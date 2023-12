Elon Musk führt den Desinformations-Index 2023 mit 157.385 Beiträgen an, was seine prominente Rolle in der Technologie- und Medienbranche verdeutlicht, die ihn zu einem häufigen Ziel von Fake News macht.

Auch Promis werden nicht von Fake News verschont. In diesem Jahr zeigt der ExpressVPN Desinformationsindex 2023 eine überraschende Reihe von Prominenten, von BTS über Taylor Swift bis hin zu Lionel Messi, die in das Kreuzfeuer gefälschter Berichte geraten sind. Unsere Analyse, die auf den Social-Media-Erkenntnissen von Buzzsumo basiert, zeigt, wie diese prominenten Persönlichkeiten unbeabsichtigt zu den Gesichtern von Falschmeldungen werden.

In diesem Bericht gehen wir den Mechanismen der Desinformation auf den Grund und untersuchen, wie Prominente ungewollt mit Fake News in Verbindung gebracht werden. Von KI-generierten Illusionen bis hin zu haarsträubenden Gerüchten über ihr Leben – wir beleuchten die Art und die Auswirkungen dieser Unwahrheiten. Begleiten Sie uns, wenn wir das komplexe Netz der Fake News über Prominente im Jahr 2023 entwirren und in der Welt von Ruhm und Macht Fakten von Fiktion trennen.

Sind alle Fake News schlecht?

Wenn wir „Fake News“ hören, denken wir oft sofort an Fehlinformationen mit bösen Absichten. Doch bevor wir mehr auf unseren Index eingehen, ist es wichtig zu wissen, dass Fake News nicht gleich Fake News sind. Um die Auswirkungen von Fake News verstehen zu können, sollte klar sein, was Fake News wirklich sind, wann sie nicht unbedingt schlecht sind und wann sie zu einem Problem werden.

Was sind Fake News?

Fake News sind im Grunde genommen Informationen, die gefälscht sind und als legitime Nachrichten dargestellt werden. Sie sind so gestaltet, dass sie wie echte Nachrichten aussehen und auch so wirken, allerdings sind die Fakten entweder verdreht oder komplett erfunden. Der Aufstieg von Social Media hat die Verbreitung von Fake News beschleunigt und macht sie zu einer großen Herausforderung in der heutigen Gesellschaft.

Wann Fake News nicht unbedingt schlecht sind

Manchmal richtet das, was als Fake News bezeichnet wird, nicht unbedingt Schaden an. Zum Beispiel:

Satire und Parodie : Viele satirische Nachrichtensender wie The Onion produzieren absichtlich übertriebene oder fiktive Geschichten, um Absurditäten hervorzuheben oder gesellschaftliche Probleme zu kritisieren. Obwohl diese Geschichten technisch gesehen „fake“ sind, sollen sie eher unterhalten und zum Nachdenken anregen als täuschen.

Fehler: Journalisten und Nachrichtensender können Fehler machen, aber das bedeutet nicht immer, dass eine Irreführung beabsichtigt ist. Auch Medien haben Vorurteile, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass es sich um Fake News handelt – aber es kommt darauf an, in welchem Ausmaß etwas falsch dargestellt wird.

Wann Fake News problematisch sind

Fake News werden zu einem ernsten Problem, wenn sie zur Fehlinformation oder Manipulation verwendet werden. Zum Beispiel:

Verbreitung von Fehlinformation: Bewusst falsche Berichterstattung kann Menschen in die Irre führen, insbesondere wenn sie bestehende Vorurteile oder Ängste bestätigen. Dies kann sich auf die öffentliche Meinung auswirken und sogar wichtige Entscheidungen, wie z. B. Wahlen, beeinflussen.

Rufschädigung: Fake News können den Ruf von Personen oder Organisationen zu Unrecht schädigen, was zu echten Konsequenzen wie Vertrauensverlust, Belästigung oder finanziellem Schaden führen kann.

