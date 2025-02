Haben Sie eine bessere Messaging-App gefunden, um sicher Nachrichten an Ihre Kontakte zu senden? Oder finden Sie schlichtweg die Sicherheitsprobleme von Telegram besorgniserregend? In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihren Telegram-Account löschen können.

Sollten Sie Ihren Telegram-Account löschen?

Telegram gibt es schon seit einigen Jahren im Messaging-Bereich und hat inzwischen Hunderte von Millionen Nutzern. Die App ist in mehreren Ländern gesperrt. Es wurden jedoch Zweifel an der Sicherheit und dem Datenschutz von Telegram geäußert.

So verwendet die Messaging-App beispielsweise standardmäßig keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was angesichts der Vermarktung als sicherem und datenschutzfreundlichem Dienst verwunderlich ist. Dies steht in starkem Gegensatz zu den Konkurrenten Signal und WhatsApp, die beide standardmäßig eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Nachrichten, Audio- und Videoanrufe aktiviert haben.

Die Sicherheitsprobleme von Telegram sind kein Geheimnis. Im Dezember 2019 wurden die Telegram-Konten von Dutzenden von Russen gehackt, wobei anzunehmen ist, dass die Schnüffler deren privaten Nachrichten und Gruppenunterhaltungen lasen. In ähnlicher Weise wurden vermeintlich Tausende von Telegram-Konten während der Proteste in Hongkong im Jahr 2019 ausgespäht.

Auch die Sicherheitsarchitektur von Telegram weist Probleme auf. Das Unternehmen verwendet ein firmeneigenes Verschlüsselungsprotokoll mit der Bezeichnung MTProto und keine Open-Source-Version. Da es sich um eine proprietäre Verschlüsselungsversion handelt, wurde das Protokoll keiner Prüfung von unabhängigen Sicherheitsexperten unterzogen. Darüber hinaus hat sich der Dienst auch nicht freiwillig zu einer Prüfung bereit erklärt. Eine weitere rätselhafte Entscheidung.

Diese Entwicklungen reichen aus, um bei jedem, der Telegram nutzt, Bedenken hinsichtlich seiner Privatsphäre und Sicherheit aufkeimen zu lassen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie Ihren Telegram-Account löschen können – sicher und zuverlässig.

Wie Sie Telegram dauerhaft löschen

Sie können Ihr Telegram-Konto nicht vorübergehend deaktivieren. Bevor Sie Ihren Telegram-Account löschen, sollten Sie wissen, dass es anschließend nicht mehr möglich ist, Ihre Nachrichten, Medien, Gruppen, Kanäle oder Kontakte wiederherzustellen. Die Löschung Ihres Telegram-Kontos ist eine endgültige Entscheidung – selbst wenn Sie sich erneut für die App registrieren, werden Ihre alten Chats und Kontakte nicht wiederhergestellt.

Wenn Sie Ihren Telegram-Account löschen möchten, gibt es zwei Möglichkeiten, dies zu tun.

1. Löschen Sie Ihren Telegram-Account in der App

Leider gibt es in der mobilen App keine Möglichkeit, ein Telegram-Konto dauerhaft zu löschen*. Sie können für diesen Fall eine Selbstzerstörungsoption wählen, die Ihr Telegram-Konto – zusammen mit all Ihren Kontakten und Nachrichten – nach einer gewissen Zeit der Inaktivität löscht. Das heißt, wenn Sie sich in diesem Zeitraum nicht in Ihrem Telegram-Account anmelden, wird es automatisch gelöscht.

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Ihren Telegram-Account und gehen Sie auf Einstellungen. Wählen Sie Datenschutz und Sicherheit.



2. Scrollen Sie bis zur Option Wenn inaktiv für.



3. Klicken Sie auf 1 Monat*.



Standardmäßig sind hier sechs Monate eingestellt, was bedeutet, dass Telegram Ihr Konto automatisch löscht, wenn Sie für diesen Zeitraum nicht aktiv sind. Wenn Sie jedoch einen Monat auswählen, verkürzen Sie diesen Zeitrahmen. Sollten Sie sich innerhalb dieser Zeitspanne bei Telegram anmelden, wird der Zähler zurückgesetzt. Achten Sie also darauf, dass das nicht passiert, um nicht länger warten zu müssen.

