ExpressVPN's dedikerede IP-udvidelse blev designet med fokus på databeskyttelse, og vi tager ekstra forholdsregler for at bevare din anonymitet. Typisk deler mange brugere den samme IP-adresse, når de bruger en VPN. Det er faktisk en af de vigtigste måder, en VPN kan sikre din anonymitet på. En dedikeret IP-adresse, som kun tilhører én bruger, kræver særlige foranstaltninger for at sikre anonymitet. Det må under ingen omstændigheder være muligt for tredjeparter eller ExpressVPN at forbinde den dedikerede IP-adresse med brugeren.

ExpressVPN anvender vidensfri kryptering og avancerede kryptografiske teknologier for at sikre, at der ikke er nogen sammenhæng mellem din konto og din dedikeret IP – vi kan aldrig spore den tilbage til dig.

Vi benytter et blindt token-baseret system til at adskille dine betalingsoplysninger fra den IP-adresse, som vi tildeler dig. Dette sikrer, at din dedikerede IP og dens konfigurationsindstillinger er fuldstændig private og krypterede i en sikker end-to-end-kommunikationskanal. Da ExpressVPN ikke kan se eller gendanne din adgangskode, er det vigtigt, at du passer godt på den for at undgå at miste adgangen til din dedikerede IP.

Vi offentliggør vores kode og forklarer vores sikkerhedsdesign i en teknisk hvidbog, der snart er tilgængelig.