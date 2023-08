Die Zahlen zeigen es: Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sehen sich Reality-TV-Dating-Shows an und sind nicht nur von dem Drama, sondern auch von den romantischen Verlockungen exotischer Reiseziele fasziniert. Jetzt, wo die Sommerferien in vollem Gange sind, sollten Sie Ihr heimliches Vergnügen am Reality-TV in … nun ja, die Realität verwandeln.

Entdecken Sie die luxuriösen Villen aus den jeweiligen Dating-Shows und erfahren Sie, was Sie eine Woche Urlaub dort kosten kann.

Wir haben die genauen Standorte ausfindig gemacht und sie nach den Erfolgsquoten der Shows geordnet.

Von MILF Manor und The Bachelorette bis hin zu Love Island , Married at First Sight und Farmer Wants a Wife – welche Serie hat sich als die erfolgreichste bei der Suche nach der Liebe erwiesen?

Wir gehen der Frage nach, wie viele Paare bei 10 der beliebtesten Dating-Shows weltweit zusammenkamen, wie viele dieser Paare noch zusammen sind und welchen Einfluss diese exotischen Reiseziele auf das Liebesleben der Kandidaten haben.

Reisen Sie mit einem VPN, mit dem Sie garantiert die nächste Staffel Ihrer Lieblings-Dating-Show sehen können – von Ihrem Sofa in die Tropen. Sind Sie urlaubsreif? Planen Sie Ihren nächsten Aufenthalt an einem dieser 10 Drehorte für Dating-Shows und schaffen Sie die Kulisse für Ihren ganz eigenen Sommer der Liebe.

Die 15 besten Reiseziele von Dating-Shows

Egal, ob Sie ein hoffnungsloser Romantiker auf der Suche nach Inspiration oder ein Paar auf der Suche nach dem ultimativen Reiseziel sind, entdecken Sie die fesselndsten Orte, an denen sich die Magie der Liebe entfaltet, geordnet nach unserem „Score für langanhaltende Liebe“ (erklärt im Abschnitt Wie erfolgreich sind Dating-Shows?). Freuen Sie sich auf sonnenverwöhnte Strände, luxuriöse Landsitze und bezaubernde Rückzugsorte inmitten wunderschöner Natur.

Warum lieben Dating-Shows exotische Orte?

Nachdem wir diese unberührten Orte für Dating-Shows erkundet haben, kommen wir nicht umhin, uns zu fragen: Warum passen exotische Locations und Dating-Shows so gut zusammen? Aubrey Thomas, ein Beziehungstherapeut aus Tel Aviv, meint: „Es ist leicht, sich im Urlaub zu verlieben. Das liegt am Gemütszustand und an der Chemie. Im Urlaub geht es nur um Spaß. Es gibt keine täglichen Verpflichtungen oder Sorgen. Die Sonne und das Meer lassen den Stresspegel sinken und den Dopaminspiegel steigen.“

Aber diese außergewöhnlichen Villen haben ein weiteres faszinierendes Element – die Isolation. Dieser einzigartige Aspekt verstärkt Konflikte und die Verbundenheit gleichermaßen und sorgt dafür, dass wir den Blick nicht von den Romanzen abwenden können, die sich auf dem Bildschirm vor uns entfalten. „Die Kandidaten werden in eine intime und doch sehr öffentliche Umgebung gebracht. Sie teilen sich ein Haus, bevor sie sich überhaupt kennengelernt haben. Sie müssen sich ihren Problemen vor der Kamera stellen. Es geht um Ruhm und Geld, also um ganz andere Faktoren als in der realen Welt. Außerdem sind alle halbnackt und das Gehirn ist in höchster Alarmbereitschaft. Natürlich verlieben sie sich da“, erklärt Thomas.