Die Gefahr der Verbreitung problematischer Fake News

Mit jedem Mal, mit dem eine potenziell schädliche Fake-News-Meldung geliked, geteilt oder kommentiert wird, vergrößert dies die Reichweite der Meldung. Das bedeutet, dass ein größeres Publikum mit den Fehlinformationen konfrontiert wird.

Es wird geschätzt, dass bei jeder Interaktion mit einer Fake-News-Story 100 weitere Personen von dieser Story erfahren. Diese exponentielle Zunahme der Verbreitung kann dazu führen, dass eine einzelne Fehlinformation schnell zu einem weithin anerkannten Narrativ wird. Dies kann ungewollt soziale Spaltungen vertiefen und Konflikte und Missverständnisse innerhalb von Gemeinschaften anheizen.

20 Promis, die 2023 am häufigsten mit Fake News in Verbindung gebracht wurden

Die Verbindung zwischen Ruhm und Fake News ist fast unvermeidlich. Hochrangige Personen, insbesondere Prominente, stehen ständig im Blickpunkt der Öffentlichkeit und sind damit ein ideales Ziel für Fake News. Ihre große Reichweite und ihr Einfluss bedeuten, dass jede Geschichte, die mit ihnen in Verbindung gebracht wird, ob wahr oder falsch, das Potenzial hat, sich zu verbreiten. Diese hohe Sichtbarkeit, gepaart mit der unstillbaren Neugier der Öffentlichkeit zu deren Leben, schafft einen fruchtbaren Boden für die Verbreitung von Fehlinformationen.

Darüber hinaus repräsentieren Prominente oft Ideale, Lebensstile und Meinungen, die polarisieren können. Das macht sie zu einem leichten Ziel für gefälschte Berichte, die darauf abzielen, Vorurteile zu bestätigen oder Kontroversen zu schüren. In einigen Fällen werden gefälschte Nachrichten über Prominente verwendet, um die Aufmerksamkeit abzulenken oder eine bestimmte Agenda voranzutreiben. Ihre Berühmtheit wird dabei ausgenutzt, um die Verbreitung zu beschleunigen.

Mithilfe des Social-Listening-Tools von Buzzsumo ermitteln wir, welche Prominenten, Politiker und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im vergangenen Jahr am häufigsten im Zusammenhang mit dem Begriff „Fake News“ erwähnt wurden. Unsere Untersuchung umfasst auch die Interaktionen, die mit den Artikeln und Beiträgen einhergingen, d. h. Likes, Kommentare und Shares.

Hier einige unserer wichtigsten Erkenntnisse:

Musk im Mittelpunkt eines Fake-News-Storms

Elon Musk, der dieses Jahr dank seiner Social-Media-Plattform X die Schlagzeilen beherrschte, führt unseren Fake-News-Index 2023 mit 157.385 Erwähnungen an. Diese mit ihm in Verbindung gebrachten Beiträge, die potenziell mehr als 15 Millionen Menschen erreichten, zeigen, wie Musks öffentliche Rolle in Technologie und Medien ihn zu einer Hauptfigur für Kontroversen macht.

Musks Führungsrolle bei X bringt ihn mitten in den Kampf gegen Fehlinformationen. Allerdings wurde seine Plattform für die Verbreitung von Fake News kritisiert, was Gruppen wie die Europäische Union auf den Plan rief. Musk war selbst schon in Kontroversen über Fake News verwickelt. So teilte er beispielsweise einen Link aus einer fragwürdigen Quelle, was zu einem Streit mit The New York Times führte. Als die Times darüber berichtete, schlug Musk zurück und bezeichnete dies als Fake News.

