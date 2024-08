ExpressVPNs dedikerte IP-tillegg ble bygget med tanke på personvernet ditt, og vi tar ekstra forholdsregler for å opprettholde anonymiteten din. Med et VPN deler mange brukere tradisjonelt den samme IP-adressen, som er et nøkkelelement i VPN-ets anonymiseringsprosess. Med en dedikert IP-adresse som er tilordnet en enkelt bruker, må det tas spesielle tiltak for å sikre anonymitet: Tredjeparter, eller ExpressVPN, skal ikke på noe tidspunkt kunne knytte den dedikerte IP-en til brukeren.

ExpressVPN bruker nullkunnskapskryptering og banebrytende kryptografiske teknologier for å sikre at det ikke er noen kobling mellom kontoen din og din dedikerte IP-adresse – vi kan aldri spore den tilbake til deg.

Vi bruker et blindt token-basert system for å koble betalingsdetaljene dine fra IP-en vi tildeler deg. Dette sikrer at din dedikerte IP og dens konfigurasjonsinnstillinger er helt private og kryptert i en sikker ende-til-ende-kommunikasjonskanal. Siden ExpressVPN ikke kan se eller hente tilgangskoden din, er det viktig at du beskytter den for å unngå å miste tilgangen til din dedikerte IP.

Vi vil publisere koden vår og forklare sikkerhetsdesignet vårt i en teknisk hvitbok som snart er tilgjengelig.