Doch inmitten des Glanzes und Glamours des Reality-TVs stellt sich die Frage, wie sich diese schnellen Romanzen langfristig entwickeln. „Es ist Reality-TV, aber es spielt weit entfernt von den Grundlagen des echten Lebens wie Freunde, Familie, Arbeit und Zuhause. Viele Dating-Shows sind eine Fortsetzung des Algorithmus, den wir in Dating-Apps sehen – sofortige Befriedigung und unzählige Optionen. Dadurch wird man darauf trainiert, nie zufrieden zu sein, und es entsteht eine Gesellschaft, die sich nicht festlegen kann, weil sie sich immer fragt, ob die nächste Person, die das Haus betritt, besser ist“, warnt Thomas. „Sie werden feststellen, dass die Shows, die dieses Format in Frage stellen, eine höhere Erfolgsquote haben. Die Beziehungen, die nicht halten, sind die, die im wahrsten Sinne des Wortes auf Sand und Wasser gebaut wurden.“

Wie erfolgreich sind Dating-Shows?

Vor diesem Hintergrund haben wir uns daran gemacht, die wahren Erfolgsquoten von Dating-Shows hinsichtlich der Bildung von dauerhaften Beziehungen zu untersuchen. Unter Berücksichtigung von Schlüsselfaktoren wie der Anzahl der Staffeln, dem Prozentsatz potenzieller Matches, Verlobungen, Hochzeiten und der Paare, die im Jahr 2023 glücklich zusammenleben, haben wir eine gründliche Analyse durchgeführt und für jede ausgewählte Dating-Show einen „Score für langanhaltende Liebe“ erstellt.

Betrachten wir die Daten also etwas genauer und sehen uns an, wie diese romantischen Reality-Abenteuer langfristig in Sachen Liebe wirklich abschneiden.

1. The Bachelorette

Paare, die 2023 noch zusammen sind: 5

Erfolgsquote der in der Show gebildeten Paare: 42 %

Score für langanhaltende Liebe: 83 %

Mit einer beeindruckenden Bilanz von 20 erfolgreichen Staffeln ist die US-Version von The Bachelorette die am längsten laufende Dating-Show auf unserer Liste. Doch trotz dieser langen Zeit sind nur noch fünf Paare aus der Show in einer Liebesbeziehung. Ein Paar jedoch hat seine Liebe zwei Jahrzehnte lang aufrechterhalten.

Bemerkenswertes Paar

Trista (Rehn) Sutter war im Jahr 2003 die erste Bachelorette und der Gewinner von Staffel 1, Ryan Sutter, ist nach wie vor ihr Ehemann.

Hier lebt es sich schön

Die letzte Staffel der US-Version von The Bachelorette wurde in der Villa de la Vina in Agoura Hills in Kalifornien gefilmt. Die Villa ist zwar nicht mehr auf Airbnb verfügbar, es ist jedoch trotzdem interessant, dass die kultige 200 Jahre alte Bachelor-Villa einst für stolze 30.000 USD pro Nacht zu haben war. Wenn Sie in Ihrem nächsten Urlaub trotzdem in einer ähnlichen Unterkunft übernachten möchten, sollten Sie das Malibu Rocky Oaks in Betracht ziehen, wo Sie sich eine Woche lang für 17.463 USD verwöhnen lassen können. Es ist die perfekte Kulisse für all Ihre romantischen Rendezvous und erinnert an die bezaubernde Atmosphäre der Serie.

2. Farmer Wants a Wife

Paare, die 2023 noch zusammen sind: 19

Erfolgsquote der in der Show gebildeten Paare 33 %

Score für langanhaltende Liebe: 72 %

Wenn es rein nach den Zahlen geht, ist Farmer Wants a Wife Australia ein echter Volltreffer. Im Laufe von 13 erfolgreichen Staffeln hat die Show 19 Paare zusammengebracht, aus denen neun Ehen und sage und schreibe 26 Kinder hervorgingen! 69 % der Teilnehmer konnten potenzielle Partner finden, aber nur ein Drittel konnte den Funken aufrechterhalten und zusammenbleiben. Nichtsdestotrotz sichert diese Erfolgsquote der Show einen würdigen zweiten Platz in unserer Dating-Show-Auswahl.