Ironischerweise ist Musk oft Gegenstand genau der Fake News, die er zu bekämpfen versucht. Bemerkenswerte Beispiele sind Gerüchte über seinen Tod und ein gefälschtes Video, in dem behauptet wird, er habe ein Quanten-KI-Projekt zur Beseitigung der Armut vorgestellt. Das Video, das einen Beitrag der ehemaligen Fox-News-Sendung Tucker Carlson Tonight nachahmte, zeigt Carlson, der Musk und dieses angebliche Projekt vorstellt. Aber es handelte sich dabei um eine Fälschung – der Ton stimmte nicht mit dem Video überein und Fox News bestätigte, dass das Video gefälscht war.

Fußballstars gefangen im Netz von Fake-Transfer-News

Auch Sportler sind vor Fake-News-Kontroversen nicht gefeit, wie die jüngsten Geschichten über Lionel Messi, Neymar und Cristiano Ronaldo zeigen. Diese Geschichten, in denen es oft um ihre Wechsel zu neuen Teams geht, verdeutlichen das Problem der Fehlinformationen in den Sportmedien.

Messi stand im Mittelpunkt verschiedener falscher Berichte. Mehr als 80.270 Menschen haben den Namen des Stars in gefälschten Nachrichten erwähnt. Während Paris Saint-Germain (PSG) Anfang des Jahres über einen neuen Vertrag mit ihm verhandelte, kamen Gerüchte über eine eindrucksvolle Rückkehr nach Barcelona auf. Dann wurde über einen Vertrag mit dem saudi-arabischen Verein Al-Hilal in Höhe von 400 Millionen USD pro Jahr gemunkelt. In Wirklichkeit schloss sich Messi David Beckhams Inter Miami in der Major League Soccer (MLS) an und verdiente 20,4 Millionen USD, womit er Fans und Sportwettenanbieter aus dem Konzept brachte.

Im August löste Neymars möglicher Transfer weg von PSG eine Welle von Fake News aus, die dem Transferfenster zusätzliche Dramatik verliehen. Als Gerüchte über seinen Wechsel zu Al-Hilal in Saudi-Arabien aufkamen, ähnlich wie bei Cristiano Ronaldos Wechsel zu Al-Nassr, wucherten die Spekulationen. Inmitten dieser Diskussionen verbreitete sich in den brasilianischen Medien eine Falschmeldung, die behauptete, Neymar sei aufgrund seiner schlechten körperlichen Verfassung von PSG entlassen worden. Neymar selbst bestreitet diese Gerüchte.

Der Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Al Nassr ging auch mit Fake News einher. Veränderte Fotos und Falschmeldungen überschwemmten das Internet, darunter eine, die fälschlicherweise behauptete, er habe seine Freundin in Saudi-Arabien geheiratet. In einem anderen Gerücht vom Januar 2023 wurde behauptet, er drohe, die portugiesische Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft 2022 zu verlassen. Diese Behauptungen wurden vom portugiesischen Fußballverband entkräftet.

Vermehrte Baby-Fake-News

Rihanna und Meghan Markle standen in diesem Jahr im Mittelpunkt von Baby-Fake-News, was ihnen die Plätze 5 und 6 auf unserem Index einbrachte. Ein Deepfake-Video, das fälschlicherweise zeigte, dass Rihanna mit ihrem dritten Kind schwanger ist, sorgte für viel Aufsehen. Obwohl sie im August 2023 ihr zweites Kind mit A$AP Rocky zur Welt brachte, verbreitete sich am Wochenende des Veteranentags schnell das Gerücht, sie erwarte bald darauf ein weiteres Baby, was jedoch nicht stimmte.

Meghan Markle war im Dezember 2022 mit ähnlichen falschen Behauptungen konfrontiert. Verschwörungstheoretiker behaupteten fälschlicherweise, ihre Schwangerschaft sei vorgetäuscht und eine Leihmutter trage die beiden Kinder von ihr und Prinz Harry aus. Diese Theorien wurden von mehreren Quellen, die die Fakten prüften, entlarvt. Im selben Monat kritisierte Meghans Schwester Samantha Markle die neue Netflix-Doku-Serie der Suits-Darstellerin und bezeichnete sie als „100 Millionen Dollar teure Fake-News-PR-Maschine“, was die Kontroverse noch verstärkte.

