Threat Manager on saatavilla ExpressVPN:n iOS -, Android -, Mac -, Windows - ja Linux -sovelluksissa. Mainosten esto ja lapsilukot ovat saatavilla Androidissa, iOS:ssä, Windowsissa ja pian myös Macissa sekä Linuxissa. Jos sinulla on Aircove – kehittämämme VPN-reititin – kaikki lisäsuojauksen ominaisuudet ovat saatavilla oletuksena, ja ne toimivat kaikissa laitteissa, jopa älytelevisioissa ja -kodinkoneissa.

Ei, vaan lisäsuojauksen ominaisuudet toimivat ainoastaan silloin, kun VPN on päällä ja käytössä on Lightway-protokolla. Jos haluat käyttää ominaisuuksia ilman VPN:ää, voit hankkia Aircove -reitittimemme.

