TEMU ist eine schnell wachsende E-Commerce-Plattform, die für ihre erschwinglichen Einkaufsmöglichkeiten bekannt ist, aber auch von einem zweifelhaften Ruf umgeben ist. Verbraucher fragen sich zu Recht, ob TEMU seriös ist. Wir zeigen auf, warum Sie Vorsicht walten lassen sollten und geben Tipps zum sicheren Einkaufen.

Was ist TEMU?

TEMU ist eine von PDD Holdings, einem in China ansässigen Unternehmen, betriebene EC-Shopping-Website. PDD ist als Betreiber der kostengünstigen E-Commerce-Plattform „拼多多 (Pinduoduo/ ピンドゥオドゥオ)“ in China bekannt, und TEMU wurde im September 2022 als grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform in den USA eingeführt. Seitdem hat sich die Plattform schnell ins Ausland verbreitet. Auch in Deutschland wurde die TEMU-App im April 2023 eingeführt.

Gemäß dem Konzept „Shop like a Billionaire (Einkaufen wie ein Milliardär)“ zieht TEMU Kunden mit mutigen Preisen und erheblichen Rabatten an.

Merkmale von TEMU

TEMU bietet verschiedene interessante Merkmale:

Vielfältige Produktpalette : TEMU bietet eine breite Palette von Produkten und gewährleistet den Kunden Zugang zu einer umfangreichen Auswahl an Artikeln.

: TEMU bietet eine breite Palette von Produkten und gewährleistet den Kunden Zugang zu einer umfangreichen Auswahl an Artikeln. Günstige Preise : Die Plattform ist für ihre wettbewerbsfähigen und günstigen Preise bekannt, was sie für preisbewusste Nutzer attraktiv macht.

: Die Plattform ist für ihre wettbewerbsfähigen und günstigen Preise bekannt, was sie für preisbewusste Nutzer attraktiv macht. Preisanpassungsanfragen : TEMU verfügt über einen Mechanismus für Preisanpassungsanfragen. Wenn ein Produkt desselben Verkäufers innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf im selben Land oder derselben Region im Preis sinkt, erstattet TEMU dem Käufer die Preisdifferenz.

: TEMU verfügt über einen Mechanismus für Preisanpassungsanfragen. Wenn ein Produkt desselben Verkäufers innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf im selben Land oder derselben Region im Preis sinkt, erstattet TEMU dem Käufer die Preisdifferenz. Mindestbestellwert : Kunden können von kostenlosem Versand ihrer Bestellungen profitieren, wenn sie den Mindestbestellwert erreichen.

: Kunden können von kostenlosem Versand ihrer Bestellungen profitieren, wenn sie den Mindestbestellwert erreichen. Rückgabefrist : TEMU bietet eine großzügige Rückgabefrist und ermöglicht es Kunden, Artikel innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf zurückzugeben.

: TEMU bietet eine großzügige Rückgabefrist und ermöglicht es Kunden, Artikel innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf zurückzugeben. Relativ kurze Lieferzeiten: Die Lieferzeiten variieren je nach Produkt, sind aber im Allgemeinen vernünftig und stellen sicher, dass Kunden ihre Bestellungen rechtzeitig erhalten.

Ist TEMU seriös? Warum wird TEMU als verdächtig oder riskant angesehen?

Obwohl TEMU ein rasches Wachstum verzeichnet, sind mit dem Anstieg der Kundenzahl auch Zweifel an den Preisen und weitere verschiedene Probleme aufgetreten. Dennoch lässt sich Temu als ein durchaus seriöser Online-Händler klassifizieren, denn die 10 Anzeichen, an denen Sie Fake-Shops erkennen können, weist TEMU nicht auf.

Verdächtige TEMU-Gutscheine

Viele Menschen halten Gutscheine in Höhe von 30 % für normal, aber Rabatte bis zu den angepriesenen 90 % Rabatt für zu gut, um wahr zu sein. Tatsächlich handelt es sich oft um gestaffelte Gutscheine, wobei bestimmte Beträge für jeden Kaufnachweis abgezogen werden, anstatt dass der gesamte Betrag auf einmal verwendet werden kann. Die Gültigkeitsdauer ist ebenfalls kurz und verleitet die Benutzer dazu, so viele Artikel wie möglich zu kaufen. Diese Gutscheine werden strategisch verteilt, indem sie die Psychologie der Verbraucher ausnutzen.

