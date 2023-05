The Flash, der neue Film über einen der beliebtesten Superhelden des DC-Universums, kommt am 16. Juni in die Kinos und wird dann ab Herbst 2023 auf Max (einem neuen, fusionierten Dienst von HBO Max und Discovery+) zu sehen sein. Angesichts seiner Länge von 2 Stunden und 30 Minuten können die Fans das neueste Kapitel aus dem Leben des Superhelden kaum erwarten.

Für diejenigen, die den Film – oder jeden anderen Superhelden-Blockbuster – allerdings streamen oder mit einem VPN schauen möchten, wird die Internetgeschwindigkeit eine Rolle dabei spielen, wie angenehm das Erlebnis ist. Und ein großer Teil dieser Geschwindigkeit hängt davon ab, wo auf der Welt Sie sich befinden.

Anlässlich der Veröffentlichung von The Flash hat ExpressVPN die Gerichtsbarkeiten mit den schnellsten und langsamsten Internetgeschwindigkeiten analysiert. Wir haben berechnet, wie lange jemand in diesen Regionen brauchen würde, um den Film in 4K Ultra HD herunterzuladen und ihn offline auf Streaming-Plattformen zu sehen. Unsere Ergebnisse könnten Sie überraschen …

Die 10 Gebiete mit den schnellsten Internetgeschwindigkeiten

Das Internet ist zu einem festen Bestandteil unseres Lebens geworden. Mit über 5,16 Milliarden Nutzern weltweit steht es außer Frage, dass die Menschen bei der Erledigung ihrer täglichen Aufgaben darauf angewiesen sind.

In der heutigen schnelllebigen Welt sind schnellere Internetgeschwindigkeiten begehrt. Sie ermöglichen es den Nutzern, problemlos auf Informationen zuzugreifen, Online-Aktivitäten durchzuführen und ihre Lieblingssendungen auf Streaming-Plattformen wie Netflix und Max zu sehen (oder herunterzuladen, um sie später anzusehen). Allerdings hat nicht jeder den gleichen Zugang zum Hochgeschwindigkeitsinternet.

Um dies zu verdeutlichen, sehen Sie sich unsere nachfolgende Infografik an:

Wohlhabende Gebiete haben die schnellsten Internetgeschwindigkeiten

Es überrascht nicht, dass Orte mit einer stärkeren Wirtschaft und einer besser entwickelten Infrastruktur im Allgemeinen schnellere Internetgeschwindigkeiten haben. Monaco zum Beispiel führt die Liste mit der höchsten durchschnittlichen Download-Geschwindigkeit und dem höchsten Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner an. Der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzt das BIP pro Kopf des Stadtstaates im Jahr 2022 auf stolze 204.190 $ (etwa 186.860 €).

Wenn man davon ausgeht, dass der Film The Flash, der 2 Stunden und 30 Minuten dauert, in 4K Ultra HD eine Dateigröße von etwa 17,5 GB hat, zeigt unsere Analyse, dass Sie den Film in Monaco dank der durchschnittlichen Downloadgeschwindigkeit von 319,59 Mbit/s in etwas mehr als 7 Minuten vollständig herunterladen und offline ansehen können.

Rangliste Gerichtsbarkeit Geschwindigkeit (Mbit/s) Downloadzeit fürs Offline-Streaming eines Films wie The Flash 1. Monaco 319,59 Mbit/s 7 min 18 s 2. Singapur 300,83 Mbit/s 7 min 45 s 3. Chile 298,5 Mbit/s 7 min 49 s 4. Hongkong 292,21 Mbit/s 7 min 59 s 5. Festlandchina 280,01 Mbit/s 8 min 20 s 6. Schweiz 279,8 Mbit/s 8 min 20 s 7. Frankreich 271,33 Mbit/s 8 min 36 s 8. Dänemark 270,27 Mbit/s 8 min 38 s 9. Rumänien 260,97 Mbit/s 8 min 56 s 10. Thailand 260,54 Mbit/s 8 min 57 s

Singapur, die Schweiz und Dänemark gehören zu den Ländern, die es in unsere Liste der Regionen mit den schnellsten Internetgeschwindigkeiten geschafft haben. Wie erwartet, gehören sie auch zu den Top 10 der Länder mit dem höchsten BIP pro Einwohner im Jahr 2022.

Dank der beeindruckenden Download-Geschwindigkeiten können Zuschauer in jedem der Länder Blockbuster wie The Flash 2023 nahtlos ansehen. Sie bräuchten etwa 7,5 bis 8,5 Minuten, um einen Film ähnlicher Größe in 4K-Ultra HD-Qualität herunterzuladen und offline anzusehen.