Bemerkenswertes Paar

Ein bestimmtes Paar, Chris Newsome und Kim Tierney, ist seit seinem ersten Treffen in der allerersten Staffel der Serie im Jahr 2007 ununterbrochen zusammen. Die beiden waren die Vorreiter, denn sie waren das erste Paar, das geheiratet hat, und jetzt haben sie einen gemeinsamen Sohn und eine gemeinsame Tochter.

Hier lebt es sich schön

In der letzten australischen Staffel, Staffel 13, hatten die Farmer die Gelegenheit, ihre zukünftigen Ehefrauen in dem luxuriösen Boutique-Hotel The Convent im Hunter Valley, New South Wales, zu treffen. Wenn Sie sich für ein paar Nächte in der Garden Suite interessieren, kostet die Unterkunft mit Übernachtung und Frühstück 2.733 USD für eine Woche.

3. Married at First Sight

Paare, die 2023 noch zusammen sind: 13

Erfolgsquote der in der Show gebildeten Paare: 35 %

Score für langanhaltende Liebe: 71 %

Wer hätte das gedacht? Die Dating-Show, in der Singles sich verpflichten, den von ihnen gewählten Partner zu heiraten, sobald sie ihn sehen, hat sich zu einem erstaunlichen Erfolg entwickelt! Die amerikanische Ausgabe von MAFS hat bereits sagenhafte 16 Staffeln hinter sich und eines von fünf potenziellen Paaren hat ein glückliches Ende gefunden. Insgesamt haben 13 Paare den Bund fürs Leben geschlossen und 19 Babys sind daraus hervorgegangen.

Bemerkenswertes Paar

Unter diesen erfolgreichen Paaren stechen Jamie und Doug mit der am längsten währenden Beziehung hervor. Sie sind das einzige Paar, das seit Staffel 1 zusammen ist. Ihre Liebesgeschichte war so fesselnd, dass sie sogar ein eigenes Spin-Off und einen Podcast bekamen und inzwischen zwei gemeinsame Kinder haben.

Hier lebt es sich schön

Als neuestes Flitterwochen-Reiseziel durften die Teilnehmer das Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa im jamaikanischen Montego Bay erleben. Wenn Sie Ihre Sommerreise dorthin planen, können Sie in den Suiten mit Meerblick ab 4.750 USD pro Person für eine Woche die Karibik direkt vor der Haustür erleben.

4. Temptation Island

Paare, die 2023 noch zusammen sind: 8

Erfolgsquote der in der Show gebildeten Paare: 38 %

Score für langanhaltende Liebe: 65 %*

Der amerikanische Neustart von Temptation Island hat gerade seine fünfte Staffel abgeschlossen. Sie hebt sich von anderen Reality-Shows ab, weil sie bestehende Paare vor verschiedene Herausforderungen stellt, um ihre Beziehungen auf die Probe zu stellen. Erstaunlicherweise sind trotz der verlockenden Situationen auf und außerhalb der Insel 40 Prozent der teilnehmenden Paare im Jahr 2023 immer noch zusammen. Beeindruckend ist, dass drei der acht Paare sich sogar verlobt oder geheiratet haben, was auf eine relativ hohe Erfolgsquote hindeutet.

Bemerkenswertes Paar

Ein solches erfolgreiches Paar sind Kristen Ramos und Julian Allen, die in Temptation Island Staffel 3 auftraten und später in Puerto Rico den Bund der Ehe schlossen.

Hier lebt es sich schön

Die Dreharbeiten zu Temptation Island fanden auf der malerischen Insel Maui des Archipels Hawaii statt. Das atemberaubende Herrenhaus, das 2019 als Drehort diente, wurde im Januar 2023 zum Verkauf angeboten und schließlich für über 11 Millionen USD an einen glücklichen Käufer verkauft.

Wenn Sie jedoch ein Fan der Serie sind oder einfach die Schönheit von Maui erleben möchten, können Sie immer noch einen Aufenthalt am neueren Drehort, dem Andaz Maui’s Kihei Resort, buchen. Die luxuriösen Andaz-Villen mit 3 Schlafzimmern sind ab 3.856 USD pro Nacht oder 23.136 USD für einen einwöchigen Aufenthalt verfügbar.