Auch Prinz Harry ist von Fake News nicht verschont geblieben. Nach der Veröffentlichung seiner brisanten Biografie Spare wurde sein Name 6.048 Mal in erfundenen Nachrichten erwähnt. Eines dieser Gerüchte lautete, der britische König habe in die amerikanische Politik einsteigen wollen.

KI befeuert Fake-News-Berichte

Der Aufstieg der KI, insbesondere der Deepfake-Technologie, verändert die Landschaft der Fake News, insbesondere im Zusammenhang mit Prominenten wie Taylor Swift, Selena Gomez und BTS. Deepfakes sind ausgeklügelte KI-Kreationen, die den Anschein erwecken, dass echte Menschen Dinge tun oder sagen, die sie nie getan haben. Diese Technologie ist jetzt ein wichtiges Instrument zur Verbreitung von Fake News über berühmte Menschen.

Ein schockierendes Beispiel war die Geschichte von Saint Von Colucci, einem vermeintlichen Schauspieler und Sänger, der angeblich starb, nachdem er sich mehreren Operationen unterzogen hatte, um wie Jimin von BTS auszusehen. Die Medien weltweit berichteten über sein angebliches Ableben, seine 200.000 USD teuren Operationen und seine Rolle in einem koreanischen Drama. Doch es gab Von Colucci nie. Beweise deuten darauf hin, dass es sich bei ihm um einen von einer künstlichen Intelligenz erzeugten Schwindel handelt, mit dem die Medien weltweit getäuscht wurden.

Taylor Swift hatte ein ähnliches Problem mit einer rassistisch motivierten Fake-Story und einem Bild, das auf Reddit kursierte und sie beim Eisessen vor hungrigen Kindern zeigte. Das Bild wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt und die Geschichte war komplett erfunden, einschließlich der Behauptung, dies sei Teil ihrer Eras-Tournee gewesen, welche jedoch nie in Afrika stattfand. Swifts weltweite Berühmtheit und das Interesse der Öffentlichkeit an ihrem Privatleben, wie ihrer neuen Beziehung mit Travis Kelce, machen sie zu einem idealen Ziel für solche Fehlinformationen.

Selena Gomez war ein weiteres Opfer eines gefälschten Fotos, das anscheinend auf der diesjährigen Met Gala aufgenommen worden war. Ihr Bild wurde mit dem der Schauspielerin Lily James aus dem vergangenen Jahr überlagert. Fans oder Scherzkekse erstellen oft falsche Bilder ihrer Lieblingsstars aus verschiedenen Gründen, z. B. um Aufmerksamkeit zu erregen, Klicks zu generieren oder auch nur zur Unterhaltung.

Diese Fälle zeigen, wie Deepfakes und KI-Manipulationen eingesetzt werden, um die Öffentlichkeit zu täuschen und zu manipulieren und den Ruf von Prominenten zu schädigen. Die Leichtigkeit, mit der diese Fälschungen erstellt und verbreitet werden, stellt in Verbindung mit der viralen Natur von Promi-Nachrichten eine ernsthafte Herausforderung dar. Es wird immer schwieriger, Echtes von Falschem zu unterscheiden, was unser Vertrauen in Informationen aus dem Internet bedroht.

Auf welchem Rang Politiker in Sachen Fake News stehen

Donald Trump und Joe Biden, Schlüsselfiguren bei den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen 2024, sind oft Opfer von Fake News. Trump, mit 28.386 Erwähnungen, bezeichnet unvorteilhafte Berichte häufig als Fake News, eine Haltung, die durch seine jüngsten rechtlichen Probleme und Wahlkampfaktivitäten noch verstärkt wird. Biden, mit 10.662 Erwähnungen, ist ebenfalls mit falschen Berichten konfrontiert worden, darunter Behauptungen über ein Amtsenthebungsverfahren im Juni 2023. Auch der russische Präsident Wladimir Putin wird erwähnt, vor allem im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine.