Das BIP ist zwar zweifellos entscheidend für die Verbesserung der Infrastruktur und der Internetgeschwindigkeiten eines Landes, aber es ist nicht der einzige Faktor. Chile steht beispielsweise auf unserer Liste der Länder mit den schnellsten Internetgeschwindigkeiten an dritter Stelle, obwohl das BIP pro Kopf bei 15.158 $ (etwa 13.876 €) liegt. Die chilenische Regierung hat mehrere Initiativen ergriffen, um den Internetzugang zu fördern und die Konnektivität mit Glasfaserkabeln zu erhöhen, was durchweg hohe Internetgeschwindigkeiten im ganzen Land ermöglicht.

In welchen Ländern sind die Internetgeschwindigkeiten am langsamsten?

Bei unserer Recherche nach den schnellsten und langsamsten Internetgeschwindigkeiten der Welt, wurden wir daran erinnert, dass der Zugang zu einem zuverlässigen Internet für viele immer noch ein Luxus ist. Während die schnellsten Länder in der Regel diejenigen sind, die über eine florierende Wirtschaft und Infrastruktur verfügen, stehen ärmere Länder – und solche, die in Konflikte verwickelt sind – bei Investitionen in die neuesten Technologien oft vor Herausforderungen.

Rangliste Gerichtsbarkeit Geschwindigkeit (Mbit/s) Downloadzeit fürs Offline-Streaming eines Films wie The Flash 1. Kuba 7,21 Mbit/s 5 h 23 min 37 s 2 Turkmenistan 8,84 Mbit/s 4 h 23 min 57 s 3. Afghanistan 9,28 Mbit/s 4 h 11 min 26 s 4. Burundi 9,62 Mbit/s 4 h 2 min 33 s 5. Gambia 10,63 Mbit/s 3 h 39 min 30 s 6. Syrien 11,06 Mbit/s 3 h 30 min 58 s 7. Sudan 11,34 Mbit/s 3 h 25 min 45 s 8. Jemen 11,44 Mbit/s 3 h 23 min 57 s 9. Mosambik 11,51 Mbit/s 3 h 22 min 43 s 10. Tunesien 11,88 Mbit/s 3 h 16 min 24 s

Mit Blick auf die Zukunft gibt es sogar für die langsamsten Länder auf unserer Liste, wie zum Beispiel Kuba, einen Hoffnungsschimmer. Aufgrund der langsamen Internetgeschwindigkeiten brauchen die Zuschauer auf dem Inselstaat knapp fünfeinhalb Stunden, um einen Film wie The Flash vollständig herunterzuladen. Es gibt jedoch Fortschritte, da Google kürzlich mit der kubanischen Regierung zusammenarbeitete, um die Konnektivität mit Glasfaserkabeln zu verbessern. Infolgedessen hat Kuba jetzt eine Internetdurchdringungsrate von 71,1 Prozent, was eine deutliche Verbesserung darstellt.

Erfreulicherweise gibt es auch in vielen afrikanischen Ländern Anzeichen für Fortschritte bei den Internetgeschwindigkeiten. In Ländern wie Mosambik gab es in den letzten Jahren dank verschiedener Initiativen zur Verbesserung der Konnektivität – wie dem Starlink-Satelliten von Elon Musk – deutliche Verbesserungen. Wenn der Zugang zu Hochgeschwindigkeitsinternet weiter verbreitet wird, ist das Potenzial für Innovation und Wachstum in diesen Regionen wirklich vielversprechend.

Die Zukunft der Internetgeschwindigkeit: WiFi 7

Wie wir gesehen haben, bietet die Zeit, die Sie in etwa für den Download von The Flash benötigen würden, einen hilfreichen Vergleichswert, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Internetgeschwindigkeiten je nach Standort sind. Dabei fällt auch auf, wie sehr sich das Internet seit seinen Anfängen weiterentwickelt hat.

Mit der neuesten Generation der WLAN-Technologie, WiFi 7, erwarten wir Geschwindigkeiten, die bis zu viermal schneller sind als WiFi 6E (die Bezeichnung für Geräte, die im 6-GHz-Band arbeiten). Damit können Menschen, die Zugang zu WiFi 7 haben, problemlos große Dateien herunterladen und hochladen, Videos in hoher Qualität ohne Pufferung streamen und mehrere Geräte gleichzeitig verbinden.

Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass diese Fortschritte unbeabsichtigt die digitale Kluft zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Regionen vergrößern könnten. Während einige Teile der Welt für diese Veränderungen gerüstet sind, könnten andere aufgrund mangelnder Ressourcen und Infrastruktur Schwierigkeiten haben.

Internationale Partnerschaften können jedoch dazu beitragen, diese Kluft zu schließen – wie wir bei Starlink in Afrika und der Zusammenarbeit von Google mit der kubanischen Regierung gesehen haben – um die Internetverbindung zu verbessern. Mit diesen Partnerschaften und weiteren Fortschritten könnten wir bald den Tag erleben, an dem die Downloadzeit für einen einzelnen Film keine nützliche Vergleichsgrundlage mehr für die Internetgeschwindigkeiten weltweit darstellt.

