapılandırma ayarlarının güvenli bir uçtan uca iletişim kanalı içerisinde tamamen gizli ve şifrelenmiş kalmasını sağlamaktadır. ExpressVPN erişim kodunuzu görüntüleyemediğinden veya alamadığından dolayı, özel IP adresinize erişimi kaybetmemek için onu korumanız çok önemlidir.
Yakında yayınlanacak teknik bir raporda kodumuzu yayınlayacağız ve güvenlik tasarımımızı açıklayacağız.
Özel IP eklentinizin süresi, VPN planınızın süresine bağlıdır. Örneğin, yeni bir 12 aylık ExpressVPN planı satın aldıysanız özel IP adresiniz de 12 ay boyunca aktif olacak. Şu anda özel IP adresinizin süresini ayrı olarak seçemiyor veya satın aldıktan sonra değiştiremiyorsunuz.
Özel IP adresiniz bir eklenti olduğu için, VPN aboneliğinizle aynı anda sona erecektir.
Buna karşın, özel IP adresinizi kullandığınız tüm ExpressVPN uygulamaları iki aydan (aylık plandaysanız bir ay) daha uzun bir süre çevrimdışı kalırsa özel IP adresinizi artık kullanamayacaksınız. Özel IP adresinizi tekrar ayarlamak için Destek Ekibimiz ile iletişim kurmanız gerekecek. Daha önce kullandığınız IP adresinden farklı bir IP atanması kuvvetle muhtemeldir.
Oldukça nadir durumlarda, ExpressVPN veri merkezi veya IP sağlayıcısı sorunları nedeniyle bir IP adresini kullanma hakkını kaybedebilir. Bu durumda uygulamada bir bildirim alacaksınız ve Destek Ekibimiz yeni bir özel IP ayarlamanıza yardımcı olacaktır.
Evet, bunu yapabilirsiniz. Bir ExpressVPN aboneliğiyle, özel IP adresinize aynı anda en fazla sekiz cihaz üzerinden bağlanabilirsiniz. Özel IP şu anda iOS ve Android'de mevcuttur ve yakında diğer platformlara da gelecektir.
VPN hizmetimizde olduğu gibi, özel IP adresiniz 30 günlük para iade garantisi ile gelmektedir. Özel IP adresinizi iptal etmek ve para iadesi talep etmek için, satın alımınızdan sonraki 30 gün içinde Destek Ekibimizle iletişime geçin.
Özel IP için otomatik yenilemeyi kapatmak için Destek ile iletişime geçmeniz gerekecektir. Bu demek oluyor ki özel IP eklentiniz sona erdiğinde yeni bir dönem için ücretlendirilmeyeceksiniz. VPN aboneliğiniz için de otomatik yenilemeyi kapatmadığınız sürece, yalnızca VPN aboneliğiniz için yeni dönem faturası alacaksınız.
Özel IP adresinizi ayarladığınız veya kullandığınız bir mobil cihazda, ExpressVPN uygulamasını açın ve Seçenekler > Özel IP'ye gidin. Sonrasında, erişim kodunuzu görüntülemek için Göz simgesine dokunun.
Özel IP adresinizi masaüstünde ayarladıysanız veya kullandıysanız ExpressVPN uygulamasını açın, sol üst köşedeki Menü butonuna tıklayın ve Özel IP'yi seçin. Erişim kodunuzu görüntülemek için Göz simgesine tıklayın.