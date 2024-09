Você encontrou um aplicativo de mensagens melhor para enviar mensagens seguras aos seus contatos? Ou simplesmente está preocupado com os problemas de segurança relacionados ao Telegram? Siga este guia para saber como excluir a sua conta do Telegram permanentemente.

Você deve excluir o Telegram?

O Telegram está presente no espaço de mensagens há vários anos, acumulando centenas de milhões de usuários ao longo do caminho, e está bloqueado em vários países. No entanto, foram levantadas dúvidas sobre a segurança e a privacidade do Telegram.

Por exemplo, o aplicativo de mensagens não usa criptografia de ponta a ponta por padrão, uma decisão desconcertante, dada a sua inclinação de marketing como um serviço seguro e focado na privacidade. Isso contrasta fortemente com seus rivais Signal e WhatsApp, ambos com criptografia de ponta a ponta ativada como configuração padrão para mensagens, áudio e chamadas de vídeo.

Os problemas de segurança do Telegram são bem conhecidos. Em dezembro de 2019, dezenas de russos tiveram as suas contas do Telegram hackeadas, o que significa que os bisbilhoteiros provavelmente leram as suas mensagens privadas e conversas em grupo. Da mesma forma, alega-se que milhares de contas do Telegram foram espionadas durante os protestos em Hong Kong em 2019.

Também há problemas na arquitetura de segurança do Telegram. A empresa usa um protocolo de criptografia interno conhecido como MTProto em vez de uma versão de código aberto. A sua dependência de uma versão de criptografia proprietária significa que o protocolo não foi verificado de forma independente por especialistas em segurança. Além disso, o serviço também não se ofereceu voluntariamente para que fosse auditado. Outra decisão misteriosa.

Esses desenvolvimentos são suficientes para fazer com que qualquer pessoa que use o Telegram tema por sua privacidade e segurança. Continue lendo para descobrir como excluir a sua conta do Telegram de forma segura e protegida.

Como desativar o Telegram permanentemente

Não há opção para desativar temporariamente a sua conta do Telegram. Antes de excluir sua conta do Telegram, você também deve estar ciente de que não é possível recuperar nenhuma de suas mensagens, mídias, grupos, canais ou contatos se você continuar. Excluir sua conta do Telegram é uma decisão permanente: mesmo que você se inscreva no aplicativo novamente, os seus bate-papos e contatos antigos não serão restaurados.

Se você quiser excluir a sua conta do Telegram, há duas maneiras de fazer isso.

Opção 1: Escolha a configuração de autodestruição

Infelizmente, não há opção para excluir uma conta do Telegram permanentemente dentro do aplicativo móvel. Nesse caso, você pode escolher uma opção de “autodestruição” que excluirá a sua conta do Telegram (junto com todos os seus contatos e mensagens) após um período de inatividade. Isso significa que, se você não fizer login na sua conta do Telegram dentro desse período, ela será automaticamente excluída.

Siga estas etapas:

1. Abra sua conta do Telegram e navegue até Configurações. Selecione Privacidade e Segurança.



2. Role até a opção Se ausente por.



3. Clique em 1 mês.



A configuração padrão é de 6 meses, o que significa que o Telegram excluirá automaticamente a sua conta se você ficar inativo por esse período de tempo. No entanto, ao selecionar 1 mês, você estará encurtando esse período de tempo. Se você fizer login no Telegram dentro desse período, o relógio será reiniciado, portanto, certifique-se de que isso não aconteça, caso contrário, você terá que esperar mais tempo.

Opção 2: Use um navegador da Internet para excluir a sua conta do Telegram

Como mencionamos anteriormente, não há como excluir instantaneamente uma conta do Telegram dentro do aplicativo móvel. No entanto, se você não quiser esperar um mês para que ela se autodestrua, é possível excluí-la da Internet em poucos minutos.

Siga estas etapas:

1. Navegue até a página de desativação do Telegram em qualquer navegador da Internet. Esse método funciona em seu computador ou telefone.

2. Digite o mesmo número de telefone que você usou para se inscrever no Telegram. Certifique-se de começar com o código do país, seguido pelo número (+XXXXXX)

3. Depois de inserir o seu número de telefone, você receberá uma mensagem dentro do próprio aplicativo Telegram. Não espere um SMS, pois ele não chegará. Depois de receber o código alfanumérico, volte à página de desativação em seu navegador, insira o código no campo e clique em Entrar.

4. Nesse momento, o Telegram perguntará por que você deseja excluir o serviço. Você pode optar por dar o seu feedback ou deixar o campo em branco. Isso é opcional e não afetará a sua capacidade de excluir o aplicativo. Certifique-se de selecionar Concluído para prosseguir para as próximas etapas.

5. O Telegram tentará convencê-lo uma última vez a permanecer no serviço. Se você tiver certeza de que deseja excluir o Telegram, clique em Sim, excluir a minha conta.

6. E é isso! Você deve receber uma confirmação de que a sua conta do Telegram foi excluída e você não poderá mais usar o aplicativo.

Caso deseje voltar a participar do Telegram, você terá que esperar alguns dias antes de poder se registrar novamente.

Ainda quer usar o Telegram? Use estes recursos de privacidade

A maioria das mensagens do Telegram não é criptografada de ponta a ponta por padrão, mas a função “Bate-papo Secreto” ajuda a resolver esse problema.

As mensagens normais são armazenadas nos servidores do Telegram para que tanto o remetente quanto o destinatário possam acessá-las sempre que necessário. Mas se você iniciar um bate-papo secreto, as mensagens serão criptografadas e armazenadas apenas nos dispositivos de ambos os usuários. O Telegram e a sua equipe não podem acessar essas mensagens em nenhuma circunstância.

O Telegram também oferece o recurso “Cancelar envio de mensagem“, que permite aos usuários remover mensagens enviadas até 48 horas antes. Mais tarde, o Telegram expandiu esse recurso para permitir que os usuários excluam mensagens enviadas por outras pessoas em bate-papos em grupo, uma medida que se mostrou controversa e contrária ao seu mantra de liberdade de expressão.

De forma semelhante, você pode editar mensagens dentro do aplicativo Telegram, bem como enviar “mensagens silenciosas” que não farão com que o dispositivo do destinatário toque (pense nisso como um modo “não perturbe”).

Outros recursos de privacidade incluem uma opção para impedir que pessoas de fora da sua lista de contatos o adicionem a grupos, bem como outra para proibir todos os grupos. Você também pode usar mais de uma conta do Telegram no mesmo dispositivo/número.