Fake News über Politiker werden oft erstellt, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen oder den politischen Diskurs zu prägen. Sie werden eingesetzt, um die Wahrnehmung zu manipulieren, Unterstützung zu gewinnen oder Gegner zu diskreditieren, was die Macht von Fehlinformationen bei der Gestaltung der politischen Landschaft widerspiegelt. Dieser Trend unterstreicht die Notwendigkeit eines aufmerksamen Informationskonsums, insbesondere in Bezug auf politische Persönlichkeiten und Ereignisse.

Wie Sie sich selbst vor problematischen Fake News schützen

Da die KI und andere Technologien immer weiter fortschreiten, ist es wichtig, jeder extremen Nachrichtenmeldung mit Vorsicht zu begegnen. Um zu vermeiden, dass Sie Opfer von Fake News werden und Fehlinformationen Glauben schenken, finden Sie hier einige praktische Schritte, die Sie anwenden können:

Prüfen Sie stets die Nachrichtenquelle: Hinterfragen Sie immer die Glaubwürdigkeit der Quelle und die Beweise, die den Bericht stützen.

Vergleichen Sie die Informationen mit anderen Quellen: Überprüfen Sie die Nachrichten, indem Sie mehrere seriöse Medienplattformen aufrufen.

Nutzen Sie Websites für einen Fakten-Check: Diese Websites können Ihnen helfen, die Authentizität von Nachrichten zu bestätigen.

Seien Sie kritisch bei reißerischen Schlagzeilen: Dramatische oder unglaubwürdige Schlagzeilen geben den Inhalt möglicherweise nicht korrekt wieder.

Informieren Sie sich über Deepfakes: Wenn Sie über Deepfakes Bescheid wissen und auf die Anzeichen dafür achten, können Sie die Echtheit von Videos und Bildern besser beurteilen.

Laden Sie ein VPN für verschiedene Informationen herunter: Ein VPN-Download ermöglicht Ihnen den Zugriff auf eine Vielzahl von Nachrichtenquellen, insbesondere in Gebieten mit eingeschränktem Internet, und hilft Ihnen, die Zensur zu durchbrechen, sodass Sie gefälschte Nachrichten besser erkennen können.

Überprüfen Sie das Datum und den Kontext von Nachrichten: Vergewissern Sie sich, dass die Meldung aktuell und relevant ist.

Seien Sie skeptisch gegenüber Nachrichten in sozialen Medien: Überprüfen Sie Nachrichten aus sozialen Medien immer mit glaubwürdigen Quellen.

Seien Sie vorsichtig, wenn es um das Teilen von Nachrichten geht: Überlegen Sie sich zweimal, bevor Sie Informationen verbreiten, die extrem oder sensationslüstern erscheinen.

Lernen Sie, woran Sie erkennen, dass eine Nachricht gefälscht ist: Das Erkennen dieser Anzeichen kann Ihnen helfen, Fehlinformationen zu erkennen und zu vermeiden (mehr dazu weiter unten).

10 Anzeichen für Fake News

Hier finden Sie einige Anhaltspunkte, die Ihnen dabei helfen, zu erkennen, dass eine Nachricht möglicherweise nicht echt ist:

