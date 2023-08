Wo Sie Bluey online schauen können

Bluey Staffel 3 ist jetzt weltweit auf ABC iview, Disney+, BBC iPlayer und weiteren lokalen TV-Streaming-Plattformen als Stream verfügbar. Welche Episoden Sie streamen können, hängt allerdings davon ab, wo auf der Welt Sie sich befinden und welche Plattform Sie nutzen. Hier finden Sie alles, was Sie über das Streaming von Bluey wissen sollten:

Worum geht es bei Bluey?

Bluey ist eine äußerst beliebte australische Zeichentrickserie für Kinder, die die Herzen von Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt erobert hat. Die Serie spielt in den Vororten von Brisbane und dreht sich um die täglichen Abenteuer einer liebenswerten 6-jährigen Blue-Heeler-Welpin namens Bluey, ihrer 4 Jahre alten Schwester Bingo und ihrer Eltern, Bandit und Chilli.

Die Serie hat für ihren entwaffnenden Humor, die hochwertigen Animationen und den Fokus auf das fantasievolle Spielen viel Beifall erhalten. Doch die eigentliche Magie von Bluey liegt darin, dass sie Kindern und Eltern gleichermaßen realistische Lektionen für das Leben vermittelt – eine Kunst, die in der Welt des Kinderfernsehens oft beworben, aber selten erreicht wird.

Wann erscheint Bluey Staffel 3?

Die Ausstrahlung der 3. Staffel von Bluey begann im Jahr 2021 und die Staffel setzt sich aus drei Teilen zusammen:

Staffel 3A: Die Folgen 1–26 wurden ab dem 5. September 2021 ausgestrahlt.

Staffel 3B: Die Folgen 27–37 wurden ab dem 13. Juni 2022 ausgestrahlt.

Staffel 3C: Die Folgen 38–47 wurden ab dem 9. April 2023 ausgestrahlt.

Wie Sie Bluey online schauen können

Die Bluey-Staffeln 1, 2 und 3A sind in den USA, im Vereinigten Königreich und weltweit auf Disney+ verfügbar. TVNZ+ führt derzeit die Staffel 3B und nur ABC iview hat die komplette Sammlung bis zur Staffel 3C – und es kommt noch besser, das Ganze ist komplett kostenlos!

Lesen Sie weiter und entdecken Sie die beliebtesten Möglichkeiten, Bluey online anzuschauen:

Schauen Sie Bluey kostenlos auf ABC iview (Australien)

Der ultimative Streaming-Anbieter für Bluey ist ABC iview. Das ergibt Sinn, denn ABC Kids ist der Teilzeitkanal, auf dem Bluey in Australien ausgestrahlt wird. Hier finden Sie auch alle derzeit verfügbaren Episoden. So können Sie eine beliebige Episode von Bluey kostenlos sehen:

Verbinden Sie sich mit einem sicheren australischen VPN-Server . Gehen Sie auf die Bluey -Seite auf der ABC-iview-Website . Melden Sie sich in Ihrem ABC-Konto an oder registrieren Sie sich, wenn Sie noch kein Konto haben (die Registrierung ist kostenlos). Wählen Sie eine Episode aus Staffel 1, 2 oder 3 und streamen Sie los!

Schauen Sie Bluey kostenlos auf TVNZ+ (Neuseeland)

TVNZ ist ein kostenloser Fernsehsender in Neuseeland und bietet Bluey auch auf seiner Streamingplattform TVNZ+ an. Derzeit sind nur die Staffeln 1, 2, 3A und 3B verfügbar; Staffel 3C wird noch nicht angeboten. So streamen Sie Bluey auf TVNZ+:

Verbinden Sie sich mit einem sicheren neuseeländischen VPN-Server . Gehen Sie auf die Bluey -Seite auf der TVNZ+-Website . Melden Sie sich in Ihrem TVNZ-Konto an oder registrieren Sie sich, wenn Sie noch kein Konto haben (die Registrierung ist kostenlos). Wählen Sie eine Episode aus Staffel 1, 2, 3A oder 3B und streamen Sie los!

Wie Sie Bluey auf Disney+ streamen (USA, Vereinigtes Königreich, Kanada und weitere)

Wenn Sie bereits ein Abo haben, ist Disney+ die bequemste Möglichkeit, Bluey in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und den meisten anderen Ländern zu sehen. Der einzige Haken ist, dass dort nur Staffel 1, Staffel 2 und Staffel 3A zum Streamen verfügbar sind; die Staffeln 3B und 3C sind noch nicht verfügbar. Hier erfahren Sie, wie Sie Bluey auf Disney+ sehen können:

Gehen Sie auf die Disney+-App oder Website auf Ihrem Gerät. Melden Sie sich an oder schließen Sie ein Abo ab, sollten Sie noch keines haben. Suchen Sie in der Suchleiste nach „Bluey“, wählen Sie Ihre Episode und streamen Sie los!

Neben Bluey Staffel 3B und 3C fehlen bei Disney+ auch weitere einzelne Folgen. Erfahren Sie mehr über die „gesperrten“ Folgen von Bluey.