5. Are You the One?

Paare, die 2023 noch zusammen sind: 7

Erfolgsquote der in der Show gebildeten Paare: 50 %

Score für langanhaltende Liebe: 47 %

Die amerikanische Reality-TV-Show Are You the One? von MTV hat bereits ihre neunte Staffel ausgestrahlt. Trotz zahlreicher Liebesspiele haben es nur sieben Paare geschafft, eine feste Beziehung zu führen. Bei einer relativ geringen Erfolgsquote der Paare in der Serie (15 Prozent) sind zumindest die Paare, die aus der Show hervorgegangen sind, zusammen geblieben. Interessanterweise galten einige dieser Paare laut dem Algorithmus der Show nicht als perfekte Partner, aber sie haben trotzdem geheiratet, nachdem sie sich in der Show kennengelernt hatten.

Bemerkenswerte Paare

Im Laufe der Jahre haben insgesamt fünf Paare, wie Jenni Knapmiller und Curtis Hadzicki aus AYTO Staffel 2 sowie Uche Nwosu und Clinton Moxam aus Staffel 6, den Schritt gewagt und geheiratet. Das Ergebnis der MTV-Partnervermittlung sind fünf Kinder, die aus diesen Liebesbeziehungen hervorgegangen sind.

Hier lebt es sich schön

Die letzte Staffel von Are You the One? wurde auf Gran Canaria gedreht, höchstwahrscheinlich in der globalen Produktionsvilla von MTV. Auch wenn es nicht möglich ist, genau in dieser Villa zu wohnen, können Sie an einem ähnlichen Ort übernachten, der über eine atemberaubende 6.458 Quadratmeter große Villa mit Meerblick, Garten, Pool und mehr verfügt. Dieses luxuriöse Anwesen mit dem Namen Terrace on the Beach befindet sich auf der Ostseite der Insel in Telde und ein Wochenaufenthalt kostet etwa 5.500 USD.

Wenn Sie bereit sind, sich das ultimative Luxus-Erlebnis zu gönnen, warum machen Sie dann nicht eine Reise zu dem fesselnden Drehort der beliebten deutschen Reality-Show Are You the One? VIP, in das exotische Paradies des thailändischen Koh Samui? Versetzen Sie sich in die bezaubernde Welt von Staffel 3 und übernachten Sie in der atemberaubenden Villa Chaweng 5066, die eine perfekte Alternative zum Originalschauplatz der Show darstellt.

Diese prächtige Villa mit fünf Schlafzimmern liegt an der unberührten Küste und bietet ein Stück Paradies mit einem eigenen Strand, einem atemberaubenden Pool, einem Fitnessstudio und einem privaten Koch. All diese Pracht können Sie für eine Woche puren Glücks zu einem Preis von 14.334 USD mieten.

6. Love Is Blind

Paare, die 2023 noch zusammen sind: 7

Erfolgsquote der in der Show gebildeten Paare: 39 %

Score für langanhaltende Liebe: 43 %

Nach der letzten und vierten Staffel der US-amerikanischen Ausgabe von Love Is Blind können wir feststellen, dass weniger als ein Drittel (30 Prozent) der potenziellen Paare während der gesamten Serie tatsächlich ein Paar wurden. Vor allem Staffel 2 war voller Herzschmerz, denn keines der Paare ist heute noch zusammen. Es gibt jedoch einen Silberstreif am Horizont, denn insgesamt sieben Paare haben es geschafft, zu überleben, und alle von ihnen sind heute verheiratet. Daraus ergibt sich eine ziemlich anständige Erfolgsquote von 39 Prozent für in der Show gebildete Paare.

Bemerkenswertes Paar

Tiffany Pennywell und Brett Brown erzählen eine der beliebtesten Erfolgsgeschichten aus der Show, denn sie haben eine wahre Beziehung gefunden. Sie sind seit Staffel 4 glücklich verheiratet.

