Розширення ExpressVPN для надання виділеної IP-адреси було створено для забезпечення вам конфіденційності, тому ми вживаємо додаткових заходів для збереження вашої анонімності. Зазвичай при підключенні до VPN багато користувачів користуються однією IP-адресою, що є ключовим елементом процесу анонімізації VPN. Виділена IP-адреса призначається одному користувачеві, тому необхідно вжити спеціальних заходів для забезпечення анонімності: треті сторони або ExpressVPN не в змозі пов'язати виділену IP-адресу з користувачем.

ExpressVPN використовує шифрування з нульовим розголошенням і передові криптографічні технології, щоб гарантувати відсутність зв'язку між вашим обліковим записом і виділеною IP-адресою — ми ніколи не зможемо відстежити ваші дії та особистість за її допомогою.

Ми використовуємо систему на основі сліпих токенів, щоб відокремити ваші платіжні реквізити від виділеної IP-адреси, яка була вам призначена. Це гарантує повну конфіденційність вашої виділеної IP-адреси та її параметрів конфігурації, а також їх шифрування в захищеному наскрізному каналі зв'язку. Оскільки ExpressVPN не може переглянути або відновити ваш код доступу, важливо зберігати його, щоб не втратити доступ до вашої виділеної IP-адреси.

Незабаром ми опублікуємо наш код і пояснимо дизайн безпеки в технічній документації.