Unzuverlässige Quelle: Wenn der Bericht von einer Website stammt, die für Sensationshascherei bekannt ist, oder von einer Website, die nicht für ihre journalistische Integrität bekannt ist, ist Vorsicht geboten. Eine Website, die häufig Gerüchte oder Verschwörungstheorien veröffentlicht, ist wahrscheinlich keine zuverlässige Quelle. Fehlende Beweise: Echte Nachrichten werden in der Regel durch überprüfbare Fakten oder Quellen gestützt. Wenn ein Artikel gewagte Behauptungen aufstellt, ohne dass es dafür Beweise gibt, wie z. B. offizielle Erklärungen, Expertenmeinungen oder glaubwürdige Daten, könnte es sich um eine Fälschung handeln. Sensationelle Schlagzeilen: Schlagzeilen, die übermäßig dramatisch oder unglaubwürdig erscheinen, sind möglicherweise eher dazu gedacht, Klicks zu generieren, als Fakten zu berichten. Eine Schlagzeile, in der behauptet wird, dass ein Prominenter etwas Ungeheuerliches getan hat, ohne dass es dafür eine glaubwürdige Quelle gibt, ist wahrscheinlich sensationslüstern. Ungereimtheiten in der Berichterstattung: Wenn die Erzählung des Berichts sich selbst oder bekannten Fakten widerspricht, ist dies ein Zeichen für Unzuverlässigkeit. Ein Beispiel wäre eine Geschichte über ein öffentliches Ereignis, die sich erheblich von den Berichten mehrerer seriöser Nachrichtenagenturen unterscheidet. Schlecht geschriebener Inhalt: Professionelle Nachrichtenartikel sind in der Regel frei von erheblichen Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Ein schlecht geschriebener Artikel kann auf niedrige redaktionelle Standards hindeuten, die oft bei eilig produzierten Fake News zu beobachten sind. Veränderte Bilder oder Videos: Gefälschte Nachrichten verwenden oft bearbeitete Bilder oder aus dem Zusammenhang gerissene Videos. Mithilfe von Tools wie der umgekehrten Bildersuche können Sie überprüfen, ob die Medien in der Meldung verändert oder in irreführender Weise verwendet wurden. Keine Berichterstattung durch andere Medien: Wenn ein vermeintlich wichtiger Bericht von keinem anderen seriösen Nachrichtenmedium geteilt wird, ist er wahrscheinlich nicht wahr. Echte Nachrichten, insbesondere wichtige Ereignisse, werden in der Regel von mehreren Quellen berichtet. Voreingenommener Ton: Ein gewisses Maß an Voreingenommenheit kann zwar in jeder Berichterstattung zu finden sein, aber ein stark voreingenommener Ton, der eher auf eine bestimmte Agenda als auf ausgewogene Informationen abzielt, kann ein Hinweis auf eine gefälschte Geschichte sein. Übermäßiges Verlangen nach Teilen oder Klicks: Authentische Nachrichteninhalte betteln in der Regel nicht darum, geteilt oder angeklickt zu werden. Wenn sich ein Artikel mehr darauf konzentriert als auf die Vermittlung von Nachrichten, ist er wahrscheinlich nicht seriös. Emotional aufgeladener Inhalt: Nachrichten, die informieren sollen, vermeiden es in der Regel, starke emotionale Reaktionen hervorzurufen. Wenn eine Nachricht Sie wütend oder ängstlich machen soll, ist sie möglicherweise gefälscht und dient eher der Manipulation von Emotionen als der Information.

Methodik

Um herauszufinden, welche Prominenten am meisten mit Fake News in Verbindung gebracht werden, haben wir zunächst die meistgesuchten Promis im Internet ermittelt. Mithilfe von Social Listening Tools haben wir dann gezählt, wie oft ihre Namen in Verbindung mit dem Begriff „Fake News“ in sozialen Medien, Foren und Kommentaren von November 2022 bis November 2023 auftauchten.

Wir haben uns angesehen, wie mit diesen Beiträgen interagiert wurde– zum Beispiel durch Likes, Kommentare und Teilen. So konnten wir nicht nur sehen, wer erwähnt wurde, sondern auch, wie viel Aufmerksamkeit die Beiträge erhielten. Wir schätzen, dass die potenzielle Reichweite dieser Beiträge bis zu 20 Mal höher sein könnte als die tatsächliche Beteiligung.

Auf dieser Grundlage haben wir die Prominenten danach eingestuft, wie viel Engagement die Fake-News-Geschichten über sie erhalten haben. So erfahren wir, wer die meiste Aufmerksamkeit in den Fake News erhielt.