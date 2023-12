Ventajas

Goza de buena reputación: Generalmente, se considera que Safari es uno de los navegadores web más rápidos disponibles para dispositivos macOS y iOS.

Está hecho para dispositivos Apple: Safari está optimizado para el hardware y software de Apple, lo que permite que funcione de manera fluida en estos dispositivos.

Su característica ITP lo hace más rápido: La función de Prevención Inteligente de Rastreo (ITP) de Safari puede acelerar los tiempos de carga de las páginas web al bloquear scripts y cookies de rastreo innecesarios.

Desventajas

No está optimizado para otros dispositivos: Safari podría no rendir tan bien en dispositivos y sistemas operativos que no sean de Apple, ya que solo pueden usar versiones anteriores del navegador que no están actualizadas.

Posibles problemas con la caché: El rendimiento de Safari puede verse afectado por la cantidad de caché y datos de navegación almacenados en el dispositivo, lo que puede ralentizar el navegador con el tiempo.

Soporte de tecnologías web: Es posible que Safari no siempre admita las últimas tecnologías web tan rápido como otros navegadores, lo que podría impactar el rendimiento de ciertos sitios web y aplicaciones web.