Hier lebt es sich schön

Erleben Sie einen Aufenthalt wie in den Flitterwochen nur ohne Hochzeit. Die Paare von Love Is Blind Staffel 4 hatten die Möglichkeit, im luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel TRS Yucatan in der mexikanischen Riviera Maya zu entspannen – nur eine halbe Stunde von Playa del Carmen entfernt.

Das Hotel bietet verschiedene Arten von Suiten, darunter auch charmante Unterkünfte im Hüttenstil, die über einen eigenen Eingang, einen Steg und Kanus verfügen. Nutzen Sie das aktuelle Online-Angebot (43 Prozent Rabatt) und genießen Sie einen einwöchigen Aufenthalt in einem Bungalow am Meer ab 2.885 USD pro Person.

Für Fans lohnt sich auch ein Blick in die internationalen Ausgaben der Show. Die erste Staffel von Love Is Blind Japan war im Hoshinoya Okinawa Resort zu Gast. Ein einwöchiger Aufenthalt (sechs Nächte) kostet dort 19.728 USD.

7. Love Island

Paare, die 2023 noch zusammen sind: 13

Erfolgsquote der in der Show gebildeten Paare: 20 %

Score für langanhaltende Liebe: 43 %

Love Island UK Staffel 10 wurde zum Erstellungszeitpunkt dieser Liste noch ausgestrahlt. Die obigen Berechnungen basieren also auf den Daten der vorausgehenden neun Staffeln der beliebten britischen Dating-Show. Und die Ergebnisse sind nicht sehr vielversprechend, was darauf hindeutet, dass das, was auf Love Island passiert, in der Regel auch auf Love Island bleibt. Weniger als die Hälfte der möglichen Partnerschaften (44 Prozent) wurden während der gesamten Serie geschlossen und nur 9 Prozent der Paare sind heute noch verliebt.

Bemerkenswerte Paare

Vielleicht erinnern Sie sich an Alex Bowen und Olivia Buckland aus der Folge von 2016? Sie waren das erste Love-Island-Paar, das geheiratet hat – und haben inzwischen ein gemeinsames Baby bekommen. Dom Lever und Jess Shears, Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Nathan Massey und Cara De La Hoyde sowie Jamie Jewitt und Camilla Thurlow haben ebenfalls geheiratet, seit sie sich in der Show kennengelernt haben. Es ist auch erwähnenswert, dass es jetzt insgesamt sechs Love-Island-Babys gibt.

Hier lebt es sich schön

Möchten Sie Ihre eigene Love-Island-Fantasie ausleben? Für den Preis von 787 USD pro Nacht können Sie sich einen Aufenthalt in der Villa der aktuellen Staffel gönnen. Die Villa heißt Sa Vinyassa und liegt auf Mallorca. Dieses luxuriöse Anwesen erstreckt sich über 46 Hektar und bietet eine Wohnfläche von 3.700 Quadratmetern, mit einem Pool, atemberaubenden Aussichten und einer umliegenden Naturlandschaft, die den perfekten märchenhaften Rückzugsort darstellt.

Noch mehr Love-Island-Vibes finden Sie auf der griechischen Insel Korfu, wo Staffel 3 der schwedischen Ausgabe gefilmt wurde. Die Villa wurde exklusiv für die Show gebaut, deshalb haben wir nach einer ähnlichen Unterkunft gesucht – Villa Edoardo liegt auf einem grünen Hügel und bietet für 10.739 USD pro Woche einen spektakulären Blick auf die Berge und das Meer.

8. MILF Manor

Paare, die 2023 noch zusammen sind: 1

Erfolgsquote der in der Show gebildeten Paare: 33 %

Score für langanhaltende Liebe: 40 %*

Die erste Folge dieser neuen US-amerikanischen Reality-TV-Show wurde am 15. Januar 2023 auf TLC ausgestrahlt. Die Show versammelte acht alleinstehende Frauen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren in einer Villa in Baja California in Mexiko, mit dem Ziel, ihnen bei der Suche nach der Liebe zu helfen. Wie der Titel der Serie andeutet, waren ihre potenziellen Partner einige Jahrzehnte jünger als sie selbst.

