ExpressVPN'in özel IP eklentisi, gizlilik göz önüne alınarak oluşturulmuştur ve anonimliğinizi korumak için ekstra önlemler alıyoruz. Geleneksel olarak bir VPN'de, birçok kullanıcı aynı IP adresinizi paylaşır ve bu, VPN'in anonimleştirme işleminin önemli bir unsurudur. Tek bir kullanıcıya atanan bir özel IP ile, anonimliği sağlamak için özel önlemlerin alınması gerekir: Üçüncü taraflar, veya ExpressVPN, özel IP adresini hiçbir zaman kullanıcı ile ilişkilendirmemelidir.

ExpressVPN, hesabınız ve özel IP adresiniz arasında hiçbir bağlantı olmamasını sağlamak için sır vermeyen şifreleme ve son teknoloji kriptografik teknolojiler kullanır—IP adresinizi asla sizinle ilişkilendiremeyiz.

Ödeme bilgilerinizi size atadığımız IP adresinden ayrıştırmak için bir gizli belirteç sistemi kullanıyoruz. Bu, özel IP adresinizin ve yapılandırma ayarlarının güvenli bir uçtan uca iletişim kanalı içerisinde tamamen gizli ve şifrelenmiş kalmasını sağlamaktadır. ExpressVPN erişim kodunuzu görüntüleyemediğinden veya alamadığından dolayı, özel IP adresinize erişimi kaybetmemek için onu korumanız çok önemlidir.

Yakında yayınlanacak teknik bir raporda kodumuzu yayınlayacağız ve güvenlik tasarımımızı açıklayacağız.