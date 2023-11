The Walking Dead regresa con otra serie derivada de la original. Esta vez se enfoca en Daryl Dixon, el personaje favorito de los fans. Aquí le contamos cómo ver The Walking Dead: Daryl Dixon.

Nota: En España, esta serie solo estará disponible en AMC+

¿Puedo usar una VPN para ver The Walking Dead: Daryl Dixon en otro país?

Vea The Walking Dead: Daryl Dixon online gratis en Nueva Zelanda

TVNZ+

Precio: Gratis

Prueba gratis: No

El servicio neozelandés TVNZ+ retransmitirá The Walking Dead: Daryl Dixon gratis. TVNZ+ pone a su disposición los episodios en streaming el mismo día que se emiten en los Estados Unidos. Aunque TVNZ+ es gratuito, hay que crear una cuenta antes de poder verlos en streaming. Los fans neozelandeses que usan ExpressVPN deben seleccionar una ubicación de servidores de Nueva Zelanda.

Vea The Walking Dead: Daryl Dixon online en los Estados Unidos

AMC+

Precio: USD 9 mensuales en adelante

Prueba gratis: Siete días de prueba gratis

AMC+ es una gran opción para ver The Walking Dead: Daryl Dixon en streaming. Este servicio tendrá los nuevos episodios a medida que se emitan en AMC y después estarán disponibles en streaming a la carta. AMC+ también cuenta con todas las ediciones y temporadas de The Walking Dead. Los fans estadounidenses que ven The Walking Dead con ExpressVPN deben seleccionar una ubicación de servidores de los Estados Unidos.

Vea The Walking Dead: Daryl Dixon online en Australia

AMC+

Precio: AUD 7 mensuales en adelante

Prueba gratis: Siete días de prueba gratis

AMC+ es el servicio de streaming preferido por los seguidores de Walking Dead en Australia. Los episodios de The Walking Dead: Daryl Dixon se irán agregando al servicio después de que se emitan en los Estados Unidos y, tras eso, estarán disponibles para streaming a la carta. Los australianos que ven la serie con ExpressVPN deben seleccionar una ubicación de servidores en Australia.

Stan

Precio: AUD 10 mensuales en adelante

Prueba gratis: 30 días de prueba gratis

El servicio de streaming Stan es otra opción para los fans australianos que quieran hacer streaming de The Walking Dead: Daryl Dixon. Este servicio de streaming australiano ofrecerá todos los episodios de la serie derivada a la carta. Los australianos que ven la serie con ExpressVPN deben seleccionar una ubicación de servidores en Australia.

Vea The Walking Dead: Daryl Dixon online en Canadá

AMC+

Precio: CND 8 mensuales en adelante

Prueba gratis: Siete días de prueba gratis

Los canadienses que quieren ver The Walking Dead: Daryl Dixon deberían usar el servicio de streaming AMC+, que emitirá episodios de esta serie derivada a la carta. Los fans canadienses que usan ExpressVPN deben seleccionar una ubicación de servidores de Canadá.

Cómo ver The Walking Dead: Daryl Dixon gratis

Suscríbase a una prueba gratis de siete días de AMC+ después del final de temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon para hacer un maratón de la serie gratis. Si usted es neozelandés, como otra opción, puede ver The Walking Dead: Daryl Dixon gratis en TVNZ+.

Cómo ver The Walking Dead: Daryl Dixon online

Suscríbase a ExpressVPN y su rapidísimo servicio. Conéctese a cualquier ubicación de servidores VPN en 105 países. Por ejemplo, los neozelandeses que son seguidores de The Walking Dead y quieren ver The Walking Dead: Daryl Dixon en streaming, solo tienen que conectarse a una ubicación de servidores seguros en Nueva Zelanda para ver el programa gratis. ¡Empiece a hacer streaming y disfrute!

De qué trata The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Daryl Dixon es una serie derivada ambientada en el universo de The Walking Dead que sigue al personaje favorito de los fans, Daryl Dixon (Norman Reedus). La serie narra el viaje del personaje tras su salida de la Mancomunidad y su llegada a Francia, lo que desencadena una violenta cadena de acontecimientos que pone en peligro a un niño al que tiene que poner a salvo.

Fecha de estreno de The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Daryl Dixon se estrenó en AMC el 10 de septiembre de 2023 y los episodios salieron en streaming a la carta el mismo día en AMC+. La serie de seis partes concluirá el 15 de octubre de 2023.

Elenco de The Walking Dead: Daryl Dixon

Norman Reedus como Daryl Dixon

Melissa McBride como Carol Peletier

Clémence Poésy como Isabelle Carriere

Romain Levi como Stéphane Codron

Laika Blanc Francard como Sylvie

Anne Charrier como Marion Genet

Louis Puech Scigliuzzi como Laurent

Eriq Ebouaney como Fallou Boukar

Paloma como Coco

Lukerya Ilyashenko como Anna Valery

Joel de la Fuente como Losang

Hassam Ghancy como Azlan

François Delaive como Dr. Henri LaFleur

Preguntas frecuentes sobre The Walking Dead: Daryl Dixon

¿En qué canal emiten The Walking Dead: Daryl Dixon?

The Walking Dead: Daryl Dixon se emite en AMC y en AMC+.

¿Dónde puedo ver The Walking Dead: Daryl Dixon online en el Reino Unido?

Por desgracia, The Walking Dead: Daryl Dixon aún no tiene fecha de estreno en televisión ni en streaming para el Reino Unido.

¿The Walking Dead: Daryl Dixon está en Disney Plus?

No, no emiten The Walking Dead: Daryl Dixon por Disney Plus.

¿The Walking Dead: Daryl Dixon está en fubo?

No, The Walking Dead: Daryl Dixon no está en fubo.

¿The Walking Dead: Daryl Dixon está en Netflix?

No, Netflix no tiene The Walking Dead: Daryl Dixon en streaming.

¿The Walking Dead: Daryl Dixon está en Hulu?

No, en Hulu no tienen disponible The Walking Dead: Daryl Dixon en streaming.