*Da sich die Serie noch in der Anfangsphase befindet, ist es schwierig, die Erfolgsquote genau zu bestimmen. Während der Laufzeit der Sendung konnten jedoch nur drei der acht Frauen einen Partner finden. Jetzt, etwa ein Jahr nach den Dreharbeiten, scheint es, dass nur eines dieser Paare das Potenzial hat, eine dauerhafte Beziehung zu führen.

Bemerkenswertes Paar

Da Social Media nicht viele Anhaltspunkte liefert, können wir nur optimistisch davon ausgehen, dass die Beziehung von Pola Mochon und Ryan Jovan noch intakt ist.

Hier lebt es sich schön

Die mexikanische Villa, die in der Reality-TV-Show gezeigt wurde, ist das Boutique-Hotel Orchid House Baja. Wenn Sie einen romantischen Ausflug planen, haben Sie die Möglichkeit, in der Garden Suite zu einem Wochenpreis von 5.805 USD zu übernachten. Wenn Sie ein noch luxuriöseres Erlebnis suchen, können Sie auch die Presidential Ocean Suite wählen, die Sie 8.973 USD pro Woche kostet.

9. Too Hot to Handle

Paare, die 2023 noch zusammen sind: 2

Erfolgsquote der in der Show gebildeten Paare: 11 %

Score für langanhaltende Liebe: 37 %

Fans der Netflix-Dating-Show Too Hot to Handle können jetzt in der neuesten Staffel, der 5. Staffel, schwelgen, die im Juli 2023 Premiere hatte. In den vergangenen vier Staffeln haben sich bemerkenswerte 62 Prozent der potenziellen Paare dafür entschieden, die Villa gemeinsam zu verlassen. Allerdings hat sich die Show als weniger förderlich erwiesen, wenn es darum geht, eine dauerhafte Liebe zu finden, denn nur 7 Prozent der Paare aus allen bisherigen Staffeln sind bis heute zusammen.

Bemerkenswerte Paare

Emily Miller und Cam Holmes aus Staffel 2 sowie Kayla Richart und Seb Melrose aus Staffel 4 sind die einzigen beiden Paare, die bei Too Hot to Handle eine dauerhaft währende Liebe gefunden zu haben scheinen.

Hier lebt es sich schön

Staffel 4 und Staffel 5 von Too Hot to Handle wurden im luxuriösen Emerald Pavilion auf den Turks- und Caicosinseln gefilmt. Der Preis für einen einwöchigen Aufenthalt in dieser karibischen Villa beträgt 35.700 USD, mit einem Preis von 5950 USD pro Nacht. Die Villa verfügt über fünf Schlafzimmer und fünf Bäder und bietet Platz für maximal 12 Gäste. Zu den zahlreichen Annehmlichkeiten gehören eine Feuerstelle, ein Whirlpool, eine Sonnenterrasse, ein Infinity-Pool, ein Fitnessraum, ein Medienraum, ein Grill im Freien und eine Bootanlegestelle.

Wenn Sie besonders viel Geld in die Hand nehmen können, ist eine Alternative der besondere Drehort, an dem Too Hot to Handle Brazil gedreht wurde. Die erste Staffel wurde im mexikanischen Punta Mita im teuersten Ferienhaus der Welt – Casa Tau – gedreht. Ein Tag kostet Sie stolze 16.738 USD (80.000 BRL).

10. Ex on the Beach

Paare, die 2023 noch zusammen sind: 1

Erfolgsquote der in der Show gebildeten Paare: 6 %

Score für langanhaltende Liebe: 21 %

Die 11. Staffel der britischen Ausgabe von Ex on the Beach wurde bis Juli 2023 ausgestrahlt. Um den Erfolg der Show zu bewerten, haben wir die neun vorangegangenen Staffeln (Staffel 10 wurde abgesetzt) und deren 176 Kandidaten analysiert. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Show die niedrigste Erfolgsquote unter den von uns ausgewählten besten 10 Shows hat. Im Laufe dieser neun Staffeln bildeten sich nur 16 Paare, was weniger als einem von fünf potenziellen Paaren entspricht. Im Juli 2023 war nur noch eins dieser Paare zusammen.