Extrem niedrige Preise

Eines der Geheimnisse der Erschwinglichkeit von TEMU ist sein Geschäftsmodell. TEMU verfolgt ein neues Produktionsmodell, das ermöglicht, Produkte entsprechend den Bedürfnissen der Verbraucher herzustellen und Kosten zu sparen, indem Verschwendung vermieden wird.

Darüber hinaus tragen das Fehlen physischer Geschäfte im E-Commerce-Modell und die Tatsache, dass alle Sendungen aus China stammen, dazu bei, die Kosten niedrig zu halten, indem Zwischenhändler reduziert werden. Die Verfügbarkeit günstigerer Produkte fördert den Massenkonsum, steigert die Gewinne und trägt dazu bei, die Produktpreise weiter zu senken. Darüber hinaus hat TEMU durch die Bereitstellung von No-Name-Produkten, den Zugang zum Lieferantennetzwerk und die Erfahrung des Mutterunternehmens eine höhere Qualitätsstufe erreicht.

Qualitätsprobleme

Einige TEMU-Kunden haben Probleme wie schlechte Verpackungen, beschädigte Produkte, Diskrepanzen zwischen Fotos und tatsächlichen Artikeln und Produkte, die leicht kaputtgehen, gemeldet. Obwohl diese Fälle nicht nur bei TEMU, sondern auch bei anderen E-Commerce-Diensten auftreten können, könnten sie aufgrund der wachsenden Kundenbasis und der schnellen Expansion von TEMU deutlicher hervortreten.

Dennoch bietet TEMU in der Regel für Artikel mit Qualitätsproblemen innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf einen Rückgabe- und Rückerstattungsservice an. Es sieht also so aus, als ob das Unternehmen über ein System zur Lösung von Qualitätsproblemen verfügt.

Kann bei TEMU seriös und sicher eingekauft werden?

Der Service von TEMU mag dem anderer E-Commerce-Websites ähneln, aber können wir mit Sicherheit sagen, dass Einkäufe bei TEMU sicher sind?

Ein Bericht von Grizzly Research, einer Plattform, die Berichte über große börsennotierte Unternehmen sammelt, warnt, dass die TEMU-App Malware und Spyware enthält. Dies lässt befürchten, dass „böswillige Akteure potenziell vollen Zugriff auf fast alle Daten auf den Mobilgeräten der Kunden haben könnten“.

Zusätzlich sah sich PPD, die chinesische Muttergesellschaft von TEMU, mit Anschuldigungen der US-Regierung bezüglich Datenschutzbedenken konfrontiert, nachdem ihre „拼多多 (Pinduoduo)“ App aufgrund von Malware aus dem Google App Store entfernt wurde.

Wie Sie auf TEMU sicher einkaufen

Wenn Sie weiterhin auf TEMU einkaufen möchten, ist es wichtig, die folgenden Tipps zu beachten:

Verwenden Sie einen Webbrowser anstelle der App : Wie bereits erwähnt, wurden Fälle von Malware und Spyware in der TEMU-App gemeldet. Um auf der sicheren Seite zu sein, ist es ratsam, auf TEMU über einen Webbrowser zuzugreifen und einzukaufen, anstatt die App zu verwenden.

: Wie bereits erwähnt, wurden Fälle von Malware und Spyware in der TEMU-App gemeldet. Um auf der sicheren Seite zu sein, ist es ratsam, auf TEMU über einen Webbrowser zuzugreifen und einzukaufen, anstatt die App zu verwenden. Minimieren Sie die Eingabe und Speicherung persönlicher Daten : Während des Registrierungsprozesses bei TEMU wurden in einigen Fällen temporäre Identifikationsnummern angefordert (die mittlerweile entfernt wurden). Beschränken Sie während der Registrierung die Eingabe persönlicher Daten auf das für den Erhalt der Produkte unbedingt Notwendige und vermeiden Sie es, Kreditkartendaten zu speichern.

: Während des Registrierungsprozesses bei TEMU wurden in einigen Fällen temporäre Identifikationsnummern angefordert (die mittlerweile entfernt wurden). Beschränken Sie während der Registrierung die Eingabe persönlicher Daten auf das für den Erhalt der Produkte unbedingt Notwendige und vermeiden Sie es, Kreditkartendaten zu speichern. Achten Sie auf gefälschte TEMU-Websites : Aufgrund der Beliebtheit von TEMU könnten gefälschte Websites entstehen. Stellen Sie sicher, dass der Domainname TEMU.com lautet und seien Sie vorsichtig bei Websites mit ähnlichen Namen (zum Beispiel temy.com oder tenu.com).

