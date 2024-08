Aby korzystać z dedykowanego adresu IP na swoim urządzeniu, musisz najpierw pobrać i skonfigurować aplikację ExpressVPN. Obecnie można korzystać z dedykowanego adresu IP w aplikacjach ExpressVPN na Androida, iOS i Windowsa. Wkrótce dostępne będą kolejne platformy.

Podczas konfiguracji utworzysz kod dostępu do dedykowanego adresu IP. Ten kod będzie jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do dedykowanego adresu IP na innych urządzeniach. Zalecamy ustawienie silnego, unikalnego kodu i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu, na przykład w ExpressVPN Keys. Jeśli zgubisz kod dostępu, ExpressVPN nie będzie w stanie go odzyskać – nawet po udzieleniu przez Ciebie upoważnienia – przez co stracisz dostęp do dedykowanego adresu IP.