Bemerkenswerte Paare

Mitte Juli haben Helen Briggs und Chet Johnson, die in Ex on the Beach Staffel 4 wieder zusammenkamen, ihre Beziehung nach acht Jahren offiziell beendet. Diese jüngste Entwicklung hat die Erfolgsquote der Show weiter gesenkt. Briggs beschloss, sich von ihrem langjährigen Freund zu trennen und behauptete, er habe sie betrogen. Die Beziehung von Marnie Simpson und Casey Johnson hingegen ist nach wie vor stark. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne und heiratete Anfang 2023.

Hier lebt es sich schön

Staffel 11 von Ex on the Beach UK wurde im spanischen Marbella gedreht. Obwohl wir den genauen Drehort nicht ausfindig machen konnten, sind wir auf eine luxuriöse Alternative an der Costa del Sol gestoßen – die Villa Sascha, die einen einwöchigen Aufenthalt ab 5.395 USD anbietet und den gleichen Geist wie die Show einfängt.

Fans, die Ex on the Beach Double Dutch Allstars im Jahr 2019 verfolgt haben, erinnern sich vielleicht daran, dass die Show in Banda Abou auf Curaçao im atemberaubenden Coral Estate 303 gedreht wurde. Diese verschwenderische Villa liegt in einem 1,73 Hektar großen Resort mit atemberaubendem Blick auf die Karibik. Sie verfügt über beeindruckende Annehmlichkeiten wie einen Privatstrand, einen Swimmingpool, einen Whirlpool, neun Schlafzimmer, sieben Badezimmer, ein 450 Quadratmeter großes Kino und ein geräumiges Wohnzimmer mit 1.500 Quadratmetern. Die Villa kann bis zu 20 Gäste beherbergen und kann für ca. 6.640 USD pro Woche gemietet werden.

Reisen Sie kostengünstig um die Welt und genießen Sie Ihre Lieblingssendungen mit einem VPN

Lassen Sie sich nicht von den Kosten für schicke Villen davon abhalten, neue Reiseziele zu erkunden. Schauen Sie sich die neuesten Staffeln Ihrer geliebten Dating-Shows wie Love Island UK Staffel 10, Ex on the Beach UK Staffel 11 und Too Hot to Handle Staffel 5 an, die alle jetzt zum Streaming verfügbar sind. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie Reality-TV bequem von zu Hause aus, privat und sicher mit einem VPN.

Methodik

Wir haben zehn weltweit beliebte Dating-Shows analysiert, die jeweiligen Länderversionen und auch laufende Staffeln. Die Daten wurden aus seriösen Quellen wie Screenrant, Wikipedia, BuzzFeed, Cosmopolitan, US Magazine und anderen Medien zusammengetragen. Zu den Informationen gehören die Gesamtzahl der Kandidaten, potenzielle und tatsächlich gebildete Paare, im Jahr 2023 weiterhin bestehende Paare*, Verlobungen und Eheschließungen, die aus den Shows resultieren. Wir haben den Prozentsatz der gebildeten Paare, der im Jahr 2023 noch zusammenlebenden Paare und die allgemeinen Erfolgsquoten berechnet. Faktoren wie die Anzahl der Staffeln wurden gewichtet, um einen endgültigen „Score für langanhaltende Liebe“ zu ermitteln.

*Bei Temptation Island und The Bachelorette basierten die Erfolgsquoten auf Verlobungen und Paaren, die weiterhin zusammen sind. Bei Ex on the Beach konnten wir nur bis Staffel 9 genaue Daten erhalten. Die Staffeln 10 (abgesetzt) und 11 (liegt noch zu kurz zurück) wurden von unserer Statistik ausgeschlossen.