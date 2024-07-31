Выделенный IP-адрес с защитой VPN
Получите уникальный IP-адрес, который будет только у вас. Он настолько конфиденциален, что даже ExpressVPN не сможет узнать, кому он принадлежит. Вы сможете получить удаленный доступ к рабочим ресурсам, сократить количество CAPTCHA и работать в Сети без всяких проблем — и всё это под защитой VPN.
Возможно, вы не сразу получите доступ к дополнению ExpressVPN «Выделенный IP», поскольку оно постепенно распространяется среди пользователей. После покупки вы можете использовать его в приложении ExpressVPN для Android, iOS и Windows. В ближайшее время станут доступны другие платформы.
Что такое выделенный IP-адрес?
Выделенный IP-адрес, или статический IP-адрес, — это уникальный IP-адрес, который назначается только вам. Для сравнения общий IP-адрес назначается сразу нескольким пользователям. При подключении к VPN вы используете тот же IP-адрес, что и множество других пользователей, подключенных к тому же серверу. Если вы используете выделенный IP-адрес, то при каждом подключении вам будет присваиваться один и тот же адрес, привязанный к определенной локации VPN-серверов. Считается, что такой IP легче отследить, но мы разработали метод, позволяющий сохранить ваш выделенный IP-адрес анонимным, даже от нас.
Преимущества выделенного IP от ExpressVPN
Приватность по умолчанию
Выделенный IP-адрес от ExpressVPN обеспечивает высочайшую степень конфиденциальности и анонимности. Это потому, что наш процесс настройки разработан таким образом, что мы сами не знаем, кто использует выделенный IP-адрес даже после его назначения. Вы получите лучшее из двух миров: уникальный IP-адрес, который принадлежит только вам, и надежную защиту конфиденциальности от VPN-сервиса мирового класса.
В нашем техническом документе подробно описываются процессы проектирования системы безопасности и внедрения нашей сети выделенных IP-адресов.
Защищенный удаленный доступ
Ваш выделенный IP-адрес фиксирован, поэтому ИТ-администратор вашей компании может легко внести его в белый список, чтобы предоставить вам удаленный доступ к рабочим ресурсам. Работайте из любого места, — вашего дома, кафе, пляжа на Бали, — но каждый раз с одинаковым IP и с одной и той же видимой локацией. И, конечно, с тем же уровнем защиты и конфиденциальности, который вы всегда получаете от ExpressVPN.
Меньше прерываний
Поскольку выделенный IP-адрес принадлежит только вам, он помогает уменьшить эффект «плохого соседа». Возьмите под контроль свою онлайн-репутацию, чтобы не подвергаться наказанию за плохое поведение других людей.
Кроме того, у вас будет меньше шансов вызвать подозрения у сервисов, которые могут принять вас за бота. Вы сможете сократить количество CAPTCHA и совершать защищенные транзакции онлайн без прерываний.
Простая настройка
Настройте свой выделенный IP-адрес за несколько минут в приложении ExpressVPN и используйте его так же, как и любой другой VPN-сервер — на восьми устройствах одновременно! Просто оформите подписку, выберите локацию, и выделенный IP-адрес будет закреплен за вами на все время действия подписки.
Локации выделенного IP-адреса
После покупки выделенного IP-адреса вы выбираете для него локацию, которая будет фиксированной на время действия вашего дополнения. ExpressVPN предлагает выделенные IP-адреса в указанных ниже странах, и в ближайшее время будут добавлены новые:
Австралия (Сидней), Австрия, Бельгия, Канада (Торонто), Дания, Франция (Париж), Германия (Франкфурт), Гонконг, Ирландия, Италия (Козенца), Япония (Токио), Нидерланды (Амстердам), Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур (Джуронг), Южная Африка, Испания (Мадрид), Швеция, Швейцария, Великобритания (Доклендс и Мидлендс), и Соединённые Штаты (Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Сиэтл).
Доступность локаций может меняться. Выделенные IP-адреса могут не работать в странах с высоким уровнем онлайн-цензуры. В подписку включена 30-дневная гарантия возврата денег.
ЧаВо о выделенном IP-адресе
Доступ к выделенному IP-адресу ExpressVPN постепенно предоставляется всем пользователям. Мы работаем над тем, чтобы распространить этот сервис на большее количество пользователей, локаций и платформ. Если он доступен для вас, вы можете купить его на нашей странице оформления подписки.
Чтобы использовать выделенный IP-адрес на своем устройстве, необходимо сначала загрузить и настроить приложение ExpressVPN. В настоящее время вы можете использовать выделенный IP-адрес в приложениях ExpressVPN для Android, iOS и Windows. Другие платформы будут доступны в ближайшее время.