So schauen Sie Bluey kostenlos auf BBC iPlayer (Vereinigtes Königreich)

Wenn Sie kein Disney+ haben, können Sie Bluey im Vereinigten Königreich auch kostenlos über den BBC iPlayer streamen. Sie haben zwar nur Zugang zu den Staffeln 1 und 2, aber das ist immer noch genug Bluey für den Anfang. Hier erfahren Sie, wie Sie die Serie streamen können:

Verbinden Sie sich mit einem sicheren britischen VPN-Server . Gehen Sie auf die Website des BBC-iPlayers . Melden Sie sich in Ihrem BBC-Konto an oder registrieren Sie sich, sollten Sie noch keines haben (mit einer britischen Postleitzahl können Sie kostenlos ein Konto erstellen). Suchen Sie nach „Bluey“, wählen Sie eine Episode aus Staffel 1 oder 2 und streamen Sie los!

Britische Zuschauer können Episoden von Bluey auch auf Sky Go sehen, allerdings ist die Auswahl auch hier auf die ersten beiden Staffeln beschränkt.

Schauen Sie Bluey Bonus Bits kostenlos auf YouTube

Zusätzlich zu den gelegentlich live gestreamten vollständigen Episoden werden auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Bluey auch „Bluey Bonus Bits“ veröffentlicht. Das sind kurze Videos, die nicht zur offiziellen Bluey-Auswahl gehören. Diese Videos sind in der Regel 1–2 Minuten lang und zeigen Momente aus dem Leben statt Geschichten, wie zum Beispiel Bingo, der ein Lied über Erbsen und Würstchen singt, während er am Küchentisch sitzt und malt.

Gehen Sie auf den offiziellen YouTube-Kanal von Bluey, um alle Bluey Bonus Bits kostenlos zu schauen.

„Gesperrte“ Folgen von Bluey

Die folgenden Episoden von Bluey werden in den USA nicht auf Disney+ gezeigt:

Staffel 1, Folge 48: „Teasing“ (deutscher Titel: „Ärgern“)

Staffel 2, Folge 13: „Dad Baby“

Die „gesperrten“ Folgen müssen Sie demnach auf ABC iview in Australien streamen.

Warum hat Disney+ diese Folgen gesperrt?

S1E48 „Teasing“ enthielt ursprünglich ein Wort, über das sich einige Zuschauer beschwerten, weil es als Beleidigung für Ureinwohner angesehen werden könnte. Obwohl dieses Wort in der australischen Version ersetzt und neu synchronisiert wurde, hat es keine der beiden Versionen der Episode jemals auf Disney+ geschafft.

S2E13 „Dad Baby“ zeigt, wie Blueys Vater Bandit vorgibt, mit ihrer Schwester Bingo schwanger zu sein. Wir wissen zwar nicht genau, warum die Zensoren von Disney die gesamte Episode abgelehnt haben, aber wahrscheinlich fanden sie die Sequenz, in der Bandit Bingo „zur Welt bringt“, für das amerikanische Publikum etwas „zu real“.

Gibt es „zensierte“ Teile von Bluey?

Ja, einige Episoden wurden von Disney so verändert, dass sie dem US-amerikanischen kulturellen Empfinden gerecht werden. Zum Beispiel:

In der Originalversion von S3E1 „Perfect“ (deutscher Titel: „Perfekt“) unterhält sich Bandit auf einer Party mit einem anderen Vater und, auch wenn es nicht explizit erwähnt wird, zieht ganz klar eine Vasektomie in Erwägung („Chilli, she wants to keep her options open. But I don’t know. Do we want any more of these things running around?“). In der abgeänderten Version auf Disney+ wird das Gespräch so verändert, dass es ums Zähneziehen geht („I probably should get it done. But I love my dog teeth. I dunno, what if one day I just wanna bite someone?“).

In S3E24 „Faceytalk“ (deutscher Titel: „Videokonferenz“) stürmt Blueys Cousine Muffin ins Badezimmer, während sie von Onkel Stripe verfolgt wird. In der Originalfassung ist Tante Trixie deutlich auf der Toilette zu sehen. In der abgeänderten Version ist sie größtenteils aus der Aufnahme herausgeschnitten.

Um diese (und weitere) unzensierte Bluey-Momente zu sehen, müssen Sie sich die australischen Originalfolgen auf ABC iview ansehen.

Auch wenn einige der Inhalte, auf die wir in diesem Artikel verlinken, noch in der Originalsprache vorliegen, halten wir es für sinnvoll, sie hier zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass sie Ihnen trotzdem gefallen.

EXPRESSVPN IST EIN VPN-DIENST, DER NICHT FÜR DIE UMGEHUNG DES COPYRIGHTS GEDACHT IST. BITTE LESEN SIE DIE EXPRESSVPN-SERVICEBEDINGUNGEN UND DIE NUTZUNGSBEDINGUNGEN IHRES INHALTSANBIETERS FÜR WEITERE INFORMATIONEN.