*Die Löschfunktion in der Telegram-App kann je nach Betriebssystem, Region oder App-Version variieren. Es ist möglich, dass bestimmte Funktionen in verschiedenen Regionen oder in älteren/neueren Versionen der App unterschiedlich verfügbar sind, beispielsweise die Option „Konto jetzt löschen“ innerhalb der Selbstzerstörungsfunktion bei Inaktivität.

2. Löschen Sie Ihren Telegram-Account im Browser

Wie wir bereits erwähnt haben, gibt es keine Möglichkeit, ein Telegram-Konto in der mobilen App unmittelbar zu löschen. Wenn Sie jedoch nicht einen Monat warten wollen, bis sich Ihr Konto selbst zerstört, können Sie es innerhalb weniger Minuten über einen Browser löschen.

Gehen Sie dafür wie folgt vor:

1. Rufen Sie die Telegram-Deaktivierungsseite in einem beliebigen Browser auf. Diese Methode funktioniert auf Ihrem Computer oder Ihrem Smartphone.

2. Geben Sie die Telefonnummer ein, mit der Sie bei Telegram registriert sind. Achten Sie darauf, mit der Ländervorwahl zu beginnen, gefolgt von Ihrer Nummer (+XXXXXX)

3. Sobald Sie Ihre Telefonnummer eingegeben haben, erhalten Sie eine Nachricht in der Telegram-App. Rechnen Sie nicht mit einer SMS, Sie werden keine erhalten. Sobald Sie den alphanumerischen Code empfangen haben, gehen Sie zurück zur Deaktivierungsseite in Ihrem Browser, geben den Code in das Feld ein und klicken auf Anmelden.

4. An dieser Stelle wird Telegram Sie fragen, warum Sie den Dienst löschen möchten. Sie können entscheiden, ob Sie Ihr Feedback abgeben oder das Feld leer lassen möchten. Das Feedback ist optional und hat keinen Einfluss auf die Option, die App zu löschen. Vergewissern Sie sich, dass Sie Fertig wählen, um mit den nächsten Schritten fortzufahren.

5. Telegram wird dann ein letztes Mal versuchen, Sie davon zu überzeugen, den Dienst weiterhin zu nutzen. Wenn Sie sicher sind, dass Sie Telegram löschen möchten, klicken Sie auf Delete my account.

6. Und das war’s! Sie sollten eine Bestätigung erhalten, dass Ihr Telegram-Konto gelöscht wurde und Sie die App nicht mehr nutzen können.

Falls Sie sich wieder bei Telegram registrieren möchten, müssen Sie einige Tage warten, bevor Sie dies wieder tun können.

Möchten Sie Telegram weiterhin nutzen? Verwenden Sie diese Datenschutzfunktionen

Die meisten Telegram-Nachrichten sind standardmäßig nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt, aber die Funktion „Geheimer Chat“ hilft, dieses Problem zu lösen.

Nachrichten werden normalerweise auf Telegram-Servern gespeichert, sodass der Absender und der Empfänger bei Bedarf darauf zugreifen können. Wenn Sie jedoch einen geheimen Chat starten, werden die Nachrichten verschlüsselt und nur auf den Geräten der beiden Benutzer gespeichert. Telegram und seine Mitarbeiter können unter keinen Umständen auf diese Nachrichten zugreifen.

Telegram bietet auch die Funktion „Nachricht zurücknehmen“, mit der Nutzer Nachrichten, die sie bis zu 48 Stunden zuvor gesendet haben, wieder entfernen können. Diese Funktion hatte Telegram erweitert und ermöglichte es Nutzern, von anderen in Gruppenchats gesendete Nachrichten zu löschen, was sich als umstritten erwies und gegen das Motto der Meinungsfreiheit verstieß.

Ergänzend können Sie Nachrichten in der Telegram-App bearbeiten und „stille Nachrichten“ senden, bei denen das Gerät des Empfängers nicht klingelt (sozusagen ein „Nicht stören“-Modus).

Zu den weiteren Datenschutzfunktionen gehört eine Option, mit der Sie verhindern können, dass Personen außerhalb Ihrer Kontaktliste Sie zu Gruppen hinzufügen, sowie eine andere, mit der Sie alle Gruppen komplett ausschließen können. Sie können auch mehr als ein Telegram-Konto auf demselben Gerät mit derselben Nummer verwenden.

Mehr zum Thema: Wie Sie Telegram bei Zensur entsperren