Ihr Internet ist langsam? Versuchen Sie es mit diesen 8 Tipps

Ganz gleich, ob Sie sich in einem Gebiet mit rasend schnellem Internet oder in einem mit den langsamsten Verbindungen befinden, es gibt immer Möglichkeiten, Ihr Online-Erlebnis zu optimieren. Für diejenigen unter uns, die nicht über Superkräfte verfügen, haben wir hier einige praktische Tipps zusammengestellt, mit denen Sie Ihre Internetverbindung optimieren können, ganz gleich, wo auf der Welt Sie sich befinden:

1. Starten Sie Ihren Router neu

Ein Neustart Ihres Routers kann vorübergehende Probleme beheben, die Ihre Internetverbindung und Geschwindigkeit beeinträchtigen. Schalten Sie dazu Ihren Router aus, trennen Sie ihn von der Stromquelle, warten Sie mindestens 30 Sekunden, schließen Sie ihn dann wieder an und schalten Sie ihn wieder ein.

2. Ändern Sie die Position Ihres Routers

Wenn Sie Ihren Router an einem zentralen Ort und weit weg von Wänden und Hindernissen aufstellen, können Sie Ihre WLAN-Abdeckung verbessern. Ziehen Sie auch die Verwendung eines WLAN-Repeaters oder Mesh-Systems in Betracht, um Ihre Abdeckung zu erweitern.

3. Besorgen Sie sich einen leistungsfähigeren Router

Ein Upgrade auf einen leistungsfähigeren Router kann Ihr Signal verbessern und Ihnen die Mühe ersparen, sich in der Nähe Ihres Routers aufhalten zu müssen, um von einer guten Verbindung zu profitieren.

4. Begrenzen Sie die Zahl der verbundenen Geräte

Zu viele verbundene Geräte, Streaming, Spiele und Videoanrufe können die Internetgeschwindigkeit verlangsamen. Trennen Sie ressourcenintensive Programme wie Software-Updater, Webcams oder intelligente Lautsprecher, die Musik abspielen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

5. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem Ethernet-Kabel statt mit WLAN verbinden, erhalten Sie wahrscheinlich eine schnellere und stabilere Verbindung.

6. Gehen Sie gegen Drosselung vor

Mit einem VPN können Sie Ihre Online-Aktivitäten maskieren, sodass es für Ihren Internetanbieter schwieriger wird, bestimmte Arten von Datenverkehr zu identifizieren und zu drosseln – insbesondere Streaming und Mediendownloads. Keine Drosselung bedeutet schnellere Geschwindigkeiten.

7. Führen Sie ein Upgrade Ihres Internettarifs durch

Informieren Sie sich auf der Website Ihres Internetanbieters über die genaue Bandbreite und Geschwindigkeit, die in Ihrem Monatstarif enthalten ist. Ziehen Sie ein Upgrade auf einen Tarif mit höherer Geschwindigkeit in Betracht, wenn Ihre Verbindung nach wie vor zu langsam ist.

8. Führen Sie Virenscans durch

Regelmäßige Antiviren-Scans können dabei helfen, Malware oder lästige Software, die Ihre Bandbreite beanspruchen könnte, zu erkennen und zu entfernen. Wenn sich Geräte seltsam verhalten und sich Probleme scheinbar nicht beheben lassen, können Sie es zudem mit einem Werksreset versuchen.

Bonus: Die Entwicklungsgeschichte von The Flash

Seit seiner Einführung in den 1940er Jahren hat die Entwicklung von The Flash vom College-Football-Star zum forensischen Superhelden Generationen von Comic-Fans in ihren Bann gezogen. Wir sind durch die Zeit gereist, um die Entwicklung von The Flash von damals bis heute zu verfolgen.

The Flash – Film 2023: Was Sie erwartet

Im Laufe der Geschichte von DC Comics hat The Flash viele aufregende Wandlungen durchgemacht. Angefangen mit dem ikonischen Helm von Jay Garrick hat sich die Figur durch verschiedene Versionen – wie Barry Allen und Wally West – weiterentwickelt, um sich den wechselnden Zeiten und Vorlieben der Comic-Leser anzupassen.

Der mit Spannung erwartete Film The Flash unter der Regie von Andrés Muschietti wird den Comics treu bleiben, indem er Flashpoint, einen entscheidenden Handlungsstrang im Leben des Scarlet Speedster, zeigt. Fans der DC-Superhelden sind begeistert, dass Michael Keaton seine Rolle als Batman für den Film wieder aufnimmt, während Sasha Calle ihr Debüt als Supergirl gibt.

Der Film The Flash kommt am 16. Juni 2023 weltweit in die Kinos und ist ab Herbst 2023 auf Max zum Streaming verfügbar.