В процессе настройки вы создадите код доступа для вашего выделенного IP. Этот код — единственный способ получить доступ к вашему выделенному IP-адресу на других устройствах. Мы рекомендуем установить надежный, уникальный код и хранить его в безопасном месте, например, в менеджере паролей ExpressVPN Keys. Если вы потеряете код доступа, ExpressVPN не сможет его восстановить даже по вашей просьбе, и вы потеряете доступ к выделенному IP-адресу.
Возможно, вы не сразу получите доступ к дополнению ExpressVPN «Выделенный IP», поскольку оно постепенно распространяется среди пользователей. После покупки вы можете использовать его в приложении ExpressVPN для Android, iOS и Windows. В ближайшее время станут доступны другие платформы.
Нет, это невозможно. После приобретения выделенного IP-адреса вам нужно будет настроить его в приложении ExpressVPN и выбрать локацию. Выбранная локация остается неизменной на весь срок действия подписки на это дополнение.
Дополнение ExpressVPN «Выделенный IP» было создано с учетом защиты вашей конфиденциальности, и мы принимаем дополнительные меры для сохранения вашей анонимности. Традиционно при подключении к VPN многие пользователи используют один и тот же IP-адрес, что является ключевым элементом анонимизации в VPN-сети. При использовании выделенного IP-адреса, который присваивается только одному пользователю, принимаются особые меры для обеспечения анонимности: ни третьи лица, ни ExpressVPN не могут идентифицировать пользователя по выделенному IP-адресу.
ExpressVPN использует шифрование с нулевым разглашением и передовые криптографические технологии, чтобы невозможно было связать вашу учетную запись с выделенным IP-адресом — даже мы не знаем, кому принадлежат выделенные IP.
Мы используем специальные токены для разделения ваших платежных данных и присваиваемых вам IP-адресов. Это гарантирует, что ваш выделенный IP-адрес и параметры его конфигурации являются полностью приватными, они зашифрованы в безопасном сквозном канале связи. Поскольку у ExpressVPN нет никакой информации о вашем коде доступа, вам следует надежно хранить его, чтобы избежать потери доступа к выделенному IP-адресу.
Мы опубликуем наш код и объясним нашу систему безопасности в техническом документе, который мы предоставим в ближайшее время.
Срок действия выделенного IP-адреса зависит от вашего тарифного плана. Например, если вы покупаете новый годовой тарифный план ExpressVPN, ваш выделенный IP-адрес также будет активен в течение одного года. В настоящее время вы не можете отдельно выбрать срок действия выделенного IP-адреса или изменить его после приобретения.
Поскольку ваш выделенный IP-адрес является дополнением, срок его действия истекает одновременно с подпиской на VPN.
Однако если все приложения ExpressVPN, на которых вы разблокировали выделенный IP-адрес, не используются более двух месяцев (или одного месяца, если у вас ежемесячный тарифный план), ваш выделенный IP-адрес больше не будет доступен. Вам нужно будет обратиться в нашу службу поддержки, чтобы снова настроить свой выделенный IP-адрес. Скорее всего, вам будет присвоен новый IP-адрес, отличный от того, который вы использовали ранее.
В крайне редких случаях ExpressVPN может потерять право на использование IP-адреса из-за проблем с центром обработки данных или провайдером IP-адресов. Если это произойдет, вы получите уведомление в приложении, а наша служба поддержки поможет вам настроить новый выделенный IP-адрес.
Да, можете. Одна подписка на ExpressVPN позволит вам подключаться к выделенному IP-адресу на восьми различных устройствах одновременно. Выделенный IP-адрес в настоящее время доступен для пользователей ОС iOS, Android и Windows. В ближайшее время он станет доступен и на других платформах.
Как и в случае с нашим VPN-сервисом, на ваш выделенный IP-адрес предоставляется 30-дневная гарантия возврата денег. Чтобы отказаться от выделенного IP-адреса и запросить возврат средств, обратитесь в нашу службу поддержки в течение 30 дней после покупки подписки.
Чтобы отключить автопродление для выделенного IP-адреса, обратитесь в службу поддержки. Это означает, что вам не будет выставлен счет за новый платежный цикл по истечении срока действия подписки на выделенный IP-адрес. Счет будет выставлен только за новый платежный цикл вашей подписки на VPN, если вы не отключите автопродление и для нее тоже.
На мобильном устройстве, на котором вы настроили или разблокировали выделенный IP-адрес, откройте приложение ExpressVPN и перейдите в раздел Параметры > Выделенный IP. Затем коснитесь значка глаза, чтобы открыть код доступа.
Если вы настроили или разблокировали выделенный IP-адрес на настольном компьютере, откройте приложение ExpressVPN, нажмите кнопку меню в левом верхнем углу и выберите Выделенный IP. Нажмите значок глаза, чтобы увидеть код доступа.