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Выделенный IP-адрес с защитой VPN

Получите уникальный IP-адрес, который будет только у вас. Он настолько конфиденциален, что даже ExpressVPN не сможет узнать, кому он принадлежит. Вы сможете получить удаленный доступ к рабочим ресурсам, сократить количество CAPTCHA и работать в Сети без всяких проблем — и всё это под защитой VPN.

Возможно, вы не сразу получите доступ к дополнению ExpressVPN «Выделенный IP», поскольку оно постепенно распространяется среди пользователей. После покупки вы можете использовать его в приложении ExpressVPN для Android, iOS и Windows. В ближайшее время станут доступны другие платформы.

Что такое выделенный IP-адрес?

Выделенный IP-адрес, или статический IP-адрес, — это уникальный IP-адрес, который назначается только вам. Для сравнения общий IP-адрес назначается сразу нескольким пользователям. При подключении к VPN вы используете тот же IP-адрес, что и множество других пользователей, подключенных к тому же серверу. Если вы используете выделенный IP-адрес, то при каждом подключении вам будет присваиваться один и тот же адрес, привязанный к определенной локации VPN-серверов. Считается, что такой IP легче отследить, но мы разработали метод, позволяющий сохранить ваш выделенный IP-адрес анонимным, даже от нас.

Преимущества выделенного IP от ExpressVPN

Приватность по умолчанию

Выделенный IP-адрес от ExpressVPN обеспечивает высочайшую степень конфиденциальности и анонимности. Это потому, что наш процесс настройки разработан таким образом, что мы сами не знаем, кто использует выделенный IP-адрес даже после его назначения. Вы получите лучшее из двух миров: уникальный IP-адрес, который принадлежит только вам, и надежную защиту конфиденциальности от VPN-сервиса мирового класса.

В нашем техническом документе подробно описываются процессы проектирования системы безопасности и внедрения нашей сети выделенных IP-адресов.

Защищенный удаленный доступ

Ваш выделенный IP-адрес фиксирован, поэтому ИТ-администратор вашей компании может легко внести его в белый список, чтобы предоставить вам удаленный доступ к рабочим ресурсам. Работайте из любого места, — вашего дома, кафе, пляжа на Бали, — но каждый раз с одинаковым IP и с одной и той же видимой локацией. И, конечно, с тем же уровнем защиты и конфиденциальности, который вы всегда получаете от ExpressVPN.

Меньше прерываний

Поскольку выделенный IP-адрес принадлежит только вам, он помогает уменьшить эффект «плохого соседа». Возьмите под контроль свою онлайн-репутацию, чтобы не подвергаться наказанию за плохое поведение других людей.

Кроме того, у вас будет меньше шансов вызвать подозрения у сервисов, которые могут принять вас за бота. Вы сможете сократить количество CAPTCHA и совершать защищенные транзакции онлайн без прерываний.

Простая настройка

Настройте свой выделенный IP-адрес за несколько минут в приложении ExpressVPN и используйте его так же, как и любой другой VPN-сервер — на восьми устройствах одновременно! Просто оформите подписку, выберите локацию, и выделенный IP-адрес будет закреплен за вами на все время действия подписки.

Локации выделенного IP-адреса

После покупки выделенного IP-адреса вы выбираете для него локацию, которая будет фиксированной на время действия вашего дополнения. ExpressVPN предлагает выделенные IP-адреса в указанных ниже странах, и в ближайшее время будут добавлены новые:

Австралия (Сидней), Австрия, Бельгия, Канада (Торонто), Дания, Франция (Париж), Германия (Франкфурт), Гонконг, Ирландия, Италия (Козенца), Япония (Токио), Нидерланды (Амстердам), Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур (Джуронг), Южная Африка, Испания (Мадрид), Швеция, Швейцария, Великобритания (Доклендс и Мидлендс), и Соединённые Штаты (Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Сиэтл).

Карта мира с флагами стран, в которых находятся предлагаемые нами выделенные IP-адреса

Доступность локаций может меняться. Выделенные IP-адреса могут не работать в странах с высоким уровнем онлайн-цензуры. В подписку включена 30-дневная гарантия возврата денег.

ЧаВо о выделенном IP-адресе