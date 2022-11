Das Prequel zu Game of Thrones startete am 21. August und versetzt die Fans der Serie 200 Jahre in die Vergangenheit, als das Haus Targaryen vom Eisernen Thron aus regierte. In welcher Beziehung stehen die Hauptfiguren von House of the Dragon zueinander und wie viele Generationen vergehen, bis die Ereignissen in Game of Thrones eintreten?

Wir haben diesen Stammbaum erstellt, um auf einen Blick zu zeigen, wie die Targaryen-Dynastie von Rhaenyra bis Jon Snow aussah; bis sie gestürzt und durch das Haus Baratheon ersetzt wurde, wobei Daenerys versuchte, den Thron zurückzuerobern. Übrigens können Sie mit einem VPN „House of the Dragon“ sicher und privat streamen, um so alle Personen kennen zu lernen, die tatsächlich auf dem Eisernen Thron saßen.

Targaryen-Stammbaum

Besetzung und Figuren von House of the Dragon

Ein Spickzettel zu den Hauptfiguren:

König Viserys Targaryen

Gespielt von: Paddy Considine

Rolle: Herr der Sieben Königslande

Kurzinfos: Fünfter regierender König der Targaryen-Dynastie, nett und anständig

Prinzessin Rhaenyra Targaryen

Gespielt von: Emma D’Arcy

Rolle: Königstochter

Kurzinfos: Das einzige Kind des Königs, Drachenreiterin

Prinz Daemon Targaryen

Gespielt von: Matt Smith

Rolle: Kleiner Bruder des Königs

Kurzinfos: Unberechenbar, starker Kämpfer, Drachenreiter, Thronfolger

Otto Hightower

Gespielt von: Rhys Ifans

Rolle: Hand des Königs

Kurzinfos: Treu gegenüber dem König, misstrauisch gegenüber Prinz Daemon Targaryen

Alicent Hightower

Gespielt von: Olivia Cooke

Rolle: Tochter von Otto Hightower

Kurze Fakten: Am Hof aufgewachsen, politisch klug, bekannt für ihre Schönheit

Lord Corlys Velaryon, ‚Die Seeschlange‘

Gespielt von: Steve Toussaint

Rolle: Herr des Hauses Velaryon

Kurzinfos: Nautischer Abenteurer mit der größten Flotte der Welt

Prinzessin Rhaenys Targaryen

Gespielt von: Eve Best

Rolle: Ehefrau von Lord Corlys Velaryon, Cousine des Königs

Kurzinofs: Drachenreiterin, als Königin nicht berücksichtigt

Ser Criston Cole

Gespielt von: Fabien Frankel

Rolle: Normal geborener Sohn des Verwalters des Lords von Blackhaven

Kurzinfos: Ritter mit übermenschlichen Fähigkeiten im Umgang mit dem Schwert

Mysaria

Gespielt von: Sonoya Mizuno

Rolle: Vertrauensvolle Verbündete von Prinz Daemon Targaryen

Kurzinfos: Prostituierte, die zur Spionin wurde