: Aufgrund der Beliebtheit von TEMU könnten gefälschte Websites entstehen. Stellen Sie sicher, dass der Domainname TEMU.com lautet und seien Sie vorsichtig bei Websites mit ähnlichen Namen (zum Beispiel temy.com oder tenu.com). Downloaden Sie ein VPN (Virtual Private Network) : Laut der Datenschutzrichtlinie von TEMU sammelt das Unternehmen Informationen von Verbrauchern, einschließlich der für den Versand erforderlichen Daten wie Name, Adresse und Telefonnummer, sowie Informationen über die IP-Adresse, die mit dem Gerät und dem Standort verknüpft werden können. Darüber hinaus können diese Informationen mit den verbundenen Unternehmen und Werbepartnern von TEMU geteilt werden. Ein VPN verschlüsselt die Internetkommunikation auf Ihrem Gerät und schützt Ihren Internetverkehr vor Abhörmaßnahmen und Zensur. Außerdem verbirgt es Ihre IP-Adresse, sodass Unternehmen oder Dritten auf diese Daten keinen Zugriff haben. Die Verwendung eines VPNs kann Ihre Privatsphäre und Sicherheit beim Online-Einkauf auf TEMU verbessern.

: Laut der Datenschutzrichtlinie von TEMU sammelt das Unternehmen Informationen von Verbrauchern, einschließlich der für den Versand erforderlichen Daten wie Name, Adresse und Telefonnummer, sowie Informationen über die IP-Adresse, die mit dem Gerät und dem Standort verknüpft werden können. Darüber hinaus können diese Informationen mit den verbundenen Unternehmen und Werbepartnern von TEMU geteilt werden. Ein VPN verschlüsselt die Internetkommunikation auf Ihrem Gerät und schützt Ihren Internetverkehr vor Abhörmaßnahmen und Zensur. Außerdem verbirgt es Ihre IP-Adresse, sodass Unternehmen oder Dritten auf diese Daten keinen Zugriff haben. Die Verwendung eines VPNs kann Ihre Privatsphäre und Sicherheit beim Online-Einkauf auf TEMU verbessern. Lesen Sie die Produktbeschreibung : Vergleichen Sie die Produktbeschreibung mit den Fotos der Produkte, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um die richtige Ware handelt. Außerdem sollten Sie, falls die Option besteht, erst nach Lieferung des Produkts die Bezahlung veranlassen, um lange Wartezeiten auf das Geld bei einer Rückabwicklung des Kaufs zu vermeiden.

: Vergleichen Sie die Produktbeschreibung mit den Fotos der Produkte, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um die richtige Ware handelt. Außerdem sollten Sie, falls die Option besteht, erst nach Lieferung des Produkts die Bezahlung veranlassen, um lange Wartezeiten auf das Geld bei einer Rückabwicklung des Kaufs zu vermeiden. Informieren Sie sich über die Erfahrungen anderer Nutzer: Wie auch bei anderen E-Commerce-Plattformen sollten Sie die Erfahrungen anderer Nutzer lesen, bevor Sie sich für einen Kauf entscheiden. Dies kann Sie vor bösen Überraschungen schützen. Zudem ist es ratsam, die Bewertungen des Verkäufers in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen und gegebenenfalls zusätzliche Recherchen durchzuführen.

Fazit

Es ist ratsam, mit TEMU umsichtig zu verfahren. Die Plattform lockt zwar mit verlockenden Angeboten und einer breiten Produktpalette, jedoch gibt es Hinweise auf mögliche Sicherheitsbedenken, einschließlich Malware und zweifelhafter Geschäftspraktiken. Nutzer sollten zum Schutz die Browserversion bevorzugen, persönliche Daten nur zurückhaltend preisgeben, sichere Bezahlmethoden verwenden, auf ungewöhnliche Angebote achten, die Echtheit der Domain sicherstellen und gegebenenfalls ein VPN nutzen. Vorsicht und Aufmerksamkeit sind beim Navigieren auf TEMU und ähnlichen Online-Plattformen geboten, um Risiken zu vermeiden.

